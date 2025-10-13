Apa itu telemetri?

Telemetri memainkan peran penting dalam berbagai industri, termasuk kesehatan, kedirgantaraan, otomotif, dan teknologi informasi (TI), memberikan insight berharga kepada organisasi tentang kinerja sistem, perilaku pengguna, keamanan, dan efisiensi operasional. Dalam industri yang mengandalkan aset fisik, seperti pertanian, utilitas, dan transportasi, organisasi menggunakan telemetri untuk menangkap pengukuran seperti suhu, tekanan udara, gerakan, dan cahaya. Dalam perawatan kesehatan, sistem telemetri dapat melacak detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen.

Dalam kedua kasus, instrumen fisik dan sensor mengumpulkan data dunia nyata dan mengirimkannya ke repositori pusat. Data sering kali ditransmisikan menggunakan protokol komunikasi khusus seperti Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture atau EtherNet/IP untuk analisis lebih lanjut.

Namun, sensor fisik tidak dirancang untuk menangkap indikator kinerja digital seperti tingkat kesalahan, penggunaan memori, waktu respons, waktu aktif, dan latensi. Sebaliknya, tim TI mengandalkan instrumentasi perangkat, sering kali melalui agen berbasis perangkat lunak, sensor digital yang diprogram untuk memantau dan mengumpulkan data sistem yang relevan secara mandiri. Data ini sering disusun sebagai metrik, peristiwa, log dan jejak (MELT), dengan masing-masing menangkap pandangan yang berbeda ke dalam perilaku sistem, alur kerja operasional, dan jadwal kinerja.

Batas antara sistem telemetri fisik dan digital mulai kabur, terutama ketika perusahaan semakin mengadopsi strategi transformasi digital, yang bertujuan untuk menanamkan teknologi digital ke dalam semua area bisnis.



Sebagai contoh, industri fisik tradisional seperti manufaktur dapat menggunakan sensor untuk mencatat konsumsi energi, kontrol kualitas, dan kondisi lingkungan. Pada saat yang sama, perusahaan mungkin mengandalkan agen perangkat lunak untuk pelacakan aset tingkat lanjut, pemeliharaan preventif, dan pemantauan aliran produksi. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada telemetri TI dan perannya yang semakin meluas dalam lingkungan perusahaan modern.

Pada intinya, telemetri TI melibatkan lima langkah utama:

Mengumpulkan metrik, peristiwa, log, dan jejak dari sumber jarak jauh yang berbeda dengan sensor atau agen perangkat lunak



Mengirimkan data tersebut ke repositori pusat atau router melalui wifi, satelit, radio atau media komunikasi lainnya



Mengolah dan mengatur data yang masuk agar dapat dengan mudah ditanyakan



Memelihara data dengan penyimpanan solusi seperti Time Series Database, gudang data, atau danau data



Menganalisis, menafsirkan, dan memvisualisasikan data untuk membuat keputusan bisnis dengan informasi yang lebih baik, sering kali dengan bantuan platform pengamatan

Strategi telemetri yang efektif membantu organisasi mencapai full stack observability, atau kemampuan untuk memahami keadaan internal tumpukan teknologi dari ujung ke ujung berdasarkan output eksternalnya.

Telemetri juga merupakan komponen utama dari Internet of Things (IoT), sebuah kerangka kerja yang melengkapi perangkat dengan sensor canggih, perangkat lunak dan konektivitas jaringan, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data di seluruh sistem.