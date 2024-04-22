Untuk planet dan manusia: fokus IBM pada etika AI dalam keberlanjutan

AI dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, tetapi mungkin juga mengarah pada masalah lingkungan dan keberlanjutan. IBM berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi ini secara bertanggung jawab agar klien kami dapat memenuhi tujuan keberlanjutan mereka.
“AI adalah peluang luar biasa untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia, termasuk perawatan kesehatan, manufaktur, perubahan iklim, dan lainnya,” kata Christina Shim, kepala global Perangkat Lunak Keberlanjutan IBM dan anggota Dewan Etika AI. “Tetapi penting untuk memanfaatkan manfaat ini sambil meminimalkan dampak lingkungan. Artinya, membuat pilihan berkelanjutan dalam pembangunan, pelatihan, dan penggunaan model, termasuk lokasi pemrosesan, infrastruktur yang digunakan, serta tingkat keterbukaan dan kolaborasi sepanjang proses.
Komisi Eropa memperkirakan bahwa lebih dari 80% dampak lingkungan suatu produk ditentukan pada tahap desain. Seiring meningkatnya popularitas model bahasa besar (LLM), penting untuk menilai apakah LLM benar-benar dibutuhkan atau model AI tradisional sudah cukup. Sebuah artikel dari Columbia University menyatakan bahwa kueri LLM menggunakan daya hingga lima kali lebih banyak dibanding mesin pencari tradisional. Seiring meningkatnya aktivitas penggunaan dan pemrosesan data, emisi global juga ikut meningkat. Oleh karena itu, penting untuk merancang dan mengelola sistem secara berkelanjutan.
Pembuatan AI membutuhkan energi dan data dalam jumlah besar. Menurut Petunjuk Efisiensi Energi 2023 Uni Eropa, konsumsi listrik pusat data Eropa diperkirakan meningkat 28% dari 2018 hingga 2030, mencerminkan biaya lingkungan penggunaan AI. IBM telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari sistem AI-nya. Dalam Laporan Dampak 2023, IBM melaporkan bahwa 70,6% dari total konsumsi listrik berasal dari sumber terbarukan, termasuk 74% dari listrik yang digunakan pusat data. Pada 2023, 28 pusat data global mendapatkan 100% listriknya dari sumber terbarukan.
IBM berfokus mengembangkan metode hemat energi untuk melatih, menyetel, dan menjalankan model AI, termasuk model dasar Granite miliknya. Dengan 13 miliar parameter, model Granite lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan model yang lebih besar, sehingga berdampak lebih kecil pada lingkungan.
Pada 2022, IBM memperkenalkan Vela, superkomputer pertama yang dioptimalkan untuk AI dan berbasis cloud native. Desain ini memungkinkan penerapan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien di mana saja, mengurangi tekanan pada sumber daya yang ada.
Produk IBM lainnya yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan AI meliputi:
Menurut John Thomas, Wakil Presiden dan Insinyur Terhormat di IBM Labs serta anggota Dewan Etika AI, “Sangat menggembirakan melihat meningkatnya minat klien kami untuk menyeimbangkan manfaat AI generatif dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang mereka. Beberapa klien terkemuka kami juga memasukkan persyaratan tersebut ke dalam kerangka kerja tata kelola AI perusahaan mereka.”
IBM bertujuan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan pada lingkungan, komunitas tempat kita bekerja dan hidup, serta praktik etika bisnis. Pada 2021, IBM meluncurkan IBM Sustainability Accelerator, program pro bono yang menggunakan teknologi IBM, termasuk AI, dan keahlian untuk meningkatkan serta menskalakan solusi organisasi nirlaba dan pemerintah. Program ini membantu kelompok yang sangat rentan terhadap ancaman lingkungan. Pada 2024, IBM mengumumkan permintaan proposal terbaru mengenai ketahanan kota, bertujuan menemukan cara meningkatkan ketahanan perkotaan jangka panjang. IBM berencana menambah investasi dalam program tersebut sebesar $45 juta selama lima tahun ke depan.
IBM juga fokus menutup kesenjangan keterampilan di tenaga kerja, termasuk dalam bidang AI dan keberlanjutan. Tahun lalu, IBM SkillsBuild menambahkan kursus AI generatif baru sebagai bagian dari komitmen pelatihan AI mereka. IBM juga meluncurkan kurikulum keberlanjutan baru untuk membekali pemimpin generasi berikutnya dengan keterampilan menghadapi ekonomi hijau. Pelatihan gratis ini mengaitkan teknologi mutakhir dengan ekologi dan perubahan iklim.
IBM telah lama berkomitmen untuk berbisnis dengan para pemasok yang berperilaku dengan standar tinggi dalam hal etika, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Komitmen ini mencakup kode etik melalui Aliansi Bisnis yang Bertanggung Jawab, di mana IBM merupakan salah satu anggota pendiri. Kami mendukung komitmen ini dengan menetapkan persyaratan lingkungan khusus untuk pemasok kami dan dengan bermitra dengan mereka untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
Pada 2022, IBM® memenuhi komitmen pertamanya untuk mempromosikan praktik etika AI di seluruh ekosistemnya, melampaui target melatih 1.000 mitra ekosistem dalam etika teknologi. Pada 2023, kami mengumumkan komitmen baru untuk melatih 1.000 pemasok teknologi tentang etika teknologi pada 2025, dan kami terus bergerak maju.
AI dapat meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan keadilan, dan mengoptimalkan pendapatan, namun juga dapat menurunkannya. Regulasi mungkin memaksakan sebagian tanggung jawab, tetapi pengembang dan pengguna tetap harus mempertimbangkan manusia, lingkungan, dan keuntungan dalam setiap penggunaan AI.
Pendekatan AI yang berpusat pada manusia harus memajukan kemampuan AI sekaligus mengadopsi praktik etis dan memenuhi tuntutan keberlanjutan. Saat IBM® mengintegrasikan AI ke seluruh aplikasi, kami berkomitmen menggunakan AI secara berkelanjutan dan memberdayakan para pemangku kepentingan untuk melakukan hal yang sama.
