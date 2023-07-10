Mengembangkan strategi top-down yang komprehensif yang menyelaraskan tujuan pengembangan dengan tujuan bisnis memungkinkan organisasi untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber yang sesuai dan menerapkan implementasi AI generatif yang terstruktur dengan baik dan diatur.

Sistem manajemen TI yang otonom dirancang untuk menyederhanakan operasi teknologi, proses bisnis utama, dan sistem desain. Sistem ini mungkin mengambil informasi dari berbagai sumber data dengan data yang terintegrasi, mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.

Teknologi AI generatif adalah kemajuan besar dan dapat menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan membantu para insinyur mengotomatiskan kode dan pembuatan dokumen generatif. Dengan mengambil data dari berbagai model dasar, AI generatif menggunakan transformer yang canggih untuk menghasilkan konten dari informasi yang tidak terstruktur. Saat ini, kami melihat klien kami menggunakan atau mempertimbangkan untuk menggunakan kemampuan otomatisasi untuk mengotomatiskan operasi TI, manajemen aset TI, dan pemanfaatan aset.

Dengan AI generatif, organisasi dapat mengotomatiskan tugas dan meningkatkan layanan pelanggan dan fungsi penjualan, untuk meningkatkan efisiensi proses ini. Insinyur penjualan dan layanan yang ada dapat menggunakan AI generatif berbasis bahasa untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menemukan pengetahuan kontekstual atau industri untuk membantu mereka memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik atau memecahkan masalah lebih cepat.

AI Generatif menawarkan sejumlah potensi manfaat bisnis, antara lain termasuk klasifikasi masalah yang lebih baik, pembuatan kode untuk penyelesaian masalah, sistem penyembuhan otomatis yang ditingkatkan, otomatisasi yang peka terhadap konteks, debugging kode yang lebih cepat, saran praktik terbaik, pembuatan dokumentasi yang lebih baik, kemampuan rekayasa balik, dan pemfaktoran ulang kode.

Meningkatkan kemampuan pengamatan melalui operasi otonom TI memosisikan para insinyur sistem untuk mendapatkan banyak informasi selain metrik kesehatan TI konvensional. Sebaliknya, mereka dapat fokus pada “sinyal emas” yang lebih berwawasan luas, yang mencakup latensi sistem, metrik lalu lintas jaringan, saturasi jaringan, dan kesalahan.