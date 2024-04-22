Untuk planet dan manusia: fokus IBM pada etika AI dalam keberlanjutan

Pembuatan AI membutuhkan energi dan data dalam jumlah besar. Menurut Petunjuk Efisiensi Energi 2023 Uni Eropa, konsumsi listrik pusat data Eropa diperkirakan meningkat 28% dari 2018 hingga 2030, mencerminkan biaya lingkungan penggunaan AI. IBM telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari sistem AI-nya. Dalam Laporan Dampak 2023, IBM melaporkan bahwa 70,6% dari total konsumsi listrik berasal dari sumber terbarukan, termasuk 74% dari listrik yang digunakan pusat data. Pada 2023, 28 pusat data global mendapatkan 100% listriknya dari sumber terbarukan.

IBM berfokus mengembangkan metode hemat energi untuk melatih, menyetel, dan menjalankan model AI, termasuk model dasar Granite miliknya. Dengan 13 miliar parameter, model Granite lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan model yang lebih besar, sehingga berdampak lebih kecil pada lingkungan.

Pada 2022, IBM memperkenalkan Vela, superkomputer pertama yang dioptimalkan untuk AI dan berbasis cloud native. Desain ini memungkinkan penerapan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien di mana saja, mengurangi tekanan pada sumber daya yang ada.

Produk IBM lainnya yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan AI meliputi:

IBM® Envizi, rangkaian perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan menyederhanakan pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

IBM® TRIRIGA, sistem manajemen tempat kerja terintegrasi yang dapat membantu meningkatkan manajemen energi.

IBM® Maximo, yang membantu memantau, mengelola, dan memelihara operasi dengan cara yang mendorong keberlanjutan sepanjang siklus hidup aset.

Menurut John Thomas, Wakil Presiden dan Insinyur Terhormat di IBM Labs serta anggota Dewan Etika AI, “Sangat menggembirakan melihat meningkatnya minat klien kami untuk menyeimbangkan manfaat AI generatif dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang mereka. Beberapa klien terkemuka kami juga memasukkan persyaratan tersebut ke dalam kerangka kerja tata kelola AI perusahaan mereka.”