Apa itu otomatisasi perusahaan?

Diterbitkan: 5 Februari 2024
Kontributor: Tasmiha Khan
Otomatisasi perusahaan adalah penggunaan teknologi secara strategis untuk mengintegrasikan, merampingkan, dan mengotomatiskan proses bisnis di seluruh organisasi. Hal ini melibatkan integrasi aplikasi perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk mendorong nilai bisnis.
Otomatisasi perusahaan mewakili pendekatan holistik terhadap otomatisasi yang bertujuan untuk bergerak melampaui otomatisasi TI dan otomatisasi proses bisnis yang terpisah-pisah, dan lebih dari sekadar mencapai keuntungan dalam efisiensi proses dan pengurangan biaya. Tujuan otomatisasi perusahaan adalah untuk menciptakan kontrol dan strategi terpusat atas otomatisasi yang diarahkan untuk mewujudkan nilai bisnis yang lebih besar dan membantu organisasi menjadi lebih tangkas.
Melalui otomatisasi perusahaan, organisasi bertujuan untuk mengoptimalkan alur kerja, meningkatkan produktivitas, menyelaraskan tim yang terkotak-kotak di seluruh tujuan organisasi, dan mendorong transformasi digital di seluruh perusahaan. Otomatisasi perusahaan dapat dicapai dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan alat bantu otomatisasi dasar untuk mengotomatisasi tugas rutin seperti entri data dan pemrosesan dokumen, hingga menggunakan solusi yang lebih canggih yang dirancang untuk proses yang kompleks seperti alokasi sumber daya dan integrasi sistem.
Otomatisasi perusahaan mencakup berbagai jenis otomatisasi yang memfasilitasi alur kerja dan efisiensi proses. Antara lain:
Otomatisasi berbasis aturan melibatkan pembuatan aturan atau algoritma yang telah ditentukan untuk menjalankan tugas. Ini mengikuti serangkaian kondisi untuk menentukan tindakan, memungkinkan eksekusi tugas yang konsisten dan terstruktur.
Jenis ini melibatkan mengintegrasikan berbagai sistem perangkat lunak, aplikasi, atau database dalam suatu perusahaan. Antarmuka pemrograman aplikasi (API), alat bantu manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan alat bantu perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) diintegrasikan untuk mengoptimalkan alur kerja dan memastikan aliran data yang lancar di antara sistem. Solusi platform integrasi sebagai layanan (iPaaS) sering kali menjadi bagian integral untuk memfasilitasi aliran data yang lancar di antara berbagai aplikasi perangkat lunak dan menciptakan lingkungan otomatisasi yang kohesif.
Pengambilan keputusan real-time melibatkan penggunaan analisis data, machine learning, dan algoritma AI lainnya untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data terkini. Otomatisasi cerdas menggunakan teknologi yang didukung AI untuk melakukan tugas kompleks, belajar dari data, dan beradaptasi dengan skenario yang berubah tanpa campur tangan manusia.
RPA mengacu pada penggunaan robot perangkat lunak, atau "bot", untuk mengotomatiskan tugas berbasis aturan yang berulang. Bot ini meniru tindakan manusia dengan berinteraksi dengan sistem digital, menjalankan tugas, dan memanipulasi data di seluruh sistem.
Otomatisasi proses bisnis melibatkan penggunaan alat otomatisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meminimalkan campur tangan manusia. Alat bantu BPA mencakup strategi otomatisasi ujung ke ujung, yang menekankan integrasi tugas-tugas yang lancar dalam proses bisnis. Platform otomatisasi perusahaan menyediakan lingkungan yang komprehensif untuk mengelola alat BPA, mengoptimalkan proses perusahaan, dan menjalankan strategi otomatisasi menyeluruh.
Dari kekuatan kecerdasan buatan hingga integrasi machine learning dan munculnya platform no-code/kode rendah, ada banyak teknologi mutakhir yang mendorong otomatisasi perusahaan dan adopsinya yang terus meningkat.
Machine learning memainkan peran penting dalam otomatisasi perusahaan dengan memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Solusi ini meningkatkan solusi otomatisasi perusahaan dengan memungkinkan analisis prediktif, deteksi anomali, dan rekomendasi yang dipersonalisasi.
Kecerdasan buatan, termasuk teknologi seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) dan visi komputer, berperan penting dalam mengoptimalkan alur kerja. Sistem yang didukung AI mengotomatiskan pengambilan keputusan, mengenali pola, dan membantu menangani data yang tidak terstruktur, sehingga menyederhanakan proses dan meningkatkan akurasi.
Platform no-code dan kode rendah hadir sebagai alat yang revolusioner dalam otomatisasi perusahaan. Platform ini memungkinkan pengguna dengan sedikit atau tanpa pengalaman pengkodean untuk mengembangkan dan menerapkan solusi otomatisasi dengan cepat. Platform ini memfasilitasi pembuatan alur kerja khusus, otomatisasi tugas yang berulang, dan integrasi sistem tanpa persyaratan pengkodean yang ekstensif.
Otomatisasi perusahaan dapat mengubah operasi bisnis secara signifikan. Otomatisasi dapat digunakan untuk merampingkan alur kerja, menstandarkan proses, dan meminimalkan kesalahan, yang semuanya membantu organisasi membangun operasi yang konsisten dan andal yang mendukung kelincahan dan kemampuan beradaptasi organisasi.
Dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan memakan banyak waktu, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Ini membantu karyawan dan sistem bekerja lebih efisien, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Otomatisasi juga dapat memberikan dampak positif terhadap dinamika tim dengan membebaskan karyawan dari tugas-tugas biasa dan memberdayakan mereka untuk terlibat dalam inisiatif strategis yang bernilai lebih tinggi.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Salesforce (tautan berada di luar ibm.com) menemukan bahwa otomatisasi di tempat kerja telah meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Dari 773 pengguna otomatisasi yang disurvei di Amerika Serikat, 89% melaporkan peningkatan kepuasan kerja, sementara 84% menyatakan kepuasan yang lebih besar terhadap perusahaan mereka, dan mengaitkan sentimen positif ini dengan integrasi otomatisasi di tempat kerja mereka.
Meskipun saat ini banyak organisasi yang melakukan pendekatan otomatisasi secara terpisah-pisah, di mana setiap unit bisnis memanfaatkan otomatisasi untuk meningkatkan proses internal mereka, tetapi penekanan yang semakin besar pada realisasi nilai dalam otomatisasi, permintaan pelanggan yang terus berkembang, dan teknologi otomatisasi yang semakin baik akan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Masukkan otomatisasi perusahaan.
Otomatisasi perusahaan dibangun di sekitar strategi otomatisasi yang komprehensif dan digerakkan oleh eksekutif yang mengintegrasikan upaya otomatisasi unit bisnis yang terpisah di sekitar tujuan organisasi bersama. Organisasi yang berhasil menavigasi pergeseran ini akan mendapatkan keunggulan kompetitif dari peningkatan skalabilitas, analitik terintegrasi, kontrol terpusat, dan pada akhirnya, nilai bisnis, yang disediakan oleh pendekatan otomatisasi perusahaan.
Dari perawatan kesehatan hingga manajemen rantai pasokan dan ritel, otomatisasi perusahaan mendefinisikan ulang cara pekerjaan dilakukan.
Di sektor perawatan kesehatan, otomatisasi perusahaan berperan penting dalam mengoptimalkan prosedur penerimaan dan meningkatkan berbagai proses perawatan kesehatan. Otomatisasi memfasilitasi integrasi catatan pasien, penjadwalan janji temu, manajemen tagihan, dan pemrosesan klaim. Hal ini juga penting dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan.
Selain itu, otomatisasi digunakan untuk merampingkan tugas-tugas administratif, seperti mengelola catatan kesehatan elektronik (EHR), sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan para profesional perawatan kesehatan untuk lebih berfokus pada perawatan pasien.
Dalam operasi pengadaan dan rantai pasokan, otomatisasi digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berulang seperti pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Melalui alur kerja otomatis dan analisis data waktu nyata, perusahaan dapat mengoptimalkan tingkat inventaris, memperkirakan permintaan dengan lebih akurat, dan merampingkan proses pengadaan mulai dari permintaan hingga pembayaran. Otomatisasi memastikan operasi yang lebih lancar, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi dan daya respons rantai pasokan secara keseluruhan.
Teknologi otomatisasi telah merevolusi pengalaman pelanggan di berbagai industri. Misalnya, otomatisasi telah memungkinkan terciptanya perjalanan pelanggan yang dipersonalisasi dan mulus. Chatbot, sistem dukungan pelanggan yang didorong oleh AI, dan kampanye pemasaran otomatis memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dengan pelanggan secara real-time, memberikan bantuan instan, memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Teknologi otomatisasi menyederhanakan interaksi pelanggan, memastikan respons yang cepat dan memberikan pengalaman yang disesuaikan, sehingga menumbuhkan loyalitas dan retensi pelanggan jangka panjang.
Otomatisasi juga digunakan untuk meningkatkan proses ritel. Sebagai contoh, peritel menggunakan otomatisasi untuk menyederhanakan proses pengembalian dan memungkinkan pengembalian diselesaikan tanpa bantuan pekerja manusia. Ini meningkatkan efisiensi proses dan pengalaman pelanggan dalam ekosistem ritel. Otomatisasi juga dapat membantu perencanaan toko dan menganalisis database penjualan dan inventaris.
Terlepas dari manfaatnya, otomatisasi perusahaan menghadirkan pertimbangan dan tantangan tertentu yang harus diatasi oleh organisasi selama transformasi otomatisasi.
Banyak upaya otomatisasi yang dipisahkan untuk masing-masing tim yang berfokus pada tujuan internal dan KPI unit mereka. Meskipun cara ini berhasil untuk mencapai efisiensi yang terbatas dan keuntungan penghematan biaya, cara ini juga mengabaikan banyak nilai tambah. Ruang lingkup yang terbatas ini menyebabkan inefisiensi yang seharusnya dapat dihindari dengan adanya perencanaan dan kerja sama di seluruh bisnis dan dapat mencegah organisasi untuk sepenuhnya memanfaatkan nilai yang diberikan oleh otomatisasi.
Dalam beberapa kasus, sulit untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses yang ada dan menentukan area tempat otomatisasi dapat diimplementasikan secara efektif. Organisasi harus menentukan area-area ini dan menyelaraskan strategi otomatisasi dengan tujuan bisnis untuk memastikan integrasi yang mulus dengan sistem lama.
Rintangan implementasi lainnya termasuk penolakan terhadap perubahan dari para pemangku kepentingan, kurangnya strategi otomatisasi perusahaan yang jelas, dan hambatan budaya dalam organisasi.
Akurasi dan kelengkapan entri data sangat penting dalam proses otomatisasi. Data yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat menyebabkan kesalahan dan inefisiensi dalam alur kerja otomatis. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kualitas data, memastikan integritas data di seluruh sistem, dan membuat protokol untuk menangani pengecualian merupakan pertimbangan penting.
Ketika otomatisasi diterapkan dalam tugas-tugas yang kompleks atau tidak standar yang secara tradisional membutuhkan penilaian manusia, mungkin sulit untuk mencapai tingkat akurasi dan pengambilan keputusan yang sama.
Skalabilitas menjadi perhatian penting dalam otomatisasi perusahaan, terutama ketika memperluas inisiatif otomatisasi di berbagai departemen. Sangat penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa sistem otomatisasi dapat menangani peningkatan volume data, transaksi, atau proses tanpa mengorbankan kinerja atau akurasi.
Dengan strategi yang terencana dengan baik, perencanaan menyeluruh, dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, organisasi dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan potensi penuh otomatisasi perusahaan.
Temukan bagaimana otomatisasi berdampak tinggi dapat membantu menjadikan sistem TI Anda lebih proaktif, proses lebih efisien, dan karyawan lebih produktif.
Cari tahu bagaimana solusi otomatisasi proses bisnis IBM dapat membantu Anda mengelola proses bisnis Anda secara menyeluruh, merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar, meningkatkan efisiensi organisasi, dan mengurangi kesalahan yang dapat berdampak negatif terhadap pengalaman pelanggan.