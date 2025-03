Terkadang, data yang digunakan untuk melatih LLM mencakup materi berhak cipta seperti artikel berita dan karya seni. Beberapa perusahaan secara terbuka mengakui penggunaan materi berhak cipta selama pelatihan, dengan alasan bahwa praktik ini termasuk dalam penggunaan yang wajar.

Pembuatan gambar juga mengalami kontroversi kekayaan intelektual. Para seniman yang bekerja secara lantang menentang pembuatan gambar komersial, terutama dalam sebuah protes di seluruh situs web portofolio ArtStation pada tahun 2022.24 Para sutradara film 2024 Heretic menyertakan penafian dalam kredit yang meyakinkan pemirsa bahwa tidak ada peran AI generatif dalam pembuatan film.25

Sejauh ini, kantor-kantor pemerintah di AS tampaknya berpihak pada pemegang hak cipta. Kantor Hak Cipta AS memutuskan pada tahun 2023 bahwa gambar yang dihasilkan AI tidak layak untuk perlindungan hak cipta.26 Dalam gugatan tahun 2024, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memutuskan bahwa penyedia dan pengguna AI dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang berasal dari pembuatan gambar.27