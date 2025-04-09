Layanan pelanggan yang lebih baik dengan agen AI

Apa itu agen AI dan bagaimana mereka dapat membantu melayani pelanggan?

Agen kecerdasan buatan (AI) adalah sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara mandiri atas nama pengguna atau sistem lain dengan merancang alur kerja dan memanfaatkan alat yang tersedia. Berbeda dengan alat AI lainnya, agen ini mampu memecahkan masalah secara mandiri dan dapat melaksanakan tugas atau mencapai tujuan tertentu melalui interaksi dengan lingkungan eksternal.

Semua agen ini terutama didasarkan pada model bahasa besar (LLM) tingkat lanjut dan memanfaatkan berbagai kombinasi machine learning, pemrosesan bahasa alami (NLP) dan otomatisasi untuk memahami, merespons, dan mengelola interaksi pelanggan di berbagai saluran komunikasi. Saat ini mereka digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan (CX), mengoptimalkan sumber daya, dan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data di seluruh operasi dukungan pelanggan.

Dalam lingkungan bisnis yang ramai dan sangat kompetitif, pengalaman pelanggan merupakan faktor yang semakin penting dalam kesuksesan perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap interaksi dengan pelanggan, para profesional layanan kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Menurut penelitian terbaru dari Salesforce, 82% perwakilan layanan mengatakan pelanggan menginginkan lebih dari biasanya.1 Kelelahan di kalangan para profesional layanan pelanggan meningkat mengingat volume permintaan pelanggan dan sifat pekerjaan yang sering kali monoton.

Dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan berbagai tugas kompleks secara bersamaan, agen AI otonom dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan dukungan pelanggan. Agen otonom saat ini digunakan untuk merampingkan opsi layanan mandiri bagi pelanggan dan mengotomatiskan tugas rutin dasar. Tetapi kapasitas mereka untuk menata ulang alur kerja dan meningkatkan dengan cepat kemungkinan akan secara signifikan mengubah eksekusi dan desain layanan pelanggan, terutama mengingat kemajuan terbaru dalam AI generatif dan AI percakapan. Bergantung pada tingkat integrasi dengan departemen layanan, agen dapat meningkatkan efisiensi operasional untuk agen manusia, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan dipersonalisasi, melibatkan dan membimbing konsumen melalui proses layanan, atau menyelesaikan masalah sepenuhnya dengan intervensi manusia minimal.

Kemitraan seperti ini antara agen layanan pelanggan manusia dan AI diharapkan semakin dalam karena agen AI diterapkan dengan frekuensi yang meningkat. Ini berarti bahwa ketika mencapai kematangan, teknologi akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pengambilan keputusan organisasi dan menyelesaikan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh agen manusia.2 Meskipun berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan pelanggan secara signifikan, perubahan ini juga secara fundamental mengubah peran tim dukungan, dengan lebih menekankan pada kecerdasan emosional, membangun hubungan, dan keahlian teknis.

Cara kerja agen AI untuk pekerjaan layanan pelanggan

Tidak seperti asisten bukan agen (misalnya, chatbot) yang hanya menjawab pertanyaan satu per satu, agen AI mampu menyimpan memori dari satu hari ke hari berikutnya, menggunakan nalar, dan mengambil tindakan sendiri.

Agen AI memproses pertanyaan pelanggan atau karyawan untuk memahami maksud dan konteks, mengajukan pertanyaan jika perlu. Bergantung pada kompleksitas tugas mereka yang diprogram dan jumlah alat eksternal yang dapat diakses, agen AI dapat menyelesaikan tiket layanan pelanggan, mengirim pesan kepada pelanggan, menganalisis data konsumen, meningkatkan masalah kompleks ke agen manusia, dan memberikan pengalaman layanan yang dipersonalisasi.

Misalnya, agen AI yang terhubung ke berbagai sistem dan kumpulan data lain dapat memanfaatkan alat yang telah ditetapkan untuk membantu sebuah keluarga merencanakan liburan: Dengan menyarankan tujuan berdasarkan preferensi pengguna yang ada, memetakan rute, merekomendasikan hotel, dan membuat reservasi. Dengan integrasi data pihak ketiga, jaringan agen perencanaan liburan juga dapat mengubah rencana secara real-time untuk menanggapi kondisi seperti cuaca atau lalu lintas.

Contoh penggunaan untuk agen AI dalam layanan pelanggan

Alat layanan pelanggan agen dapat menangani berbagai tugas sederhana atau alur kerja yang kompleks, tergantung pada bagaimana mereka dikembangkan dan berapa banyak alat yang dapat mereka akses. Banyak agen AI bertindak sebagai bagian dari jaringan, yang disebut sistem agen, di mana setiap agen melakukan tugas terpisah sebelum menyerahkan kueri ke bot khusus tugas atau tujuan lain.

Misalnya, solusi AI agen jaringan dapat menafsirkan pertanyaan pelanggan, mengidentifikasi sifat permintaan layanan, dan secara otomatis mengeluarkan pengembalian uang atau tiket layanan. Alat ini sering terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) atau alat komunikasi seperti Slack untuk meningkatkan sistem yang ada dan mengumpulkan data yang relevan.

Secara keseluruhan, semua alat ini meningkatkan kepuasan pelanggan (CSAT) dengan menyediakan penyelesaian permintaan layanan dan komunikasi lainnya yang tepat waktu dan akurat, yang pada akhirnya menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Beberapa contoh penggunaan umum untuk agen AI dalam layanan pelanggan meliputi:

Menjawab pertanyaan pelanggan

Asisten AI biasanya hanya dapat menangani FAQ yang telah ditetapkan sebelumnya dan pertanyaan umum, sedangkan agen AI terlibat dalam komunikasi dinamis dengan pelanggan mengenai status pesanan, kebijakan pengembalian dana, masalah produk, dan pertanyaan yang sangat khusus lainnya. Mereka dapat mempersonalisasi permintaan berdasarkan interaksi sebelumnya untuk memberikan layanan pelanggan dengan sentuhan pribadi.

Misalnya, ketika peritel RV Camping World mengintegrasikan teknologi agen virtual ke dalam proses layanan pelanggan, ditemukan bahwa interaksi pelanggan meningkat 40% sementara waktu tunggu turun dari beberapa jam menjadi 33 detik.

Manajemen pengetahuan dan insight berbasis data

Agen AI dapat mengatur dan mengambil data yang relevan dan artikel basis pengetahuan, memastikan pelanggan dan agen dukungan memiliki akses ke informasi yang akurat dan dipersonalisasi secara real-time.

Status dan pelacakan pesanan

Agen AI secara proaktif memberikan pembaruan tentang status pesanan pelanggan dan pelacakan secara real-time, memberikan informasi yang relevan berdasarkan data pengiriman, kondisi lalu lintas, atau bahkan pola cuaca.

Rekomendasi dan dukungan yang dipersonalisasi

AI agen dapat membantu mendiagnosis dan menyelesaikan masalah perangkat lunak, perangkat keras, atau produk untuk pelanggan, menyimpan informasi tentang preferensi mereka untuk dukungan yang lebih akurat. Sistem ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk produk tambahan. Dengan menyimpan preferensi seperti ini, agen AI juga dapat merekomendasikan produk dan layanan yang relevan berdasarkan kebutuhan individual konsumen.

Mengidentifikasi sentimen pelanggan

Dengan akses ke alat analisis sentimen, agen AI dapat secara proaktif menafsirkan bagaimana konsumen merespons produk atau inisiatif baru. Semua agen ini dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk masalah potensial atau mitra strategis untuk curah pendapat kemampuan produk baru berdasarkan data pelanggan. Mereka juga dapat menyediakan ringkasan rapat, panggilan layanan, dan komunikasi pelanggan lainnya, menyediakan materi pelatihan untuk perwakilan layanan pelanggan baru, serta memberikan rasa kesinambungan di seluruh perusahaan.

Otomatisasi proses

Agen AI membantu dalam berbagai tugas rutin yang penting seperti pengelolaan data pelanggan, manajemen proyek, dan tugas administratif lainnya. Misalnya, Avid Solutions, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan, berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan pelanggan baru hingga 25% menggunakan AI agen.

Pemecahan masalah dan dukungan teknis

Sistem AI, termasuk agen yang dilengkapi dengan pemrosesan bahasa alami, memandu pelanggan melalui langkah-langkah pemecahan masalah untuk masalah teknis atau terkait layanan. Dengan kemampuan mereka untuk menyimpan "memori" seiring waktu dan mempersonalisasi output, semua alat ini dapat memberikan dukungan yang akurat untuk berbagai masalah pelanggan berdasarkan variabel individual.

Manfaat menggunakan agen AI untuk layanan pelanggan

AI agen dan alat layanan pelanggan didukung AI terkait meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberi agen manusia kecerdasan yang penting untuk menanggapi kebutuhan pelanggan secara proaktif. Dengan menurunkan tugas manual rutin ke pekerja digital, profesional layanan pelanggan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjalin koneksi berharga dengan konsumen.

Misalnya, perusahaan pelayaran besar menggunakan AI agen untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk dokumen orientasi dari empat jam seminggu menjadi 30 menit. Hal ini memungkinkan staf operasi untuk secara signifikan meningkatkan waktu yang dihabiskan pada inisiatif layanan pelanggan yang lebih kreatif dan lebih baik.

Beberapa manfaat tambahan menggunakan agen AI untuk layanan pelanggan meliputi:

Ketersediaan 24/7

Dengan agen AI yang berorientasi pada layanan pelanggan, pelanggan dapat menerima dukungan yang dipersonalisasi dan komprehensif dalam berbagai bahasa dan lokasi tanpa kendala yang dibebankan pada agen manusia.

Insight berbasis data

Agen AI secara proaktif mengumpulkan dan menganalisis data interaksi pelanggan yang tidak mungkin diuraikan oleh satu orang. Menggunakan AI agen data ini dapat mengidentifikasi tren, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan, atau bertindak sebagai tanda peringatan dini untuk masalah potensial.

Peningkatan interaksi agen manusia

Agen AI membebaskan perwakilan manusia untuk berfokus pada interaksi pelanggan yang kompleks atau sensitif, atau untuk mengerjakan inisiatif layanan pelanggan yang lebih kreatif.

Peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas

Agen AI mengotomatiskan berbagai tugas berulang seperti pembuatan tiket layanan, sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

Dukungan omnichannel

Agen AI memberikan dukungan yang mulus dan kohesif di berbagai saluran termasuk obrolan, email, telepon, dan media sosial.

Waktu respons pelanggan yang lebih cepat

Sistem AI menganalisis dan menanggapi pertanyaan pelanggan secara instan, kapan saja sepanjang hari, meminimalkan tumpukan tugas dan penundaan.

Penurunan biaya operasi

Perusahaan mengurangi biaya operasional dengan mengotomatiskan interaksi rutin dan mengurangi kebutuhan akan tim dukungan yang besar.

Skalabilitas

Sistem berbasis AI menangani permintaan pelanggan yang terus meningkat tanpa biaya staf atau infrastruktur tambahan.

Empat praktik terbaik untuk menggunakan agen AI dalam layanan pelanggan

Mendapatkan nilai sesungguhnya dari agen AI dalam layanan pelanggan sering kali memerlukan kejelasan, perencanaan jangka panjang, dan peninjauan ulang peran. Empat praktik terbaik bagi perusahaan yang menerapkan alat-alat ini meliputi:

Mengintegrasikan AI ke dalam strategi interaksi pelanggan yang lebih luas

Agen AI harus melengkapi tim layanan pelanggan manusia dan menyelaraskan dengan tujuan layanan secara keseluruhan. Alih-alih hanya mengotomatiskan alur kerja dan praktik tertentu tanpa panduan, penerapan yang paling sukses mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan metrik tertentu seperti peningkatan skor CSAT atau waktu penyelesaian.

Menyediakan data dan alat yang sesuai kepada agen AI

Agen AI paling berhasil ketika dilatih menggunakan data yang bersih dan sesuai, serta dilengkapi dengan kemampuan yang paling relevan. Dukungan kepada agen untuk menangani berbagai tugas otonom dapat melibatkan seleksi alat API, merekrut ilmuwan data, atau berinvestasi dalam infrastruktur tambahan. Memastikan agen AI memiliki akses berkelanjutan ke basis pengetahuan terbaru dan alat otomatisasi memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif dan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang berubah.

Mengintegrasikan agen dengan sistem yang melibatkan seluruh perusahaan

Seperti yang telah ditemukan IBM, penerapan AI paling produktif ketika diintegrasikan secara mendalam ke dalam alur kerja yang ada. Agen AI berbasis penjualan yang paling berguna terhubung dengan lancar dengan CRM, manajemen sumber daya perusahaan (ERP), dan sistem perusahaan lainnya untuk mengakses data yang relevan dan merampingkan proses administrasi. Dengan memodernisasi sistem yang ada, menghilangkan silo, dan mengizinkan akses data di seluruh organisasi, para pemimpin dapat memberdayakan agen AI untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan memberikan analitik yang kuat berdasarkan perubahan kondisi.

Meningkatkan keterampilan agen manusia

Dengan AI agen melakukan serangkaian tugas rutin yang sebelumnya ditangani oleh agen dukungan manusia, departemen layanan pelanggan tentu berubah. Perwakilan layanan pelanggan mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk bekerja secara produktif bersama agen AI, menanyakan mereka dengan tepat, dan memanfaatkan insight mereka untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Kebijakan yang jelas untuk menaikkan masalah pelanggan yang penting ke tim dukungan manusia juga dapat mencegah frustrasi baik dari karyawan maupun pelanggan.
