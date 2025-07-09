Cara memaksimalkan ROI pada AI di tahun 2025

Namun, meskipun antusiasme seputar implementasi AI terus melonjak, banyak organisasi menemukan bahwa pengembalian investasi (ROI) dari solusi AI mereka tidak sesuai harapan. Sebuah laporan tahun 2023 oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa inisiatif AI perusahaan mencapai ROI hanya sebesar 5,9%. Sementara itu, proyek-proyek AI yang sama menelan investasi modal 10%1.

Jadi mengapa sebagian besar bisnis berjuang untuk mendapatkan keuntungan dari solusi berbasis AI? Dan bagaimana mereka dapat mencapai ROI yang lebih baik pada tahun 2025? Ternyata, memiliki AI saja tidak cukup. Beberapa pemimpin bisnis ikut-ikutan tren AI karena didorong oleh rasa takut ketinggalan (FOMO) dan melakukan langkah impulsif jangka pendek untuk tetap unggul dari pesaing mereka. Sementara itu, yang lain memandang AI perusahaan sebagai alat strategis bisnis yang ampuh untuk segala hal. Kedua kelompok lupa pentingnya nuansa dan perencanaan.

“Orang-orang berkata, 'Langkah pertama: kita akan menggunakan LLM (model bahasa besar). Langkah kedua: Untuk apa kita menggunakannya? ujar Marina Danilevsky, Ilmuwan Riset Senior, Teknologi Bahasa di IBM. Komentarnya merupakan peringatan bagi perusahaan yang berpotensi terjebak dalam perangkap pemikiran jangka pendek yang sama terhadap agen AI pada tahun 2025.

Mencapai ROI positif pada transformasi AI membutuhkan pendekatan terbalik. Beruntunglah, ada secercah harapan di cakrawala bagi bisnis dan kecerdasan buatan. Tidak hanya mungkin, tetapi sangat mungkin, untuk mencapai keuntungan ROI yang terukur ketika menerapkan sistem AI dengan benar—ketika organisasi membiarkan kualitas data yang tinggi dan strategi AI memimpin.