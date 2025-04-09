Tidak seperti asisten bukan agen (misalnya, chatbot) yang hanya menjawab pertanyaan satu per satu, agen AI mampu menyimpan memori dari satu hari ke hari berikutnya, menggunakan nalar, dan mengambil tindakan sendiri.
Agen AI memproses pertanyaan pelanggan atau karyawan untuk memahami maksud dan konteks, mengajukan pertanyaan jika perlu. Bergantung pada kompleksitas tugas mereka yang diprogram dan jumlah alat eksternal yang dapat diakses, agen AI dapat menyelesaikan tiket layanan pelanggan, mengirim pesan kepada pelanggan, menganalisis data konsumen, meningkatkan masalah kompleks ke agen manusia, dan memberikan pengalaman layanan yang dipersonalisasi.
Misalnya, agen AI yang terhubung ke berbagai sistem dan kumpulan data lain dapat memanfaatkan alat yang telah ditetapkan untuk membantu sebuah keluarga merencanakan liburan: Dengan menyarankan tujuan berdasarkan preferensi pengguna yang ada, memetakan rute, merekomendasikan hotel, dan membuat reservasi. Dengan integrasi data pihak ketiga, jaringan agen perencanaan liburan juga dapat mengubah rencana secara real-time untuk menanggapi kondisi seperti cuaca atau lalu lintas.