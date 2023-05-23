Berikut ini adalah beberapa contoh transportasi pintar dan bagaimana mereka dapat memberikan manfaat kepada kota:

Parkir

Setiap pengemudi pernah memiliki pengalaman mencari parkir selama 30 menit atau lebih, yakin bahwa setiap tempat terbuka terisi tepat sebelum mereka sampai di sana. Ini adalah masalah menjengkelkan yang memiliki solusi yang jelas: menambahkan sensor ke tempat parkir. Dengan begitu, pengemudi dapat menemukan tempat terbuka sebelumnya dan menggunakan ponsel pintar dan/atau dasbor mereka untuk pergi langsung ke tempat itu, alih-alih berkeliaran tanpa tujuan.

Jaringan transportasi pintar

Banyak departemen transportasi lokal dan nasional sekarang menyiarkan pembaruan jadwal angkutan massal secara real-time dan gangguan akibat pemeliharaan melalui sistem kontrol terpusat. Warga dan komuter dapat mengakses informasi ini di ponsel pintar, tablet, dan komputer mereka melalui aplikasi, media sosial, atau browser, tetapi itu semua seharusnya merupakan fitur utama.

Generasi berikutnya dari sistem transportasi pintar akan dapat berkomunikasi ketika bagian-bagian di kereta api atau bus kemungkinan akan mengalami kegagalan, memungkinkan operator untuk mengambil kendaraan armada keluar dari layanan untuk memperbaikinya sebelum rusak dengan penumpang di dalamnya. Investasi dalam jaringan transportasi juga mencakup pembangunan rel berkecepatan tinggi yang dapat mengangkut lebih banyak orang dari satu tempat ke tempat lain, memperbaiki lalu lintas dan dampak lingkungan dari orang yang mengendarai mobil.

Manajemen lalu lintas yang lebih baik

Hasil kemacetan lalu lintas dari berbagai masalah, seperti kecelakaan kendaraan, jaringan lalu lintas yang kaku, cuaca buruk, pertumbuhan penduduk, dan infrastruktur di bawah standar. Meskipun semuanya mengalami perbaikan (dengan berbagai tingkat kompleksitas), transportasi pintar dapat mengatasi semuanya:

Kecelakaan kendaraan: Kendaraan yang terhubung dengan sensor dapat mencegah terjadinya kecelakaan, sering kali bahkan sebelum pengemudi mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

Kontrol lalu lintas: Dahulu, lampu lalu lintas berubah berdasarkan jendela waktu yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan dampak yang tidak terduga. Meskipun jendela waktu untuk perubahan sinyal lalu lintas dapat berbeda pada waktu yang berbeda dalam satu hari (misalnya, untuk memperhitungkan jam sibuk di jalan yang sibuk), namun jarang sekali sinyal lalu lintas berubah berdasarkan arus lalu lintas tertentu. Di segelintir wilayah metropolitan besar di mana waktu lampu lalu lintas dapat berubah berdasarkan data tersebut, ini biasanya dilakukan secara manual dengan campur tangan manusia. Masa depan manajemen lalu lintas melibatkan lampu lalu lintas pintar yang terhubung ke data arus lalu lintas real-time yang menggabungkan machine learning dan kecerdasan buatan yang dapat mengubah lampu di persimpangan berdasarkan ribuan variabel.

Informasi real-time tentang kondisi jalan dan kecelakaan: Seperti halnya lalu lintas, kondisi jalan dapat menyebabkan kemacetan dalam pola perjalanan. Meskipun semakin banyak aplikasi peta yang dapat diakses di ponsel pintar menyediakan informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas secara real-time, informasi tersebut sering kali diperoleh dari laporan warga. Kemitraan publik-swasta dapat meningkatkan informasi ini dengan berinvestasi dalam teknologi antara kendaraan (V2V) dan kendaraan dengan infrastruktur (V2I) sehingga setiap mobil memberikan informasi secara otomatis, mengidentifikasi masalah sebelum menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Transportasi umum pintar

Berapa banyak pencari kerja yang kehilangan pekerjaan impian mereka karena kereta api ditarik mundur atau macet? Seberapa cepat jadwal cetak di halte bus menjadi tidak relevan setiap hari? Di setiap kota, ribuan hingga jutaan orang bergantung pada transportasi umum setiap hari; mereka adalah jalur kehidupan bagi para lansia, pekerja garis depan, dan penyandang disabilitas. Akan sangat berbeda ketika kota dapat menghubungkan kendaraan penting tersebut ke jaringan pintar untuk memastikan bahwa warga memiliki informasi real-time tentang kapan layanan bus dan bentuk transportasi umum lainnya akan menjemput dan membawa mereka ke tempat tujuan.

Dukungan untuk kendaraan listrik

Para pemimpin yang ingin menjadikan kota mereka ramah dan menarik pengemudi mobil listrik harus memasang stasiun pengisian daya listrik di area dengan lalu lintas tinggi, di mana pengemudi dapat berhenti sejenak untuk berjalan-jalan atau membeli makanan saat mobil mengisi daya. Itu tidak hanya memberikan layanan kepada pengemudi, tetapi juga membantu bisnis daerah menangkap beberapa bisnis baru. Hal yang penting untuk diingat tentang transportasi pintar adalah Anda juga membangun untuk masa depan. Meskipun kendaraan otonom belum siap untuk digunakan secara massal, banyak yang berharap kendaraan otonom akan menjadi kenyataan pada masa depan. Jadi setiap rencana transportasi pintar yang berarti memiliki rencana untuk pemeriksaan masa depan karena teknologi kendaraan memperluas cara kita dapat bergerak tanpa campur tangan manusia.