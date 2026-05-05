Kelola semua agen AI Anda di satu tempat dengan watsonx Orchestrate

Perusahaan tidak memerlukan cara lain untuk membangun agen—mereka membutuhkan cara untuk mengoperasionalkan agen yang telah mereka bangun. Dalam organisasi besar, agen dibuat di mana-mana—di berbagai tim, alat, dan kerangka kerja. Beberapa dibangun di rumah, beberapa berasal dari vendor dan lainnya tertanam dalam aplikasi. Seiring bertambahnya adopsi, keragaman ini meningkat.

Organisasi menginginkan fleksibilitas untuk membangun dan menjalankan agen AI dari alat pilihan mereka. Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan akan terus beroperasi di berbagai kerangka kerja dan pendekatan pengembangan. Yang hilang adalah cara untuk mengelola realitas itu.

IBM watsonx Orchestrate dibangun berbasis pendekatan terbuka, menyatukan agen menjadi satu lapisan operasional tanpa mengharuskan tim untuk membangun kembali apa yang sudah mereka miliki. Dengan kemampuan bidang kontrol agen barunya, Orchestrate menyediakan cara yang disederhanakan untuk mengelola dan mengatur properti agen organisasi, terlepas dari bagaimana agen tersebut dibangun atau di mana mereka beroperasi.