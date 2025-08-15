Seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja IBM® secara global, departemen Sumber Daya Manusia (SDM) menghadapi peningkatan kompleksitas. Proses yang terisolasi, kebijakan yang tidak konsisten di seluruh wilayah, dan ketergantungan yang besar pada tugas manual dan berulang membebani karyawan dan profesional SDM. Titik nyeri utama yang diidentifikasi juga mencakup pengalaman multisaluran yang menyebabkan rendahnya kepuasan pengguna, serah terima yang menunda respons, dan profesional SDM yang kewalahan oleh tugas-tugas yang tidak strategis.

Terlepas dari inovasi digital sebelumnya di departemen, IBM® menyadari bahwa AI tradisional dan solusi cloud saja tidak dapat memenuhi harapan yang meningkat untuk dukungan SDM yang lebih cepat dan lebih personal. Perusahaan telah menerapkan prinsip “eliminasi, penyederhanaan, dan otomatisasi” serta metodologi untuk "mengubah, bukan hanya memindahkan"—memastikan bahwa proses yang tidak efisien tidak diotomatisasi, dan semua perancangan ulang didasarkan pada penataan ulang pengalaman karyawan. Sekarang, ada kebutuhan penting untuk pindah melampaui pengalaman yang terfragmentasi ke sistem terpadu dan cerdas yang dapat merampingkan alur kerja, memberikan dukungan instan dan akurat, dan pakar gratis untuk fokus pada pekerjaan strategis bernilai lebih tinggi.

Sudah waktunya untuk mengubah operasi dan menyiapkan panggung untuk memelopori era baru layanan SDM, didukung oleh gen AI, otomatisasi, dan komitmen terhadap inovasi berkelanjutan dan praktik AI yang etis.