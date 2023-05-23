Setiap hari, orang menghadapi banyak rintangan saat bepergian ke tujuan yang mereka tuju. Duduk di tengah kemacetan, menunggu bus datang 15 menit lebih lambat dari jadwal, berkeliling selama 30 menit untuk menemukan tempat parkir—dunia modern penuh dengan ketidaknyamanan karena inefisiensi sistem transportasi kita.
Namun, mobil yang macet dan orang yang terganggu menunggu transportasi umum bukan hanya gangguan yang tidak berhubungan. Infrastruktur transportasi yang kurang optimal memengaruhi perekonomian, mempercepat dampak lingkungan, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Membuat transportasi bekerja lebih cepat dan untuk lebih banyak orang membuat perencana kota terjaga pada malam hari.
Kabar baiknya adalah bahwa teknologi dan pendekatan baru untuk sistem manajemen transportasi memungkinkan kita untuk mulai mengatasi ketidaknyamanan ini dan membuat perbaikan transportasi hilir lainnya. Solusinya adalah transportasi pintar.
Munculnya teknologi yang saling berhubungan seperti Internet of Things (IoT), kendaraan listrik, geolokasi, dan teknologi mobile telah memungkinkan kita untuk mengatur bagaimana orang dan barang mengalir dari satu tempat ke tempat lain, terutama di daerah perkotaan yang padat.
Beberapa kota global, termasuk London, Paris, Amsterdam, dan Rio De Janeiro, telah berinvestasi dalam transportasi pintar sebagai komponen utama dari inisiatif kota pintar mereka. Saat ini terdapat beberapa universitas yang mempelajari contoh penggunaan transportasi pintar (misalnya, New York University, NJIT, dan masih banyak lagi). Seluruh dunia, tampaknya, terpaku pada penyelesaian masalah transportasi dan peningkatan mobilitas karena hal ini menghasilkan begitu banyak manfaat bagi masyarakat dan ekonomi.
Banyak kota mengklaim dirinya sebagai “kota pintar” pertama di dunia. Sementara orang dapat memperdebatkan apa sebenarnya yang mengubah kota belaka menjadi kota pintar, tidak dapat disangkal bahwa kebangkitan Internet dan teknologi mobile telah menghasilkan minat luas dalam membangun generasi berikutnya kota pintar.
Setiap kali sebuah kota memperbaiki strukturnya yang ada untuk menggabungkan lebih banyak teknologi berbasis data atau terhubung, kota menjadi lebih pintar. Contoh peningkatan kota pintar di luar transportasi pintar termasuk sensor untuk memantau kualitas udara dan fluktuasi suhu, teknologi IoT di gedung publik untuk menghemat energi dan pengelolaan pengumpulan limbah berbasis data. Namun, yang paling berharga dari kota pintar adalah bagaimana transportasi pintar dapat merombak bagaimana kota beroperasi dan bagaimana orang bergerak di dalamnya.
Dikenal juga sebagai mobilitas pintar, kebangkitan pengumpulan data dan otomatisasi di mana-mana telah menyebabkan pemerintah daerah merangkul transportasi pintar. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa hampir setiap warga negara dan komuter memiliki ponsel pintar yang dapat mengirim dan menerima pesan dan data.
Selain itu, membuat jaringan Wi-Fi publik menjadi lebih mudah dan murah daripada sebelumnya, menciptakan banyak peluang baru bagi pemerintah untuk mengimplementasikan inisiatif transportasi pintar.
Transportasi pintar biasanya mencakup kemitraan publik-swasta yang dapat berdampak positif pada beberapa masalah transportasi, seperti polusi yang berasal dari emisi kendaraan, kemacetan, dan pentingnya transportasi umum bagi masyarakat yang membutuhkan dan lansia.
Beberapa solusi transportasi pintar telah ada selama beberapa waktu — misalnya, departemen transportasi kota menyediakan data kedatangan bus dan kereta api secara real-time, penagihan uang tol elektronik, berbagi sepeda, penetapan harga dinamis pada mobil yang memasuki kota, dan kartu pintar transportasi umum. Tetapi beberapa teknologi yang berbeda tidak membuat sistem transportasi pintar. Sistem ini membutuhkan strategi yang komprehensif dan beberapa teknologi pintar yang bekerja bersama-sama.
Transportasi pintar membantu mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik sehingga kota dapat melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit sumber daya dan menghindari konsumsi energi dan biaya sumber daya yang tidak perlu.
Kota dan negara bagian yang memprioritaskan transportasi pintar memberikan pengalaman hidup yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya.
Berikut ini adalah beberapa contoh transportasi pintar dan bagaimana mereka dapat memberikan manfaat kepada kota:
Setiap pengemudi pernah memiliki pengalaman mencari parkir selama 30 menit atau lebih, yakin bahwa setiap tempat terbuka terisi tepat sebelum mereka sampai di sana. Ini adalah masalah menjengkelkan yang memiliki solusi yang jelas: menambahkan sensor ke tempat parkir. Dengan begitu, pengemudi dapat menemukan tempat terbuka sebelumnya dan menggunakan ponsel pintar dan/atau dasbor mereka untuk pergi langsung ke tempat itu, alih-alih berkeliaran tanpa tujuan.
Banyak departemen transportasi lokal dan nasional sekarang menyiarkan pembaruan jadwal angkutan massal secara real-time dan gangguan akibat pemeliharaan melalui sistem kontrol terpusat. Warga dan komuter dapat mengakses informasi ini di ponsel pintar, tablet, dan komputer mereka melalui aplikasi, media sosial, atau browser, tetapi itu semua seharusnya merupakan fitur utama.
Generasi berikutnya dari sistem transportasi pintar akan dapat berkomunikasi ketika bagian-bagian di kereta api atau bus kemungkinan akan mengalami kegagalan, memungkinkan operator untuk mengambil kendaraan armada keluar dari layanan untuk memperbaikinya sebelum rusak dengan penumpang di dalamnya. Investasi dalam jaringan transportasi juga mencakup pembangunan rel berkecepatan tinggi yang dapat mengangkut lebih banyak orang dari satu tempat ke tempat lain, memperbaiki lalu lintas dan dampak lingkungan dari orang yang mengendarai mobil.
Hasil kemacetan lalu lintas dari berbagai masalah, seperti kecelakaan kendaraan, jaringan lalu lintas yang kaku, cuaca buruk, pertumbuhan penduduk, dan infrastruktur di bawah standar. Meskipun semuanya mengalami perbaikan (dengan berbagai tingkat kompleksitas), transportasi pintar dapat mengatasi semuanya:
Berapa banyak pencari kerja yang kehilangan pekerjaan impian mereka karena kereta api ditarik mundur atau macet? Seberapa cepat jadwal cetak di halte bus menjadi tidak relevan setiap hari? Di setiap kota, ribuan hingga jutaan orang bergantung pada transportasi umum setiap hari; mereka adalah jalur kehidupan bagi para lansia, pekerja garis depan, dan penyandang disabilitas. Akan sangat berbeda ketika kota dapat menghubungkan kendaraan penting tersebut ke jaringan pintar untuk memastikan bahwa warga memiliki informasi real-time tentang kapan layanan bus dan bentuk transportasi umum lainnya akan menjemput dan membawa mereka ke tempat tujuan.
Para pemimpin yang ingin menjadikan kota mereka ramah dan menarik pengemudi mobil listrik harus memasang stasiun pengisian daya listrik di area dengan lalu lintas tinggi, di mana pengemudi dapat berhenti sejenak untuk berjalan-jalan atau membeli makanan saat mobil mengisi daya. Itu tidak hanya memberikan layanan kepada pengemudi, tetapi juga membantu bisnis daerah menangkap beberapa bisnis baru. Hal yang penting untuk diingat tentang transportasi pintar adalah Anda juga membangun untuk masa depan. Meskipun kendaraan otonom belum siap untuk digunakan secara massal, banyak yang berharap kendaraan otonom akan menjadi kenyataan pada masa depan. Jadi setiap rencana transportasi pintar yang berarti memiliki rencana untuk pemeriksaan masa depan karena teknologi kendaraan memperluas cara kita dapat bergerak tanpa campur tangan manusia.
Hampir setiap kota besar telah memasukkan beberapa teknologi transportasi pintar ke dalam penawaran mereka secara keseluruhan kepada warga dan komuter, tetapi sekarang adalah waktunya untuk membangun strategi transportasi pintar holistik yang membantu orang mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat, lebih aman, dan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil. Karena gerakan kerja hybrid memungkinkan lebih banyak karyawan untuk bekerja di kota yang mereka pilih, pemerintah daerah yang menawarkan kota yang benar-benar pintar dengan sistem transportasi pintar yang komprehensif akan dapat menarik lebih banyak penduduk dengan mengorbankan kota-kota yang gagal beradaptasi.
Kabar baiknya adalah bahwa sekarang tersedia solusi untuk membantu pemerintah menciptakan kerangka kerja transportasi pintar yang lebih komprehensif yang menggunakan rangkaian lengkap solusi untuk operasi, pemeliharaan, pemantauan, kualitas, dan keandalan.
