Kelola semua agen AI Anda di satu tempat dengan watsonx Orchestrate

Bidang kontrol agen baru di watsonx Orchestrate menyediakan cara terpusat untuk menjalankan, mengelola, dan mengatur properti agen organisasi.
Perusahaan tidak memerlukan cara lain untuk membangun agen—mereka membutuhkan cara untuk mengoperasionalkan agen yang telah mereka bangun. Dalam organisasi besar, agen dibuat di mana-mana—di berbagai tim, alat, dan kerangka kerja. Beberapa dibangun di rumah, beberapa berasal dari vendor dan lainnya tertanam dalam aplikasi. Seiring bertambahnya adopsi, keragaman ini meningkat.
Organisasi menginginkan fleksibilitas untuk membangun dan menjalankan agen AI dari alat pilihan mereka. Dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan akan terus beroperasi di berbagai kerangka kerja dan pendekatan pengembangan. Yang hilang adalah cara untuk mengelola realitas itu.
IBM watsonx Orchestrate dibangun berbasis pendekatan terbuka, menyatukan agen menjadi satu lapisan operasional tanpa mengharuskan tim untuk membangun kembali apa yang sudah mereka miliki. Dengan kemampuan bidang kontrol agen barunya, Orchestrate menyediakan cara yang disederhanakan untuk mengelola dan mengatur properti agen organisasi, terlepas dari bagaimana agen tersebut dibangun atau di mana mereka beroperasi.
Sebagian besar perusahaan tidak akan menetapkan satu cara membangun agen sebagai standar. Sebaliknya, mereka akan terus mengoperasikan campuran agen yang dibuat menggunakan teknologi dan kerangka kerja yang berbeda, sering kali di beberapa tim.
watsonx Orchestrate sekarang mulai mengatasi hal ini dengan mendukung agen di luar lingkungan native-nya. Sekarang, agen ini meliputi agen native IBM, agen Langflow, agen LangGraph, dan agen yang dibangun dengan protokol A2A terbuka, dengan interoperabilitas yang lebih luas segera hadir. Hal ini memberikan jalur praktis untuk mengurangi fragmentasi sambil mempertahankan investasi yang ada.
Dalam praktiknya, ini berarti:
Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mulai mengonsolidasikan visibilitas dan kontrol operasional, tanpa memerlukan pembangunan kembali secara penuh atau pergeseran ke kerangka kerja tunggal.
Agen operasi dalam produksi membutuhkan lebih dari sekadar penerapan. Tim membutuhkan visibilitas tentang bagaimana agen berperilaku, seberapa baik kinerja mereka, dan di mana perbaikan diperlukan. watsonx Orchestrate memperkenalkan kemampuan operasional untuk mendukung ini:
Kemampuan ini membantu tim beralih dari penerapan awal ke manajemen berkelanjutan, memungkinkan kinerja yang lebih konsisten dan hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Platform ini juga meningkatkan cara tim merancang, menguji, dan memahami perilaku agen sebelum penerapan. Kemampuan baru meliputi:
Ini mendukung siklus pengembangan yang lebih cepat sekaligus membantu mengurangi risiko sebelum agen mencapai produksi.
Ketika agen berinteraksi lebih dalam dengan sistem perusahaan, keamanan dan tata kelola menjadi penting. watsonx Orchestrate menyertakan kontrol tingkat perusahaan di seluruh siklus hidup:
Fitur-fitur ini membantu memastikan bahwa agen beroperasi dalam batasan yang ditentukan, dengan tingkat pengawasan dan keterlacakan yang sesuai.
Gateway AI terpadu menyediakan pengawasan terpusat tentang bagaimana agen, model, dan alat yang didukung berperilaku dalam produksi. Kemampuannya meliputi:
Hal ini memungkinkan organisasi untuk menerapkan kebijakan operasional yang konsisten dan mempertahankan kontrol atas perilaku agen.
Katalog yang diatur menyediakan struktur dan visibilitas di seluruh aset AI. Kemampuannya meliputi:
Ini mendukung penggunaan kembali, visibilitas, dan tata kelola yang lebih baik saat adopsi AI berkembang di seluruh organisasi.
Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan AI mereka, jumlah dan keberagaman agen akan terus bertambah. Mengelola lanskap itu secara efektif menjadi persyaratan operasional inti.
IBM watsonx Orchestrate membawa seluruh ekosistem agen Anda ke dalam satu bidang kontrol—sehingga Anda dapat melihat apa yang terjadi, mengelola cara agen bekerja bersama, dan meningkatkan skala tindakan yang memberikan hasil di seluruh bisnis Anda.
Alih-alih membutuhkan standardisasi pada satu rangkaian teknologi, pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan fleksibilitas dalam cara agen dibangun, sambil membangun cara yang konsisten untuk mengelola, mengatur, dan mengoptimalkannya.
Bagi organisasi yang bergerak melampaui eksperimen dan menggunakan skala produksi AI, ini merupakan perubahan penting—dari membangun agen individu untuk mengoperasikan ekosistem agen terintegrasi.
