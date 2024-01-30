Apa itu otomatisasi perusahaan?

Otomatisasi perusahaan dapat mengubah operasi bisnis secara signifikan. Otomatisasi dapat digunakan untuk merampingkan alur kerja, menstandarkan proses, dan meminimalkan kesalahan, yang semuanya membantu organisasi membangun operasi yang konsisten dan andal yang mendukung kelincahan dan kemampuan beradaptasi organisasi.

Dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan memakan banyak waktu, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Ini membantu karyawan dan sistem bekerja lebih efisien, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Otomatisasi juga dapat memberikan dampak positif terhadap dinamika tim dengan membebaskan karyawan dari tugas-tugas biasa dan memberdayakan mereka untuk terlibat dalam inisiatif strategis yang bernilai lebih tinggi.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Salesforce (tautan berada di luar ibm.com) menemukan bahwa otomatisasi di tempat kerja telah meningkatkan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Dari 773 pengguna otomatisasi yang disurvei di Amerika Serikat, 89% melaporkan peningkatan kepuasan kerja, sementara 84% menyatakan kepuasan yang lebih besar terhadap perusahaan mereka, dan mengaitkan sentimen positif ini dengan integrasi otomatisasi di tempat kerja mereka.

Meskipun saat ini banyak organisasi yang melakukan pendekatan otomatisasi secara terpisah-pisah, di mana setiap unit bisnis memanfaatkan otomatisasi untuk meningkatkan proses internal mereka, tetapi penekanan yang semakin besar pada realisasi nilai dalam otomatisasi, permintaan pelanggan yang terus berkembang, dan teknologi otomatisasi yang semakin baik akan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Masukkan otomatisasi perusahaan.

Otomatisasi perusahaan dibangun di sekitar strategi otomatisasi yang komprehensif dan digerakkan oleh eksekutif yang mengintegrasikan upaya otomatisasi unit bisnis yang terpisah di sekitar tujuan organisasi bersama. Organisasi yang berhasil menavigasi pergeseran ini akan mendapatkan keunggulan kompetitif dari peningkatan skalabilitas, analitik terintegrasi, kontrol terpusat, dan pada akhirnya, nilai bisnis, yang disediakan oleh pendekatan otomatisasi perusahaan.