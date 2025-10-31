Agen hukum yang didukung AI membantu mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan kepatuhan
Industri hukum tengah berjuang menjaga efisiensi di tengah pertumbuhan bisnis, peningkatan volume kontrak, dan kompleksitas regulasi yang terus bertambah. Banyak organisasi mengandalkan tim hukum kecil untuk menangani ribuan dokumen—setiap bagiannya memerlukan perhatian detail dan penilaian yang tepat waktu.
Dynamiq yang merupakan IBM® Business Partner, mengakui tantangan yang berkembang ini sebagai peluang. Kliennya mencari cara untuk mengelola data tidak terstruktur dalam jumlah besar dan dengan cepat menemukan insight utama. Tantangan yang dihadapi bukan sekadar menerapkan otomatisasi dasar—melainkan mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan cerdas sambil mengurangi ketergantungan pada pengawasan eksternal yang mahal.
turun dari 1,5 jam menjadi 45 menit
turun dari 2 hari menjadi 60 menit
turun dari 20 menit menjadi 2 menit
Dynamiq beralih ke tumpukan AI canggih IBM—termasuk IBM® watsonx.data® data lakehouse, model dasar IBM® Granite dan platform IBM® watsonx Orchestrate—untuk mendukung solusi mereka. Berbagai solusi ini membangun agen hukum yang didukung AI pada platform IBM® watsonx untuk mengubah kekacauan dokumen menjadi basis pengetahuan yang strategis.
Pada dasarnya, watsonx.data menyediakan sistem terpadu untuk menyerap, mengorganisasi, dan mengambil berbagai kontrak, laporan kepatuhan, dan dokumen regulasi dalam jumlah besar.
Dynamiq meningkatkan kinerja sekaligus mengendalikan biaya dengan menerapkan strategi multi-model yang menyesuaikan pilihan model terhadap kebutuhan spesifik tiap pekerjaan. Model bahasa skala kecil Granite digunakan untuk menangani tugas kepatuhan sehari-hari, seperti mencocokkan templat dan melakukan pemformatan dokumen.
Dengan kerangka modular—serta integrasi yang dibangun sebelumnya dengan IBM® watsonx Orchestrate—solusi ini mendukung transfer insight hukum secara efisien ke sistem perusahaan seperti CRM dan SDM. Dynamiq menciptakan solusi yang disesuaikan bagi praktisi hukum dengan memanfaatkan kemampuan AI IBM® yang kuat, aman, dan dapat diskalakan.
Agen AI dari Dynamiq mengubah operasi tim hukum dengan mempercepat akses terhadap informasi penting, mengurangi pekerjaan berulang, dan memperkuat pengambilan keputusan strategis berbasis data.
Kemampuan utama alat AI meliputi:
Kini, tim hukum mampu dengan cepat menemukan informasi penting, menandai istilah yang berisiko menimbulkan masalah kepatuhan, dan mengenali penyimpangan terhadap kebijakan internal perusahaan. Dengan menganalisis insight dari beragam dokumen, AI mampu memberikan respons hukum yang akurat dalam waktu singkat.
Agen AI juga mengotomatiskan alur kerja—merutekan dokumen untuk persetujuan dan meningkatkan kasus kompleks untuk ulasan manusia. Pergeseran ini memberdayakan departemen hukum untuk mengambil langkah antisipatif, bukan sekadar reaktif, guna mendukung ekspansi bisnis serta memperkuat akurasi dan kesesuaian terhadap regulasi.
Dynamiq, sebuah IBM® Business Partner, adalah platform perusahaan yang memungkinkan organisasi untuk membangun, menerapkan, dan mengelola agen AI dan alur kerja khusus dengan cepat. Pembangun agen visual low-code memberdayakan tim untuk memanfaatkan data mereka dengan aman sekaligus mengurangi biaya dan mempercepat time to value.
