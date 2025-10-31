Dynamiq beralih ke tumpukan AI canggih IBM—termasuk IBM® watsonx.data® data lakehouse, model dasar IBM® Granite dan platform IBM® watsonx Orchestrate—untuk mendukung solusi mereka. Berbagai solusi ini membangun agen hukum yang didukung AI pada platform IBM® watsonx untuk mengubah kekacauan dokumen menjadi basis pengetahuan yang strategis.

Pada dasarnya, watsonx.data menyediakan sistem terpadu untuk menyerap, mengorganisasi, dan mengambil berbagai kontrak, laporan kepatuhan, dan dokumen regulasi dalam jumlah besar.

Dynamiq meningkatkan kinerja sekaligus mengendalikan biaya dengan menerapkan strategi multi-model yang menyesuaikan pilihan model terhadap kebutuhan spesifik tiap pekerjaan. Model bahasa skala kecil Granite digunakan untuk menangani tugas kepatuhan sehari-hari, seperti mencocokkan templat dan melakukan pemformatan dokumen.

Dengan kerangka modular—serta integrasi yang dibangun sebelumnya dengan IBM® watsonx Orchestrate—solusi ini mendukung transfer insight hukum secara efisien ke sistem perusahaan seperti CRM dan SDM. Dynamiq menciptakan solusi yang disesuaikan bagi praktisi hukum dengan memanfaatkan kemampuan AI IBM® yang kuat, aman, dan dapat diskalakan.

