Dalam lingkungan bisnis yang ramai dan sangat kompetitif, pengalaman pelanggan merupakan faktor yang semakin penting dalam kesuksesan perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap interaksi dengan pelanggan, para profesional layanan kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Menurut penelitian terbaru dari Salesforce, 82% perwakilan layanan mengatakan pelanggan menginginkan lebih dari biasanya.1 Kelelahan di kalangan para profesional layanan pelanggan meningkat mengingat volume permintaan pelanggan dan sifat pekerjaan yang sering kali monoton.

Dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan berbagai tugas kompleks secara bersamaan, agen AI otonom dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan dukungan pelanggan. Agen otonom saat ini digunakan untuk merampingkan opsi layanan mandiri bagi pelanggan dan mengotomatiskan tugas rutin dasar. Tetapi kapasitas mereka untuk menata ulang alur kerja dan meningkatkan dengan cepat kemungkinan akan secara signifikan mengubah eksekusi dan desain layanan pelanggan, terutama mengingat kemajuan terbaru dalam AI generatif dan AI percakapan. Bergantung pada tingkat integrasi dengan departemen layanan, agen dapat meningkatkan efisiensi operasional untuk agen manusia, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan dipersonalisasi, melibatkan dan membimbing konsumen melalui proses layanan, atau menyelesaikan masalah sepenuhnya dengan intervensi manusia minimal.

Kemitraan seperti ini antara agen layanan pelanggan manusia dan AI diharapkan semakin dalam karena agen AI diterapkan dengan frekuensi yang meningkat. Ini berarti bahwa ketika mencapai kematangan, teknologi akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pengambilan keputusan organisasi dan menyelesaikan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh agen manusia.2 Meskipun berpotensi meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan pelanggan secara signifikan, perubahan ini juga secara fundamental mengubah peran tim dukungan, dengan lebih menekankan pada kecerdasan emosional, membangun hubungan, dan keahlian teknis.