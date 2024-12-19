Apa itu gRPC?

RPC, atau panggilan prosedur jarak jauh, adalah model komunikasi untuk interaksi klien/server yang memungkinkan panggilan jarak jauh muncul dan berfungsi sebagai panggilan lokal. Ini adalah teknik yang lebih tua, yang konsepnya sudah ada sejak tahun 1970-an, dengan aplikasi awal terlihat pada berbagai proyek komputasi perintis seperti ARPANET dan Xerox PARC.

Di RPC, klien berinteraksi dengan representasi server yang seolah-olah lokal tetapi sebenarnya merupakan perantara. Perantara ini biasanya disebut sebagai stub yang menangani data marshalling dan unmarshalling (yaitu mengonversi data ke dalam format yang sesuai untuk transmisi dan mengonversi hasil yang diterima dari server kembali ke format aslinya). Karena ini adalah gaya arsitektur untuk komunikasi klien/server, biasanya digunakan dalam desain API.

Ada banyak implementasi kerangka kerja RPC yang berbeda, termasuk XML-RPC dan JSON-RPC. Implementasi ini menggunakan HTTP sebagai protokol transportasi mereka, sebagian besar berbeda dalam jenis format. Sejak tahun 1990-an dan 2000-an, implementasi ini memamerkan kekuatan RPC: mereka menyederhanakan pengembangan, kompleksitas komunikasi jaringan abstrak, ringan, relatif mudah digunakan, dan dapat dibaca manusia.

Namun, banyak lingkungan modern—terutama yang menggunakan arsitektur layanan mikro, lingkungan poliglot, dan sistem dengan beban data tinggi—memerlukan kerangka kerja yang lebih cepat dan berkinerja tinggi untuk menghubungkan aplikasi terdistribusi. Idealnya, kerangka kerja ini memfasilitasi transfer data real-time yang lebih efisien antara layanan yang berjalan di berbagai lingkungan dan pusat data.

gRPC dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini, menawarkan latensi rendah dan throughput tinggi melalui serialisasi data dan penggunaan protokol HTTP/2, kemampuan streaming dua arah, pembuatan kode, dan banyak lagi.

GRPC awalnya dirilis pada tahun 2015 berbarengan dengan tahun rilis HTTP/2. Kerangka kerja ini mengatasi keterbatasan dengan implementasi RPC yang lebih lama, terutama melalui penggunaan Protocol Buffer, atau Protobuf, bahasa definisi antarmuka (IDL). Protobuf membuat serialisasi dan mengodekan data terstruktur menjadi biner. Hal ini menjadikan data lebih kompak, memungkinkan transmisi lebih cepat dan kinerja yang lebih tinggi.

Protobuf juga memungkinkan perubahan bidang data tanpa mengganggu kode. Ini membantu mengurangi kesalahan dan memungkinkan berbagi dan pemrosesan data secara real-time. Semua fitur ini menjadikan API yang dibangun dengan gRPC pilihan yang kuat untuk lingkungan modern dan terdistribusi, arsitektur layanan mikro, aplikasi streaming, dan untuk menghubungkan sistem dan perangkat Internet of Things.

Masuk akal jika gRPC adalah singkatan dari “Google Remote Procedure Call.” Nyatanya, tim gRPC di grpc.io dengan berani mengklaim bahwa itu adalah singkatan dari “gRPC Remote Procedure Call.” GitHub kerangka kerja ini mencatat bahwa "g" adalah singkatan dari sesuatu yang berbeda pada setiap versi (mulai dari "gregarious" dan "goose" hingga "Guadalupe River Park Conservancy"). Bagaimanapun, Google mengembangkan gRPC dan dirilis sebagai proyek sumber terbuka pada tahun 2015.

