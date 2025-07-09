Cara memaksimalkan ROI pada AI di tahun 2025

09 Juli 2025

 

 

Penyusun

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Editorial Lead, AI Models

Sejak ledakan AI generatif pecah pada akhir 2022, organisasi-organisasi telah berlomba untuk menerapkan inisiatif AI yang meningkatkan tujuan bisnis mereka. Para pemimpin telah mencari strategi AI yang dapat diskalakan untuk mengoptimalkan operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi biaya, dan mempercepat pengembangan produk. 

Namun, meskipun antusiasme seputar implementasi AI terus melonjak, banyak organisasi menemukan bahwa pengembalian investasi (ROI) dari solusi AI mereka tidak sesuai harapan. Sebuah laporan tahun 2023 oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa inisiatif AI perusahaan mencapai ROI hanya sebesar 5,9%. Sementara itu, proyek-proyek AI yang sama menelan investasi modal 10%1

Jadi mengapa sebagian besar bisnis berjuang untuk mendapatkan keuntungan dari solusi berbasis AI? Dan bagaimana mereka dapat mencapai ROI yang lebih baik pada tahun 2025? Ternyata, memiliki AI saja tidak cukup. Beberapa pemimpin bisnis ikut-ikutan tren AI karena didorong oleh rasa takut ketinggalan (FOMO) dan melakukan langkah impulsif jangka pendek untuk tetap unggul dari pesaing mereka. Sementara itu, yang lain memandang AI perusahaan sebagai alat strategis bisnis yang ampuh untuk segala hal. Kedua kelompok lupa pentingnya nuansa dan perencanaan. 

“Orang-orang berkata, 'Langkah pertama: kita akan menggunakan LLM (model bahasa besar). Langkah kedua: Untuk apa kita menggunakannya? ujar Marina Danilevsky, Ilmuwan Riset Senior, Teknologi Bahasa di IBM. Komentarnya merupakan peringatan bagi perusahaan yang berpotensi terjebak dalam perangkap pemikiran jangka pendek yang sama terhadap agen AI pada tahun 2025

Mencapai ROI positif pada transformasi AI membutuhkan pendekatan terbalik. Beruntunglah, ada secercah harapan di cakrawala bagi bisnis dan kecerdasan buatan. Tidak hanya mungkin, tetapi sangat mungkin, untuk mencapai keuntungan ROI yang terukur ketika menerapkan sistem AI dengan benar—ketika organisasi membiarkan kualitas data yang tinggi dan strategi AI memimpin.

Mengapa ROI AI penting?

Memahami ROI dari inisiatif AI sangat penting untuk transformasi AI yang sukses. ROI memberikan informasi kepada para pemimpin bisnis mengenai bagaimana AI berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. 

AI ROI berkontribusi pada: 

  • Dukungan kepemimpinan: Saat tiba waktunya untuk berinvestasi dalam transformasi digital yang didorong oleh AI (AI), tidak ada yang lebih meyakinkan daripada data numerik yang konkret. Penelitian baru menunjukkan bagaimana agen AI dan alur kerja agen dapat bermanfaat secara finansial2. Pemimpin dan pemangku kepentingan lebih cenderung berinvestasi ketika dipaparkan dengan contoh penggunaan AI dalam bisnis yang solid dan data yang mendukungnya. 

  • Manajemen perubahan: Karyawan mungkin menolak inisiatif AI karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau kualitas output AI. Namun, ROI juga mencakup faktor-faktor seperti produktivitas karyawan, kepuasan kerja, dan retensi.

    Metrik “ROI lunak” ini dapat meredakan kekhawatiran di tempat kerja, terutama bila dikombinasikan dengan contoh penggunaan untuk agen AI atau jenis model AI lainnya yang kongkret. ROI juga dapat berkontribusi pada perubahan budaya seiring dengan meningkatnya keterlibatan karyawan dalam ROI proyek AI yang sukses.

  • Prioritisasi investasi: Contoh penggunaan untuk AI generatif (genAI) sangat banyak, tetapi tidak semuanya memiliki nilai yang sama untuk setiap organisasi. Analisis ROI, terutama jika menggunakan studi kasus dunia nyata, dapat mengungkapkan implementasi AI mana yang memiliki potensi untuk memberikan nilai paling besar relatif terhadap biaya. 

  • Kesuksesan jangka panjang: Menyelaraskan investasi AI dengan tujuan bisnis jangka panjang dapat berkontribusi pada pertumbuhan sekaligus meminimalkan pengeluaran yang tidak efisien dan waktu yang terbuang. Bagi baik startup maupun perusahaan besar, analisis ROI AI menjadi landasan utama dalam merancang peta jalan menuju kesuksesan berkelanjutan dengan teknologi AI yang sedang berkembang di bidang ini. 

  • Pemilihan penyedia: Dengan pasar digital AI yang begitu beragam, pemilihan dan pembangunan rantai pasok AI yang paling tangguh seharusnya dipengaruhi oleh perhitungan ROI, karena organisasi mempertimbangkan faktor-faktor seperti titik harga dan sistem penetapan harga vendor dibandingkan dengan anggaran dan pertimbangan sumber daya mereka sendiri.

Bagaimana AI dapat memaksimalkan ROI dalam pengembangan aplikasi

Setelah tim mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja, mereka dapat menikmati rangkaian manfaat. Misalnya, tim pengembangan aplikasi dapat:

  • Mempercepat proses pengembangan dengan pembuatan kode otomatis, perbaikan bug yang lebih cepat, pengujian otomatis, dan manajemen proyek yang efisien.

  • Meningkatkan kualitas aplikasi dengan deteksi bug yang ditingkatkan dan pemeliharaan prediktif.

  • Mengurangi biaya dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang di seluruh siklus pengembangan dan mengurangi waktu henti.

  • Mendorong nilai bisnis dengan inovasi yang lebih cepat, peningkatan produktivitas, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Akademi AI

Dari percontohan hingga produksi: Mendorong ROI dengan genAI

Pelajari cara organisasi Anda dapat memanfaatkan kekuatan solusi yang didorong oleh AI dalam skala besar untuk memperbarui dan mengubah bisnis Anda dengan cara yang benar-benar membuat perubahan.
Buka episode

Mengukur ROI AI

ROI AI mungkin sulit untuk diukur karena banyak dampak menguntungkan dari AI yang bersifat tidak langsung dan jangka panjang. Misalnya, jika organisasi menggunakan AI untuk merampingkan analisis data dan visualisasi data sehingga pemimpin bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat, hasil tersebut mungkin tidak terasa selama bertahun-tahun. 

ROI real-time dari adopsi AI sering kali sulit untuk dideteksi. Dan keuntungan yang instan mungkin saja menipu. Perusahaan yang mengumumkan rencana untuk mengotomatisasi alur kerja dan mengurangi tenaga kerjanya dengan AI mungkin akan mengalami lonjakan harga saham dengan cepat, tetapi hal tersebut tidak menjamin bagaimana pelanggan dan karyawan pada akhirnya akan bereaksi3

ROI keras vs ROI lunak dari investasi AI

Analis keuangan membagi ROI menjadi dua kategori: keras dan lunak. 

  • ROI keras mencakup efek nyata yang terkait langsung dengan profitabilitas. Sebagai contoh, penggunaan AI untuk mengotomatisasi sistem IT dapat mengurangi gangguan sistem dan mempercepat waktu respons, sehingga mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yang berpotensi meningkatkan retensi pengguna.4

  • ROI lunak mencakup manfaat lain yang, meskipun tidak langsung terkait dengan keuntungan, masih bermanfaat bagi organisasi. Ini dapat mencakup peningkatan moral karyawan dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Sebagai contoh, karyawan mungkin melaporkan kepuasan yang lebih besar ketika perusahaan memilih pendekatan yang etis terhadap adopsi AI5

Metrik utama untuk ROI AI

Karena merupakan pengukuran, ROI memerlukan data numerik untuk dihitung. Metrik utama untuk ROI AI, baik yang bersifat keras maupun lunak, mencakup berbagai indikator kinerja utama (KPI) yang dapat diukur dan dikuantifikasi. Pilih KPI yang tepat untuk menghitung ROI AI secara akurat pada inisiatif keamanan siber, pemasaran konten, perkiraan, dan bidang usaha lainnya.

KPI ROI keras untuk AI

KPI ROI keras berkaitan dengan data keuangan konkret: biaya yang dihemat atau keuntungan yang diperoleh.

KPI yang relevan dengan penghematan biaya meliputi: 

  • Pengurangan biaya tenaga kerja seperti jam kerja yang dihemat karena otomatisasi perusahaan dan peningkatan produktivitas saat menggunakan alat AI. 

KPI yang relevan dengan peningkatan keuntungan meliputi: 

  • Peningkatan lalu lintas, perolehan prospek, dan tingkat konversi karena pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, personalisasi pemasaran berbasis data, dan mesin rekomendasi produk yang didukung AI.

  • Peningkatan pendapatan dan aliran pendapatan baru dari aplikasi didukung AI baru, siklus pengembangan yang lebih cepat, dan peluang bisnis baru.

KPI ROI lunak untuk AI

KPI ROI lunak lebih sulit diukur secara langsung terhadap kinerja bisnis dalam jangka pendek, tetapi cenderung berdampak pada kesehatan organisasi dalam jangka panjang. KPI seperti itu sering diukur dengan survei dan inisiatif penelitian kualitatif dan dapat mencakup: 

  • Pengambilan keputusan yang lebih baik karena eksekutif dan pemimpin tim membuat keputusan yang lebih akurat dalam waktu yang lebih singkat dengan penggunaan analisis data yang didukung AI. 

  • Peningkatan kepuasan pelanggan, seperti jika kampanye personalisasi berbasis AI mengurangi churn atau dengan menggunakan chatbot pengalaman pelanggan AI untuk menangani lebih banyak pertanyaan layanan pelanggan. Sebuah studi pada bulan Mei 2025 mengungkapkan bahwa tim penjualan memperkirakan skor promotor bersih (NPS) akan meningkat dari 16% pada tahun 2024 menjadi 51% pada tahun 2026, terutama karena inisiatif AI.6

Strategi untuk mengoptimalkan ROI AI

IBM Institute for Business Value telah melakukan serangkaian studi penelitian tentang cara organisasi dan tim dapat mencapai ROI optimal dari inisiatif AI mereka. Meskipun masing-masing bersifat spesifik untuk industri tertentu, tim di sektor mana pun dapat menggeneralisasi poin-poin penting tersebut untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 

Sebuah studi kolaboratif dengan Adobe dan AWS mengungkapkan tiga tindakan utama yang dapat memaksimalkan ROI inisiatif machine learning dalam rantai pasokan konten (CSC). Sementara itu, sebuah penelitian terhadap pengembangan produk menemukan bahwa tim dengan ROI tinggi memiliki empat praktik terbaik yang sama.

Memaksimalkan ROI AI dalam pengembangan produk

Tim pengembangan produk yang mengikuti empat praktik terbaik AI hingga tingkat yang “sangat signifikan” melaporkan rata-rata ROI pada genAI sebesar 55%7 Tim yang ingin mereplikasi hasil mereka harus memasukkan praktik-praktik berikut ke dalam alur kerja mereka: 

  1. Hargai masukan: Transformasi AI adalah pekerjaan tanpa henti. Mendorong masukan membantu personel merasa nyaman untuk berbicara, sekaligus mengurangi waktu dan sumber daya yang terbuang pada proses yang tidak efektif. 
  2. Bekerja secara iteratif: Perkenalkan AI ke dalam siklus pengembangan produk dalam tahap-tahap kecil untuk mencegah kelelahan dan mengurangi risiko. Ubah implementasi AI dari waktu ke waktu seiring tim menyadari apa yang berhasil dan apa yang tidak efektif. Penskalaan AI paling baik dilakukan dalam beberapa bagian, bukan sekaligus. 
  3. Belajar dari data pengguna: Gali dan analisis data pengguna untuk mengidentifikasi peluang di mana AI generatif dapat memberikan nilai tambah. Daripada mencoba secara aktif membentuk perilaku pengguna, sesuaikan peta jalan proyek untuk bertemu dengan pengguna di mana mereka berada.
  4. Bangun tim multidisiplin: Manfaatkan keahlian dan bidang keahlian yang beragam untuk mengurangi kemacetan. Tim lintas fungsi saling mendukung satu sama lain, sementara pemisahan diri menyebabkan terhambatnya komunikasi dan perlambatan proyek. 

Mengoptimalkan ROI AI untuk rantai pasokan konten (CSC) 

Organisasi yang mengadopsi pandangan gambaran besar holistik untuk AI dan konten melaporkan ROI 22% yang lebih tinggi untuk pengembangan CSC dan 30% untuk Integrasi genAI.8 Ada tiga pilar yang mendorong kesuksesan ROI dengan AI dan CSC: 

  1.  Ambil sudut pandang yang lebih luas untuk memprioritaskan secara efektif: Teliti semua aspek bagaimana AI mempengaruhi CSC, termasuk perencanaan strategis, anggaran, sumber daya manusia, dan manajemen perubahan proaktif. Perhatikan ketergantungan antar-tim dan departemen, dan fokus pada contoh penggunaan AI yang memiliki potensi ROI tertinggi. 
  2.  Jangan abaikan manajemen perubahan: Memperkenalkan proses dan teknologi baru tidak pernah mudah, terutama jika proses dan teknologi tersebut bersifat mempolarisasi seperti AI. Dukungan karyawan sangat penting untuk keberhasilan inisiatif AI yang baru. Strategi lintas fungsi yang berpusat pada pendukung utama perubahan dapat menjaga antusiasme tetap tinggi selama transformasi AI. 
  3.  Minimalkan risiko untuk mendorong kreativitas: Pengelolaan risiko AI memberikan kebebasan kreatif bagi tim yang tidak perlu khawatir AI akan melakukan kesalahan. Biarkan sistem AI menangani tugas rutin berisiko rendah sehingga para kreator dapat fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik: menciptakan konten yang luar biasa.

