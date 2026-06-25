Menguji sistem otonom secara ketat sangat penting karena agen AI secara independen merencanakan tugas yang terdiri dari banyak bagian, menggunakan alat eksternal, dan berinteraksi dengan agen lain. Proses pengujian yang kuat adalah bagian dari loop penciptaan dan evaluasi berkelanjutan yang dikenal sebagai siklus proses pengembangan agen (ADLC).

Agen secara mandiri merencanakan dan menjalankan tugas, dengan cepat mengubah cara perusahaan menggunakan AI. Akan tetapi, adopsi yang cepat dapat memecah ekosistem teknologi dan memaksa perubahan signifikan pada proses pengujian lama. Menurut riset terbaru dari Institute for Business Value IBM, 80% CIO dan CTO yang disurvei melaporkan mandat Transformasi AI yang digerakkan oleh CEO. Tetapi hanya 11% mengatakan mereka sepenuhnya siap untuk peningkatan penerapan agen AI yang diharapkan pada tahun depan.

“Bagi para CIO dan CTO,” kata Matt Lyteson, CIO di IBM, “tantangan saat ini adalah meningkatkan sistem AI yang beroperasi secara terus-menerus dan otonom, yang sering kali menggunakan model tata kelola dan arsitektur yang dirancang untuk lingkungan yang jauh lebih lambat dan lebih dapat diprediksi.”