Cara menghitung ROI keamanan siber yang didukung AI

Bayangkan skenario ini: Kampanye phishing yang canggih dan berbahaya menargetkan lembaga keuangan besar. Para penyerang menggunakan email yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang meniru komunikasi internal perusahaan. Email berisi tautan berbahaya yang dirancang untuk mencuri kredensial karyawan, yang dapat digunakan penyerang untuk mendapatkan akses ke aset dan data perusahaan untuk tujuan yang tidak diketahui.

Solusi keamanan siber yang didukung AI organisasi, yang terus memantau lalu lintas jaringan dan perilaku pengguna, mendeteksi beberapa anomali yang terkait dengan serangan, memblokir akses ke domain yang mencurigakan di seluruh jaringan, mengarantina email phishing, mengatur ulang kata sandi untuk semua akun yang berpotensi dibobol, dan mengirim peringatan real-time ke pusat operasi keamanan, memberikan informasi terperinci tentang vektor serangan dan sistem yang terpengaruh.

Dengan menggunakan analisis prediktif, AI menyarankan langkah selanjutnya yang mungkin diambil oleh penyerang, sehingga tim keamanan dapat memperkuat pertahanan di area tersebut secara proaktif.

Orang-orang baik menang. Namun, apakah solusi AI sepadan dengan harganya? Berapa nilai dalam dolar dari kemenangan itu? Sangat mudah untuk mengukur investasi dalam AI. Tapi bagaimana Anda mengukur hasil investasi itu? Secara khusus, bagaimana Anda mengukur nilai data yang tidak pernah dicuri, kerusakan reputasi yang tidak diketahui yang tidak pernah terjadi, kepercayaan pelanggan tidak pernah hilang, atau mengurangi risiko operasional yang tidak pernah terjadi?