Apa itu manajemen siklus hidup agen?

Manajemen siklus hidup agen penting karena agen AI beralih dari percobaan terisolasi ke penerapan perusahaan dalam skala yang lebih besar. Ketika itu terjadi, mempertahankan pengawasan informal menjadi lebih sulit. Organisasi membutuhkan cara yang konsisten untuk mengetahui agen mana yang ada, siapa yang memilikinya, apa yang dapat mereka akses, bagaimana kinerja mereka, dan kapan mereka harus diperbarui atau dihentikan.

Riset menunjukkan bahwa percepatan adopsi agen lebih cepat daripada banyak program tata kelola. Studi pada Pemimpin Teknologi 2026 yang dilakukan IBM menemukan bahwa CIO dan CTO yang disurvei memperkirakan peningkatan sebesar 38% dalam penerapan agen AI pada tahun 2027, sementara hanya 11% yang mengatakan bahwa mereka sepenuhnya siap untuk tingkat skala tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa 77% organisasi yang disurvei mengatakan bahwa adopsi AI sudah melampaui kemampuan tata kelola mereka saat ini. Survei tahun 2026 terhadap para pemimpin TI dan bisnis juga menemukan bahwa hanya 21% perusahaan yang melaporkan memiliki model tata kelola yang matang untuk mengelola risiko AI agen.1

Kesenjangan ini penting karena agen AI bukanlah alat perangkat lunak statis. Perangkat lunak tradisional biasanya mengikuti aturan yang ditentukan: Jika pengguna mengambil tindakan tertentu, aplikasi merespons dengan cara yang dapat diprediksi. Agen AI berbeda. Mereka mungkin menghasilkan output yang berbeda untuk input serupa. Mereka juga dapat memilih langkah-langkah yang berbeda tergantung pada permintaan pengguna, konteks yang tersedia, interaksi sebelumnya, atau alat yang terhubung.

Hal ini menimbulkan beberapa kebutuhan manajemen:

Keamanan : Agen mungkin memerlukan akses ke sistem bisnis, data, API, atau akun layanan. Tanpa kontrol akses yang tepat, mereka dapat menjadi identitas nonmanusia dengan izin berlebihan.

: Agen mungkin memerlukan akses ke sistem bisnis, data, API, atau akun layanan. Tanpa kontrol akses yang tepat, mereka dapat menjadi identitas nonmanusia dengan izin berlebihan. Keandalan : Agen dapat membuat kesalahan, menghasilkan halusinasi, memanggil alat yang salah, atau gagal ketika integrasi berubah.

: Agen dapat membuat kesalahan, menghasilkan halusinasi, memanggil alat yang salah, atau gagal ketika integrasi berubah. Tata kelola : Organisasi perlu mengetahui agen mana yang digunakan, siapa yang memilikinya, apa yang dapat mereka akses, dan apakah mereka memenuhi kebijakan internal atau persyaratan peraturan.

: Organisasi perlu mengetahui agen mana yang digunakan, siapa yang memilikinya, apa yang dapat mereka akses, dan apakah mereka memenuhi kebijakan internal atau persyaratan peraturan. Ketertelusuran : Tim membutuhkan jejak audit yang menunjukkan apa yang dilakukan agen, alat apa yang digunakan, data apa yang diakses, dan mengapa suatu keputusan atau tindakan terjadi.

: Tim membutuhkan jejak audit yang menunjukkan apa yang dilakukan agen, alat apa yang digunakan, data apa yang diakses, dan mengapa suatu keputusan atau tindakan terjadi. Ketahanan operasional: Jika agen berperilaku tidak terduga, tim memerlukan cara untuk menjeda, mencabut akses, mengembalikan perubahan, menyelidiki masalah, dan memulihkan layanan.

ALM membantu mengatasi kebutuhan ini dengan menerapkan struktur ke seluruh siklus hidup agen. Ini membantu perusahaan melampaui peninjauan manual dengan membuat proses berulang untuk menyetujui, menguji, menerapkan, memantau, memperbarui, dan menonaktifkan agen sepanjang siklus hidup mereka. ALM juga membantu organisasi mengelola risiko seperti AI bayangan, izin berlebihan, observabilitas buruk, perubahan prompt, perubahan versi model, latensi, paparan data, dan perilaku yang tidak konsisten.