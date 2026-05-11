Kekuatan dan perkembangan pesat agen AI—sistem perangkat lunak yang menggunakan model bahasa besar (LLM) sebagai mesin keputusan untuk merencanakan dan melaksanakan tugas secara mandiri yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan—telah memacu transformasi cepat alur kerja perusahaan. Kecepatan transformasi itu telah melampaui kemampuan banyak organisasi untuk mengadaptasi struktur TI tradisional yang mencerminkan tuntutan unik integrasi AI agen, menghasilkan ekosistem yang terpisah. ADLC menerapkan spesifikasi umum dan praktik bersama untuk memfasilitasi sistem agen yang andal di berbagai alat, platform, vendor, dan lingkungan perusahaan.

Banyak proses TI standar saat ini yang berkembang dalam konteks pengembangan perangkat lunak tradisional dan disesuaikan dengan asumsi sistem yang statis dan deterministik. Proses ini sering kali tidak sesuai dengan sifat dinamis dan probabilistik LLM yang mendorong perilaku agen: Mereka disebut "agen AI" karena secara harfiah memiliki agensi untuk menentukan cara melaksanakan tugas. Norma dan spesifikasi bersama yang mempertimbangkan pergeseran ini dapat secara signifikan mengurangi risiko terkait dan mempercepat adopsi AI agen yang bertanggung jawab.

Agar AI agen menskalakan secara berkelanjutan dan efektif, agen AI harus berintegrasi sesuai ekspektasi di berbagai model, platform, vendor, dan ekosistem industri. Saat ini, hampir setiap platform untuk membangun agen AI memiliki formatnya sendiri untuk penentuan agen, skema pemanggilan alat dan fungsi, model manajemen memori dan status, rangkaian pengujian, protokol penerapan, dan sistem versi. Pemisahan ini menghambat interoperabilitas, meningkatkan biaya peralihan dan vendor lock-in, yang menurut riset merupakan masalah utama—setelah keamanan—bagi para pemimpin bisnis dan teknis yang mengatasi ekosistem vendor agen AI.1 Dari sudut operasi, pemisahan tersebut juga mengurangi potensi keterampilan yang dapat ditransfer dan alur kerja.

Meskipun norma dan praktik standar dapat mengurangi inefisiensi ini, penting bagi organisasi untuk merangkul dan menegakkan protokol struktural yang sesuai dan tidak bertentangan dengan kecenderungan dan preferensi pengembang yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, ADLC bertujuan untuk mengubah praktik pengembang yang muncul menjadi pengalaman agen terbaik di kelasnya.

ADLC mengintegrasikan berbagai prinsip ini DevSecOps untuk memetakan pengembangan agen AI ke serangkaian fase yang saling berhubungan dan sebagian besar saling bergantung. Tujuan dan praktik setiap fase, serta hubungannya satu sama lain, akan digali pada bagian lain artikel ini. Perincian lengkap, saran, dan spesifikasi disediakan dalam panduan resmi IBM untuk ADLC.