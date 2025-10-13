Apa itu telemetri?

Telemetri memainkan peran penting dalam berbagai industri, termasuk kesehatan, kedirgantaraan, otomotif, dan teknologi informasi (TI), memberikan insight berharga kepada organisasi tentang kinerja sistem, perilaku pengguna, keamanan, dan efisiensi operasional. Dalam industri yang mengandalkan aset fisik, seperti pertanian, utilitas, dan transportasi, organisasi menggunakan telemetri untuk menangkap pengukuran seperti suhu, tekanan udara, gerakan, dan cahaya. Dalam perawatan kesehatan, sistem telemetri dapat melacak detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen.
Dalam kedua kasus, instrumen fisik dan sensor mengumpulkan data dunia nyata dan mengirimkannya ke repositori pusat. Data sering kali ditransmisikan menggunakan protokol komunikasi khusus seperti Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture atau EtherNet/IP untuk analisis lebih lanjut.
Namun, sensor fisik tidak dirancang untuk menangkap indikator kinerja digital seperti tingkat kesalahan, penggunaan memori, waktu respons, waktu aktif, dan latensi. Sebaliknya, tim TI mengandalkan instrumentasi perangkat, sering kali melalui agen berbasis perangkat lunak, sensor digital yang diprogram untuk memantau dan mengumpulkan data sistem yang relevan secara mandiri. Data ini sering disusun sebagai metrik, peristiwa, log dan jejak (MELT), dengan masing-masing menangkap pandangan yang berbeda ke dalam perilaku sistem, alur kerja operasional, dan jadwal kinerja.
Batas antara sistem telemetri fisik dan digital mulai kabur, terutama ketika perusahaan semakin mengadopsi strategi transformasi digital, yang bertujuan untuk menanamkan teknologi digital ke dalam semua area bisnis.
Sebagai contoh, industri fisik tradisional seperti manufaktur dapat menggunakan sensor untuk mencatat konsumsi energi, kontrol kualitas, dan kondisi lingkungan. Pada saat yang sama, perusahaan mungkin mengandalkan agen perangkat lunak untuk pelacakan aset tingkat lanjut, pemeliharaan preventif, dan pemantauan aliran produksi. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada telemetri TI dan perannya yang semakin meluas dalam lingkungan perusahaan modern.
Pada intinya, telemetri TI melibatkan lima langkah utama:
Strategi telemetri yang efektif membantu organisasi mencapai full stack observability, atau kemampuan untuk memahami keadaan internal tumpukan teknologi dari ujung ke ujung berdasarkan output eksternalnya.
Telemetri juga merupakan komponen utama dari Internet of Things (IoT), sebuah kerangka kerja yang melengkapi perangkat dengan sensor canggih, perangkat lunak dan konektivitas jaringan, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data di seluruh sistem.
Sistem telemetri bervariasi berdasarkan industri dan kompleksitas sistem. Platform tradisional menggunakan alat perekam, yang secara historis disebut telemeter, untuk mengumpulkan data pada atau di dekat peralatan. Informasi ini diproses, dimodifikasi dan terkadang dikonversi dari analog ke digital, dalam proses yang disebut pengkondisian sinyal.
Selanjutnya, multiplexer menggabungkan beberapa aliran data menjadi sinyal komposit, yang membantu perjalanan data lebih efisien. Sinyal gabungan ini kemudian ditransmisikan ke stasiun penerima jarak jauh melalui radio, satelit, atau bentuk komunikasi lainnya. Akhirnya, demultiplexer mengurai sinyal dan memecahnya menjadi untaian yang berbeda untuk mempersiapkannya untuk analisis.
Telemetri bekerja secara berbeda di lingkungan TI modern. Alih-alih mengandalkan sensor fisik, sistem yang berfokus pada TI menggunakan agen perangkat lunak—program ringan yang berjalan bersama layanan dan aplikasi untuk menangkap metrik yang relevan. Di lingkungan Kubernetes, agen ini sering beroperasi dalam kontainer terpisah dalam klaster yang sama dengan layanan yang mereka pantau. Konfigurasi lain mungkin menggunakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) untuk menyematkan agen dalam aplikasi itu sendiri—atau menggunakan API khusus untuk memfasilitasi transfer data.
Setelah pengumpulan, data dibawa melalui pipa telemetri, yang dapat menstandarisasi data, menyaring kebisingan, menambahkan metadata (seperti tag lingkungan dan geolokasi), dan menutupi informasi sensitif untuk menjaga kepatuhan. Data yang telah disempurnakan ini kemudian distandardisasi dengan format seperti JSON atau OpenTelemetry Protocol (OTLP).
Berikutnya, data tersebut secara cerdas dirutekan ke satu atau lebih backend (komponen sisi server dari suatu sistem perangkat lunak—server, basis data, dan logika aplikasi, misalnya) melalui gRPC, HTTP, atau protokol transportasi lainnya. Backend bertanggung jawab untuk menyimpan data ini, menganalisis dan menafsirkannya dan menyajikannya dalam bentuk dasbor, peringatan, rekomendasi, dan banyak lagi.
Satu sistem telemetri dapat digunakan untuk mengelola seluruh alur kerja, mulai dari pengumpulan hingga analisis. Namun, terkadang, terutama di lingkungan multicloud dan hibrida modern, organisasi mungkin menggunakan beberapa sistem telemetri khusus untuk mengelola berbagai bagian dari pipa pengamatan.
Dalam TI, jenis telemetri yang paling umum adalah metrik, peristiwa, log dan jejak, sering disebut secara kolektif sebagai data “MELT”. Organisasi dapat menggunakan platform pengamatan untuk menggabungkan dan menganalisis metrik ini, membentuk gambaran lengkap tentang keamanan platform, perilaku pengguna, efisiensi sistem, dan banyak lagi.
Metrik adalah pengukuran numerik yang menunjukkan kesehatan atau kinerja sistem. Contohnya termasuk tingkat permintaan, throughput jaringan, waktu respons aplikasi, rasio konversi pengguna, dan penggunaan CPU.
Peristiwa adalah kejadian berbeda yang terjadi di dalam sistem. Mereka sering menyertakan stempel waktu yang menunjukkan kapan suatu acara dimulai dan kapan berakhir. Contohnya termasuk notifikasi peringatan, upaya login pengguna, gangguan layanan, kegagalan pembayaran, dan perubahan konfigurasi.
Log menyediakan catatan dan kronologi perilaku sistem yang berkelanjutan, tidak seperti peristiwa, yang hanya menandai insiden tertentu. Contohnya termasuk restart, kueri database, riwayat akses file dan langkah-langkah eksekusi kode. Log sering digunakan untuk memecahkan masalah dan men-debug kesalahan, membantu tim TI menentukan dengan tepat saat kegagalan terjadi.
Jejak mencerminkan aliran ujung ke ujung dari permintaan atau transaksi pengguna tertentu melalui lingkungan terdistribusi atau layanan mikro, dengan stempel waktu untuk setiap langkah. Contohnya termasuk panggilan API dan HTTP, kueri database, dan checkout e-commerce. Jejak dapat mengidentifikasi hambatan dan memberikan insight tentang pengalaman pengguna secara keseluruhan.
Sementara MELT menunjukkan luasnya data telemetri yang tersedia bagi perusahaan, ada tipe data tambahan yang berada di luar kerangka kerja ini tetapi tetap memainkan peran penting dalam observabilitas. Batasan antara jenis telemetri tidak selalu jelas, dan bisa saja terjadi persilangan. Misalnya, latensi dapat dianggap sebagai metrik dan titik data telemetri jaringan. Jenis data telemetri lainnya meliputi:
Telemetri adalah proses pengumpulan dan pengiriman berbagai jenis data dari sistem dan komponen yang terdistribusi. Ini adalah fondasi dari kemampuan visibilitas organisasi, yang menawarkan insight tentang bagaimana setiap komponen berperilaku dan berkinerja. Perusahaan pada akhirnya mengandalkan telemetri untuk mendukung sistem pemantauan dan observabilitas mereka.
Pemantauan mengacu pada bagaimana organisasi memanfaatkan data telemetri yang telah mereka kumpulkan. Misalnya, sistem pemantauan telemetri mungkin menggunakan dasbor untuk membantu tim DevOps memvisualisasikan kinerja sistem. Otomatisasi peringatan, sementara itu, dapat mengirimkan pemberitahuan setiap kali terjadi peristiwa penting, seperti pemadaman jaringan atau pelanggaran data.
Pengamatan melibatkan interpretasi data operasional dan memahami bagaimana aliran data yang berbeda berkorelasi dengan kesehatan dan kinerja sistem. Pengamatan tidak hanya menganalisis data saat ini tetapi juga menemukan tren yang lebih besar, menggunakannya untuk menginformasikan dan mengoptimalkan pengambilan keputusan perusahaan dan penggunaan sumber daya. Platform pengamatan modern sering kali menyertakan fungsi telemetri dan pemantauan bawaan. Observabilitas juga memainkan peran penting dalam mendukung teknologi yang muncul, termasuk AI agen dan platform AI generatif.
Kerangka kerja sumber terbuka yang disebut OpenTelemetry (OTel) adalah salah satu platform telemetri paling populer, dihargai karena fleksibilitasnya (desain modularnya mendorong penyesuaian), keterjangkauan (komponen intinya tersedia tanpa biaya), dan kompatibilitas (kompatibel dengan beberapa vendor dan pemrograman bahasa). OTel tidak menangani penyimpanan atau visualisasi telemetri. Sebaliknya, ia menyediakan satu set standar SDK, API, dan alat lain yang diarahkan untuk pengumpulan dan transmisi data.
Hampir setengah dari organisasi TI menggunakan OTel, sementara 25% tambahan berencana untuk mengimplementasikan kerangka kerja di masa depan, menurut laporan tahun 2025 dari perusahaan AI Elastic. Organisasi dengan sistem observabilitas yang matang lebih cenderung menggunakan OTel, dibandingkan dengan perusahaan dengan alur kerja observabilitas yang kurang berkembang. IBM Instana, Datadog, Grafana, New Relic, Dynatrace dan Splunk masing-masing memiliki fitur OTel yang kuat.
Kerangka kerja sumber terbuka alternatif yang disebut Prometheus memiliki beberapa kesamaan dengan OTel. Cloud Native Computing Foundation (CNCF), yang merupakan anak perusahaan dari organisasi nirlaba Linux Foundation, menjadi tuan rumah bagi kedua solusi tersebut. Tidak seperti OTel, Prometheus memiliki beberapa kemampuan penyimpanan data dan visualisasi data. Tetapi cakupannya sedikit lebih sempit: Sementara OTel dapat mengumpulkan berbagai jenis data telemetri, Prometheus bekerja secara eksklusif dengan metrik.
Normalisasi telemetri adalah proses mengubah metrik menjadi format standar sehingga alat analitik dapat menyimpan, membaca, dan menafsirkannya. Ada dua pendekatan utama:
Dalam pendekatan pemrosesan data ini, semua data harus cocok dengan format yang telah ditentukan sebelumnya sebelum dapat disimpan dan diambil. Meskipun schema-on-write sangat andal, namun bisa jadi sulit untuk diimplementasikan dalam arsitektur TI modern, yang melibatkan banyak sistem, masing-masing dengan format dan proses pengarsipan yang berbeda.
Schema-on-write umumnya digunakan dalam repositori data terpusat yang disebut gudang data. Solusi penyimpanan ini dapat menyimpan data telemetri dalam jumlah yang sangat besar, tetapi hanya jika data tersebut terstruktur dan diatur dalam format yang telah ditentukan sebelumnya. Gudang data bisa mahal untuk diskalakan dan dipelihara tetapi ideal untuk intelijen bisnis, analisis data, dan alur kerja lainnya di mana konsistensi dan keandalan adalah prioritas utama.
Pendekatan ini mengumpulkan data dalam format aslinya dan mengubahnya hanya saat pengguna mengambilnya. Meskipun lebih rumit secara operasional, skema saat dibaca dapat menangani data di berbagai format, membuatnya lebih fleksibel daripada schema-on-write.
Schema-on-read umum terjadi pada danau data, yang seperti gudang data, tetapi dapat menyimpan dan mengelola data semi terstruktur dan data mentah tak terstruktur di samping data terstruktur. Danau data dihargai karena efisiensi biaya dan ketangkasannya, yang membuatnya sangat ideal untuk alat analisis bertenaga machine learning. Namun tanpa tata kelola yang solid, hal itu akan sulit dikelola, yang menyebabkan data tidak terverifikasi atau tidak konsisten.
Alternatif yang muncul yang disebut data lakehouse bertujuan untuk menggabungkan elemen terbaik dari danau data dan gudang data. Kerangka kerja ini mendukung schema-on-read untuk data yang tidak terstruktur, dan pada saat yang sama memungkinkan schema-on-write untuk data yang terstruktur. Pendekatan hibrida ini membantu organisasi mempertahankan konsistensi dan akurasi sekaligus mendapatkan manfaat dari fleksibilitas dan ketangkasan data lake.
Data telemetri mungkin sulit untuk dikumpulkan, dipelihara, dan disimpan, terutama dalam pengaturan hibrida dan multicloud modern. Tantangan umum meliputi:
Perangkat dan layanan mungkin menggunakan format, protokol, dan model yang berbeda untuk merekam data telemetri, membatasi kemampuannya untuk berkomunikasi dengan repositori pusat. Misalnya, perangkat medis jarak jauh mungkin menggunakan protokol eksklusif untuk mengukur tanda-tanda vital pasien, sedangkan sistem perawatan kesehatan elektronik yang berkomunikasi dengannya menggunakan protokol standar. Ketidakcocokan ini mungkin memerlukan tim DevOps untuk membangun middleware kustom untuk memfasilitasi koneksi.
Ketidakcocokan juga dapat menyulitkan organisasi untuk mempertahankan visibilitas di setiap lapisan arsitektur, yang mengarah ke silo data ,hambatan inovasi, dan kesenjangan pengalaman pelanggan. Perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dengan menetapkan format data yang konsisten, menerapkan pembatas yang ketat, melakukan audit rutin, dan menegakkan sinkronisasi dan kontrol versi di seluruh komponen.
Data yang berlebihan dan berantakan dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tidak terkendali atau analisis yang cacat karena kebisingan berlebih. Tata kelola yang kuat dapat membantu mengurangi risiko ini.
Misalnya, tim DevOps dapat menerapkan kebijakan retensi data, di mana data secara otomatis dihapus setelah jangka waktu tertentu. Pengambilan sampel (mempertahankan sampel representatif dari kumpulan data yang lebih besar), agregasi (menghitung rata-rata dataset tertentu), dan penyimpanan berjenjang (memindahkan data lama ke solusi penyimpanan yang lebih lambat dan lebih terjangkau) juga dapat mengurangi ketegangan penyimpanan dan harga.
Perusahaan-perusahaan — terutama di bidang kesehatan, layanan hukum dan sumber daya manusia, di mana informasi identifikasi pribadi sering disimpan dan dipertukarkan — tunduk pada peraturan ketat yang melibatkan penyimpanan data, privasi, dan kedaulatan. Kepatuhan dapat menjadi tantangan karena volume dan skala data telemetri yang sangat besar yang harus dikumpulkan dan dianalisis oleh tim DevOps modern.
Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi dapat menerapkan praktik enkripsi yang kuat dan kontrol token yang melindungi data sensitif dari pelanggaran keamanan dan paparan yang tidak disengaja. Audit dapat membantu organisasi meninjau alur telemetri dan menemukan kerentanan di awal alur. Demikian pula, sistem penyaringan dapat mengidentifikasi dan menghapus data yang tidak sesuai sebelum mencapai pengguna. Terakhir, perusahaan dapat menjaga kepatuhan melalui kerangka kerja tata kelola yang kuat yang secara efektif menegakkan kebijakan retensi dan residensi data.
Volume data yang dihasilkan oleh sistem telemetri dapat membuat perusahaan kewalahan, mengaburkan tren yang berarti dan mengaburkan insight tentang keamanan dan efisiensi sistem. Sementara itu, kelelahan peringatan yang disebabkan oleh peringatan yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian tim DevOps dari menyelesaikan tugas prioritas tinggi dan menempatkan tekanan yang tidak perlu pada sumber daya. Organisasi dapat merespons dengan mengotomatiskan respons peringatan, menyaring data yang berlebihan di bagian tepi, membuat konvensi pelabelan dan penamaan yang kuat, serta memberlakukan kuota dan batasan sumber daya.
Telemetri memberdayakan organisasi untuk mengubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi alur kerja, penganggaran, pengalaman pelanggan, dan banyak lagi.
Data telemetri membantu tim DevOps mengidentifikasi komponen dan sistem mana yang bekerja dengan baik, dan mana yang perlu diperbarui, dikonfigurasi ulang, atau diganti. Ini juga mendukung pemeliharaan prediktif, ketika tim menganalisis tren historis dan data kinerja untuk secara proaktif memelihara peralatan, mencegah kegagalan penting. Sistem telemetri juga secara efisien mengurutkan, mengatur, dan menghapus data yang ketinggalan zaman atau tidak relevan, mengurangi limbah operasional.
Tidak seperti analisis data manual, data telemetri biasanya dikumpulkan secara otomatis dan secara real time. Proses ini membantu memastikan bahwa perusahaan dapat dengan cepat mengatasi masalah sebelum mengakibatkan waktu henti atau hasil yang merugikan. Sistem telemetri juga dapat memungkinkan perusahaan untuk melacak bagaimana pembaruan dan inovasi akan berdampak pada sistem sebelum meluncurkannya dalam skala besar.
Sistem telemetri memberikan visibilitas real-time ke dalam perilaku pengguna, aplikasi, dan sistem. Pemantauan berkelanjutan membantu menetapkan dasar kinerja, memudahkan deteksi anomali, seperti lalu lintas jaringan yang tidak biasa, upaya login berulang yang gagal, instalasi tak terduga, dan aktivitas mencurigakan lainnya. Telemetri juga dapat mengekspos TI bayangan (komponen yang tidak sah yang bertindak di luar tata kelola terpusat), membantu menghilangkan titik masuk potensial bagi penyerang.
Kebijakan enkripsi yang kuat dapat melindungi data di seluruh pipa telemetri, sementara penegakan retensi membantu memastikan bahwa data pribadi disimpan hanya jika diperlukan. Kontrol akses berbasis peran memungkinkan pemangku kepentingan yang relevan untuk mengakses data pribadi, dan jejak audit serta log memberikan riwayat rinci tindakan sistem terbaru, memungkinkan penyelidikan keamanan yang lebih akurat dan efisien.
Telemetri memberi tim insight yang lebih dalam tentang penggunaan sistem dari waktu ke waktu, memungkinkan mereka untuk menskalakan sumber daya secara dinamis untuk mengakomodasi permintaan beban kerja yang berubah. Tim dapat menggunakan insight ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengendalikan biaya sambil mempertahankan lingkungan yang stabil dan aman bagi klien.
Platform telemetri membantu tim mensintesis data dari seluruh organisasi untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan berbasis data. Platform pengamatan mengandalkan data telemetri untuk menganalisis kesehatan sistem, perjalanan pelanggan, keterlibatan pengguna, dan indikator kinerja utama lainnya. Yang terpenting, telemetri mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari aplikasi dan sistem terdistribusi, memberikan perusahaan pandangan holistik tentang bagaimana keputusan bisnis mempengaruhi seluruh lingkungan, bukan hanya komponen individu.
