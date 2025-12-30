Alat observabilitas tradisional memahami keadaan internal atau kondisi sistem yang kompleks menggunakan tiga pilar observabilitas: log, jejak, dan metrik. Aplikasi AI dan agen AI memperkenalkan lapisan kompleksitas tambahan yang membutuhkan alat observabilitas unik, yang dapat mengoptimalkan kinerja model dengan memantau output khusus AI dan menghasilkan visualisasi (seringkali dihasilkan AI).

Tidak seperti perangkat lunak tradisional, output model bahasa besar (LLM) dan aplikasi kecerdasan buatan generatif lainnya bersifat probabilistik. Input yang identik dapat menghasilkan respons yang berbeda, yang dapat menyulitkan untuk melacak bagaimana input membentuk output, menyebabkan masalah bagi alat observabilitas konvensional. Oleh karena itu, pemecahan masalah, debugging, dan pemantauan kinerja lebih kompleks dalam sistem AI generatif.

Selain itu, penjelasan dalam AI —bidang yang berkembang yang berupaya mengurangi kualitas “kotak hitam” dari banyak model AI—belum dapat sepenuhnya menjelaskan bagaimana model berinteraksi dengan sistem TI dan alur kerja yang lebih luas. Solusi observabilitas AI harus memprioritaskan hal-hal yang dapat mereka ukur dan analisis secara efektif. Prioritas ini sangat penting ketika menggunakan model dari pihak ketiga seperti OpenAI atau Google, yang mengeksekusi dan mengelola model secara pribadi.

Agen AI — sistem yang bekerja secara mandiri untuk merancang dan menjalankan alur kerja di seluruh ekosistem TI — menimbulkan tantangan unik tersendiri untuk observabilitas dan memerlukan pendekatan unik untuk pengumpulan data. Hampir setengah dari eksekutif yang disurvei pada tahun 2025 oleh IBM Institute for Business Value menyebutkan “kurangnya visibilitas ke dalam proses pengambilan keputusan agen sebagai penghalang implementasi yang signifikan” untuk AI agen. Observabilitas untuk sistem ini sangat penting untuk adopsi.