Cara memaksimalkan ROI pada AI di tahun 2025

Sejak ledakan AI generatif pecah pada akhir 2022, organisasi-organisasi telah berlomba untuk menerapkan inisiatif AI yang meningkatkan tujuan bisnis mereka. Para pemimpin telah mencari strategi AI yang dapat diskalakan untuk mengoptimalkan operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi biaya, dan mempercepat pengembangan produk.
Namun, meskipun antusiasme seputar implementasi AI terus melonjak, banyak organisasi menemukan bahwa pengembalian investasi (ROI) dari solusi AI mereka tidak sesuai harapan. Sebuah laporan tahun 2023 oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa inisiatif AI perusahaan mencapai ROI hanya sebesar 5,9%. Sementara itu, proyek-proyek AI yang sama menelan investasi modal 10%1.
Jadi mengapa sebagian besar bisnis berjuang untuk mendapatkan keuntungan dari solusi berbasis AI? Dan bagaimana mereka dapat mencapai ROI yang lebih baik pada tahun 2025? Ternyata, memiliki AI saja tidak cukup. Beberapa pemimpin bisnis ikut-ikutan tren AI karena didorong oleh rasa takut ketinggalan (FOMO) dan melakukan langkah impulsif jangka pendek untuk tetap unggul dari pesaing mereka. Sementara itu, yang lain memandang AI perusahaan sebagai alat strategis bisnis yang ampuh untuk segala hal. Kedua kelompok lupa pentingnya nuansa dan perencanaan.
“Orang-orang berkata, 'Langkah pertama: kita akan menggunakan LLM (model bahasa besar). Langkah kedua: Untuk apa kita menggunakannya? ujar Marina Danilevsky, Ilmuwan Riset Senior, Teknologi Bahasa di IBM. Komentarnya merupakan peringatan bagi perusahaan yang berpotensi terjebak dalam perangkap pemikiran jangka pendek yang sama terhadap agen AI pada tahun 2025.
Mencapai ROI positif pada transformasi AI membutuhkan pendekatan terbalik. Beruntunglah, ada secercah harapan di cakrawala bagi bisnis dan kecerdasan buatan. Tidak hanya mungkin, tetapi sangat mungkin, untuk mencapai keuntungan ROI yang terukur ketika menerapkan sistem AI dengan benar—ketika organisasi membiarkan kualitas data yang tinggi dan strategi AI memimpin.
Memahami ROI dari inisiatif AI sangat penting untuk transformasi AI yang sukses. ROI memberikan informasi kepada para pemimpin bisnis mengenai bagaimana AI berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis dan kesehatan organisasi secara keseluruhan.
AI ROI berkontribusi pada:
Dukungan kepemimpinan: Saat tiba waktunya untuk berinvestasi dalam transformasi digital yang didorong oleh AI (AI), tidak ada yang lebih meyakinkan daripada data numerik yang konkret. Penelitian baru menunjukkan bagaimana agen AI dan alur kerja agen dapat bermanfaat secara finansial2. Pemimpin dan pemangku kepentingan lebih cenderung berinvestasi ketika dipaparkan dengan contoh penggunaan AI dalam bisnis yang solid dan data yang mendukungnya.
Manajemen perubahan: Karyawan mungkin menolak inisiatif AI karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau kualitas output AI. Namun, ROI juga mencakup faktor-faktor seperti produktivitas karyawan, kepuasan kerja, dan retensi.
Metrik “ROI lunak” ini dapat meredakan kekhawatiran di tempat kerja, terutama bila dikombinasikan dengan contoh penggunaan untuk agen AI atau jenis model AI lainnya yang kongkret. ROI juga dapat berkontribusi pada perubahan budaya seiring dengan meningkatnya keterlibatan karyawan dalam ROI proyek AI yang sukses.
Prioritisasi investasi: Contoh penggunaan untuk AI generatif (genAI) sangat banyak, tetapi tidak semuanya memiliki nilai yang sama untuk setiap organisasi. Analisis ROI, terutama jika menggunakan studi kasus dunia nyata, dapat mengungkapkan implementasi AI mana yang memiliki potensi untuk memberikan nilai paling besar relatif terhadap biaya.
Kesuksesan jangka panjang: Menyelaraskan investasi AI dengan tujuan bisnis jangka panjang dapat berkontribusi pada pertumbuhan sekaligus meminimalkan pengeluaran yang tidak efisien dan waktu yang terbuang. Bagi baik startup maupun perusahaan besar, analisis ROI AI menjadi landasan utama dalam merancang peta jalan menuju kesuksesan berkelanjutan dengan teknologi AI yang sedang berkembang di bidang ini.
Pemilihan penyedia: Dengan pasar digital AI yang begitu beragam, pemilihan dan pembangunan rantai pasok AI yang paling tangguh seharusnya dipengaruhi oleh perhitungan ROI, karena organisasi mempertimbangkan faktor-faktor seperti titik harga dan sistem penetapan harga vendor dibandingkan dengan anggaran dan pertimbangan sumber daya mereka sendiri.
Setelah tim mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja, mereka dapat menikmati rangkaian manfaat. Misalnya, tim pengembangan aplikasi dapat:
Mempercepat proses pengembangan dengan pembuatan kode otomatis, perbaikan bug yang lebih cepat, pengujian otomatis, dan manajemen proyek yang efisien.
Meningkatkan kualitas aplikasi dengan deteksi bug yang ditingkatkan dan pemeliharaan prediktif.
Mengurangi biaya dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang di seluruh siklus pengembangan dan mengurangi waktu henti.
Mendorong nilai bisnis dengan inovasi yang lebih cepat, peningkatan produktivitas, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih strategis.
ROI AI mungkin sulit untuk diukur karena banyak dampak menguntungkan dari AI yang bersifat tidak langsung dan jangka panjang. Misalnya, jika organisasi menggunakan AI untuk merampingkan analisis data dan visualisasi data sehingga pemimpin bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat, hasil tersebut mungkin tidak terasa selama bertahun-tahun.
ROI real-time dari adopsi AI sering kali sulit untuk dideteksi. Dan keuntungan yang instan mungkin saja menipu. Perusahaan yang mengumumkan rencana untuk mengotomatisasi alur kerja dan mengurangi tenaga kerjanya dengan AI mungkin akan mengalami lonjakan harga saham dengan cepat, tetapi hal tersebut tidak menjamin bagaimana pelanggan dan karyawan pada akhirnya akan bereaksi3
Analis keuangan membagi ROI menjadi dua kategori: keras dan lunak.
ROI keras mencakup efek nyata yang terkait langsung dengan profitabilitas. Sebagai contoh, penggunaan AI untuk mengotomatisasi sistem IT dapat mengurangi gangguan sistem dan mempercepat waktu respons, sehingga mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang berpotensi meningkatkan retensi pengguna.4
ROI lunak mencakup manfaat lain yang, meskipun tidak langsung terkait dengan keuntungan, masih bermanfaat bagi organisasi. Ini dapat mencakup peningkatan moral karyawan dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Sebagai contoh, karyawan mungkin melaporkan kepuasan yang lebih besar ketika perusahaan memilih pendekatan yang etis terhadap adopsi AI5
Karena merupakan pengukuran, ROI memerlukan data numerik untuk dihitung. Metrik utama untuk ROI AI, baik yang bersifat keras maupun lunak, mencakup berbagai indikator kinerja utama (KPI) yang dapat diukur dan dikuantifikasi. Pilih KPI yang tepat untuk menghitung ROI AI secara akurat pada inisiatif keamanan siber, pemasaran konten, perkiraan, dan bidang usaha lainnya.
KPI ROI keras berkaitan dengan data keuangan konkret: biaya yang dihemat atau keuntungan yang diperoleh.
KPI yang relevan dengan penghematan biaya meliputi:
Pengurangan biaya tenaga kerja seperti jam kerja yang dihemat karena otomatisasi perusahaan dan peningkatan produktivitas saat menggunakan alat AI.
Keuntungan efisiensi operasional seperti pengurangan konsumsi sumber daya sebagai hasil dari alur kerja AI yang efisien.
KPI yang relevan dengan peningkatan keuntungan meliputi:
Peningkatan lalu lintas, perolehan prospek, dan tingkat konversi karena pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, personalisasi pemasaran berbasis data, dan mesin rekomendasi produk yang didukung AI.
Peningkatan pendapatan dan aliran pendapatan baru dari aplikasi didukung AI baru, siklus pengembangan yang lebih cepat, dan peluang bisnis baru.
KPI ROI lunak lebih sulit diukur secara langsung terhadap kinerja bisnis dalam jangka pendek, tetapi cenderung berdampak pada kesehatan organisasi dalam jangka panjang. KPI seperti itu sering diukur dengan survei dan inisiatif penelitian kualitatif dan dapat mencakup:
Kepuasan dan retensi karyawan terkait dengan inisiatif AI, seperti organisasi yang berhasil mengatasi tantangan adopsi AI internal atau membuktikan dedikasinya terhadap keberlanjutan dalam AI.
Pengambilan keputusan yang lebih baik karena eksekutif dan pemimpin tim membuat keputusan yang lebih akurat dalam waktu yang lebih singkat dengan penggunaan analisis data yang didukung AI.
Peningkatan kepuasan pelanggan, seperti jika kampanye personalisasi berbasis AI mengurangi churn atau dengan menggunakan chatbot pengalaman pelanggan AI untuk menangani lebih banyak pertanyaan layanan pelanggan. Sebuah studi pada bulan Mei 2025 mengungkapkan bahwa tim penjualan memperkirakan skor promotor bersih (NPS) akan meningkat dari 16% pada tahun 2024 menjadi 51% pada tahun 2026, terutama karena inisiatif AI.6
IBM Institute for Business Value telah melakukan serangkaian studi penelitian tentang cara organisasi dan tim dapat mencapai ROI optimal dari inisiatif AI mereka. Meskipun masing-masing bersifat spesifik untuk industri tertentu, tim di sektor mana pun dapat menggeneralisasi poin-poin penting tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Sebuah studi kolaboratif dengan Adobe dan AWS mengungkapkan tiga tindakan utama yang dapat memaksimalkan ROI inisiatif machine learning dalam rantai pasokan konten (CSC). Sementara itu, sebuah penelitian terhadap pengembangan produk menemukan bahwa tim dengan ROI tinggi memiliki empat praktik terbaik yang sama.
Tim pengembangan produk yang mengikuti empat praktik terbaik AI hingga tingkat yang “sangat signifikan” melaporkan rata-rata ROI pada genAI sebesar 55%7 Tim yang ingin mereplikasi hasil mereka harus memasukkan praktik-praktik berikut ke dalam alur kerja mereka:
Organisasi yang mengadopsi pandangan gambaran besar holistik untuk AI dan konten melaporkan ROI 22% yang lebih tinggi untuk pengembangan CSC dan 30% untuk Integrasi genAI.8 Ada tiga pilar yang mendorong kesuksesan ROI dengan AI dan CSC:
