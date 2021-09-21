Apa itu Pemanfaatan Sumber Daya?

Memantau pemanfaatan tim dan melacak produktivitas kinerja individu memberi manajer proyek salah satu KPI utama untuk perencanaan sumber daya yang efektif. Perhitungan ini membantu menentukan apakah sumber daya penuh waktu atau paruh waktu dimanfaatkan secara berlebihan atau kurang dimanfaatkan.

Pemanfaatan yang berlebihan (misalnya, bekerja lebih dari jam yang tersedia) dapat menyebabkan kelelahan karyawan. Kurangnya pemanfaatan (misalnya, bekerja kurang dari jam yang tersedia) dapat menyebabkan penundaan yang tidak direncanakan.

Rumus pemanfaatan sumber daya umum dihitung dengan membagi waktu aktual atau yang dialokasikan dengan kapasitas sumber daya. Manajer proyek dapat menyesuaikan rumus ini untuk mendapatkan tingkat pemanfaatan yang diukur dalam jam, hari, atau persentase.

Tingkat pemanfaatan memungkinkan manajer proyek untuk melacak kinerja sumber daya dan membuat rencana proyek pemanfaatan sumber daya. Manajer Sumber Daya dapat menghitung tugas yang dapat ditagih di seluruh proyek baru dan terlibat dalam perencanaan kapasitas strategis.