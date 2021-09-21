Apa itu Pemanfaatan Sumber Daya?

Pemanfaatan sumber daya adalah KPI yang mengukur kinerja dan upaya selama jumlah waktu yang tersedia (atau kapasitas). Pemanfaatan sumber daya yang optimal memungkinkan manajer proyek untuk memperkirakan ketersediaan sumber daya di berbagai kategori. Insight ini memungkinkan tim untuk merencanakan jadwal tenaga kerja secara strategis dan melakukan upaya perbaikan real-time untuk memastikan kesehatan optimal dari proyek-proyek baru.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Memantau pemanfaatan tim dan melacak produktivitas kinerja individu memberi manajer proyek salah satu KPI utama untuk perencanaan sumber daya yang efektif. Perhitungan ini membantu menentukan apakah sumber daya penuh waktu atau paruh waktu dimanfaatkan secara berlebihan atau kurang dimanfaatkan.
Pemanfaatan yang berlebihan (misalnya, bekerja lebih dari jam yang tersedia) dapat menyebabkan kelelahan karyawan. Kurangnya pemanfaatan (misalnya, bekerja kurang dari jam yang tersedia) dapat menyebabkan penundaan yang tidak direncanakan.
Rumus pemanfaatan sumber daya umum dihitung dengan membagi waktu aktual atau yang dialokasikan dengan kapasitas sumber daya. Manajer proyek dapat menyesuaikan rumus ini untuk mendapatkan tingkat pemanfaatan yang diukur dalam jam, hari, atau persentase.
Tingkat pemanfaatan memungkinkan manajer proyek untuk melacak kinerja sumber daya dan membuat rencana proyek pemanfaatan sumber daya. Manajer Sumber Daya dapat menghitung tugas yang dapat ditagih di seluruh proyek baru dan terlibat dalam perencanaan kapasitas strategis.
Manfaat mengukur kinerja sumber daya dan mendapatkan visibilitas pemanfaatan secara real-time dapat dipetik di seluruh perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Rencana pemanfaatan sumber daya yang sukses dapat melakukan hal berikut:
Memantau penjadwalan sumber daya dan menghitung tingkat pemanfaatan tanpa alat manajemen sumber daya yang tepat dapat menghabiskan waktu yang berharga. Ini terutama benar ketika mencoba mengoptimalkan lingkungan dan mendapatkan metrik untuk beberapa sumber daya secara manual.
Pemanfaatan sumber daya tradisional telah berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan infrastruktur TI. Akselerasi menuju otomatisasi berbasis kecerdasan buatan di seluruh industri seperti layanan keuangan, asuransi, dan layanan kesehatan, ditambah dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan hybrid cloud, menciptakan aplikasi yang kompleks dan terdistribusi yang sekarang berada di luar kemampuan manusia untuk dikelola secara tradisional.
Tim Operasi TI tidak mampu menghabiskan waktu berharga mereka untuk berburu masalah karena pengambilan keputusan yang terhambat dan mengalokasikan sumber daya aplikasi yang berlebihan. Organisasi TI, antara lain mereka yang sedang mengalami transformasi digital, dapat memperoleh manfaat dari alat perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi cerdas, yang menyediakan laporan pemanfaatan real-time dan metrik manajemen proyek pada skala di luar apa yang dapat dicapai manusia jika melakukannya sendiri.
Turbonomic Application Resource Management menyediakan solusi perangkat lunak didukung AI yang menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan tim memanfaatkan data aplikasi mereka dan menghasilkan tindakan sumber daya otomatis cerdas di seluruh lingkungan cloud hybrid keseluruhan lapisan.
Manfaat utama dalam transformasi ITOps menjadi AIOps, manajemen sumber daya aplikasi meningkatkan kinerja aplikasi dan memantau, mengelola, dan menentukan pemanfaatan sumber daya aplikasi yang berhasil.
CIO dan DevOps tim dapat mencapai pemanfaatan sumber daya yang sukses melalui solusi manajemen aplikasi yang memantau dan mengoptimalkan aplikasi, mengelola infrastruktur kompleks, menghasilkan analitik real-time, dan memberikan aplikasi insight yang diperlukan untuk mengambil tindakan otomatis cerdas.
Memastikan kinerja aplikasi dengan AIOps. Pelajari lebih dalam topik pengambilan keputusan yang lebih cepat, manajemen sumber daya yang lebih cerdas, dan AIOP prediktif.
Pelajari bagaimana Turbonomic terus menganalisis kebutuhan sumber daya aplikasi untuk memberikan waktu respons target, meningkatkan pengalaman pengguna akhir dan pelanggan, serta menghilangkan limbah cloud.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Jelajahi bagaimana United Foods meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis mereka dengan merampingkan alur kerja utama menggunakan IBM Cloud Pak for Business Automation.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
IBM Blueworks Live adalah SaaS untuk pemodelan proses bisnis.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.