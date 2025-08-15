IBM® HR meningkatkan pengalaman karyawan dengan IBM® watsonx Orchestrate
Seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja IBM® secara global, departemen Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi peningkatan kompleksitas. Proses yang terisolasi, kebijakan yang tidak konsisten di seluruh wilayah, dan ketergantungan yang besar pada tugas manual dan berulang membebani karyawan dan profesional SDM. Titik nyeri utama yang diidentifikasi juga mencakup pengalaman multisaluran yang menyebabkan rendahnya kepuasan pengguna, serah terima yang menunda respons, dan profesional SDM yang kewalahan oleh tugas-tugas yang tidak strategis.
Terlepas dari inovasi digital sebelumnya di departemen, IBM® menyadari bahwa AI tradisional dan solusi cloud saja tidak dapat memenuhi harapan yang meningkat untuk dukungan SDM yang lebih cepat dan lebih personal. Perusahaan telah menerapkan prinsip “eliminasi, penyederhanaan, dan otomatisasi” serta metodologi untuk "mengubah, bukan hanya memindahkan"—memastikan bahwa proses yang tidak efisien tidak diotomatisasi, dan semua perancangan ulang didasarkan pada penataan ulang pengalaman karyawan. Sekarang, ada kebutuhan penting untuk pindah melampaui pengalaman yang terfragmentasi ke sistem terpadu dan cerdas yang dapat merampingkan alur kerja, memberikan dukungan instan dan akurat, dan pakar gratis untuk fokus pada pekerjaan strategis bernilai lebih tinggi.
Sudah waktunya untuk mengubah operasi dan menyiapkan panggung untuk memelopori era baru layanan SDM, didukung oleh gen AI, otomatisasi, dan komitmen terhadap inovasi berkelanjutan dan praktik AI yang etis.
Selama enam tahun terakhir, IBM® terus menyempurnakan agen virtual internal mereka, AskHR, untuk mengotomatiskan lebih dari 80 tugas SDM dan menangani lebih dari 1,5 juta percakapan karyawan setiap tahun. Baru-baru ini, pada tahun 2025, tim mengintegrasikan IBM® watsonx Orchestrate untuk meningkatkan AI generatif AskHR (gen AI) dan kemampuan otomatisasi agen. Pembaruan ini terus Lanjutkan pengalaman percakapan terpadu yang membantu karyawan mengakses dukungan SDM dengan cepat, intuitif, dan dalam bahasa pilihan mereka.
AskHR saat ini beroperasi dengan model dukungan dua tingkat: AI menangani pertanyaan rutin, sementara konsultan manusia menangani kebutuhan yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Di balik layar, proses SDM yang kompleks disederhanakan melalui integrasi mendalam dengan sistem perusahaan seperti Workday, SAP, dan Concur.
Berkat kemampuan yang ditingkatkan ini, karyawan dapat bertanya, “Di mana saya bisa melihat slip gaji saya?” atau “Apa kebijakan cuti sakit?” dan mendapatkan jawaban yang disesuaikan dengan sistem penggajian dan kebijakan SDM lokal. Mereka dapat meminta surat verifikasi pekerjaan, mengirim permohonan cuti, atau menerima pengingat untuk perencanaan perjalanan dan peringatan cuaca, semuanya ditangani oleh AskHR. Manajer juga mendapat manfaat, dengan otomatisasi yang membantu mereka memulai transfer karyawan atau memperbarui struktur organisasi melalui SAP SuccessFactors. Adopsi AskHR telah mencapai 98% di kalangan manajer.
Dengan membantu profesional SDM beralih ke pekerjaan strategis bernilai lebih tinggi, IBM® Lanjutkan untuk mendefinisikan kembali pengalaman dukungan karyawan—dan menetapkan standar untuk inovasi berbasis AI dalam skala besar.
Dengan AskHR, IBM® memberikan dampak yang terukur dan di seluruh perusahaan. Agen virtual membantu mengurangi biaya operasional tim HR sebesar 40% pada tahun 2024 dan juga mencapai tingkat penyelesaian masalah umum sebesar 94%. Hal ini telah menyebabkan penurunan 75% dalam jumlah tiket dukungan yang diajukan dari tahun 2016 hingga 2024 dan lebih dari 10 juta interaksi karyawan setiap tahun sejak 2023. Transformasi ini tidak hanya dapat meningkatkan pengalaman karyawan tetapi juga membuka efisiensi operasional dan memberdayakan profesional SDM untuk fokus pada prioritas strategis.
SDM IBM® mendokumentasikan peningkatan produktivitas yang signifikan dalam tugas-tugas khusus domain antara tahun 2022 dan 2024, dengan beberapa area meningkat sebanyak 75% melalui otomatisasi yang didukung AI. AskHR sekarang menyelesaikan 94% pertanyaan SDM sederhana, dan ini menyebabkan pengurangan 40% dalam anggaran operasional tahunan fungsi SDM pada tahun 2024.
AskHR juga mendukung berbagai otomatisasi, termasuk surat karyawan, permintaan liburan, akses penggajian, dan alur kerja khusus manajer seperti perubahan kompensasi dan pembaruan organisasi. Secara keseluruhan, agen virtual menerapkan sekitar 80 tugas otomatis.
Didukung oleh watsonx Orchestrate, AskHR telah berevolusi dari asisten virtual menjadi agen digital yang berfungsi penuh, dengan respons yang dihasilkan melalui model bahasa besar (LLM) yang sangat sesuai. LLM ini mengklasifikasikan prompt karyawan, mengarahkannya ke domain SDM yang relevan (Manfaat, Penggajian, Karir, dan Keterampilan), dan kemudian memicu tugas atau memberikan respons yang dihasilkan AI.
Dengan AskHR, model operasi SDM IBM® telah bergeser ke arah otomatisasi hybrid, memungkinkan tenaga kerja digital membantu memberikan dukungan tanpa sentuhan sambil mempertahankan pengalaman manusia di mana diperlukan.
