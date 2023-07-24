Apa itu analisis operasional TI?

Kompleksitas sistem TI telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan urgensi yang lebih besar bagi tim TI untuk tetap memantau kesehatan operasi. Peningkatan perangkat yang terhubung ke aplikasi individu, munculnya komputasi cloud dan pengembangan produk baru telah menyebabkan perusahaan berinvestasi dalam layanan digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Misalnya, 99% organisasi yang disurvei oleh McKinsey mengatakan mereka telah mengejar transformasi teknologi skala besar sejak tahun 2020. Namun, CIO mengatakan eksekutif mereka percaya 59% inisiatif digital membutuhkan waktu terlalu lama untuk diselesaikan dan 52% terlalu lama untuk mewujudkan nilai, menurut survei Gartner 2023.

Peningkatan kompleksitas telah menciptakan kebutuhan akan pendekatan sistematis untuk memastikan kesehatan dan optimalisasi layanan TI organisasi mana pun. Hal ini telah menyebabkan peningkatan pentingnya analisis operasional TI, proses berbasis data di mana organisasi mengumpulkan, toko, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh layanan TI mereka.

ITOA mengubah data operasional menjadi insight waktu nyata. Ini sering kali menjadi bagian dari AIOps, yang menggunakan AI dan machine learning untuk meningkatkan keseluruhan DevOps organisasi sehingga organisasi dapat memberikan layanan yang lebih baik. Penggunaan otomatisasi dan machine learning kemampuan mempercepat alur kerja operasional, menciptakan insight segera dan menghilangkan potensi kesalahan manusia dari persamaan.

ITOA membantu ITOps menyederhanakan proses pengambilan keputusan mereka dengan menggunakan teknologi untuk menganalisis kumpulan data besar dan mengidentifikasi strategi TI yang tepat.

Meningkatnya kompleksitas sistem TI telah menciptakan kebutuhan bagi organisasi untuk memantau dan menganalisis data dengan lebih baik untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Setiap organisasi memiliki tumpukan teknologi unik, yang biasanya terdiri dari perangkat lunak asli dan platform cloud. Infrastruktur TI organisasi modern terdiri dari ekosistem yang besar dan saling bergantung di mana masalah dengan satu insiden atau kesalahan dapat membahayakan seluruh sistem.

Tumpukan teknologi perangkat lunak, infrastruktur, dan layanan jaringan organisasi memungkinkan bisnis untuk menyediakan lebih banyak layanan kepada pelanggan mereka, tetapi peningkatan kompleksitas berarti lebih banyak hal yang bisa salah, dan kesalahan tersebut dapat berdampak eksponensial. Organisasi berusaha untuk meminimalkan waktu henti karena mengganggu layanan mereka dan membahayakan reputasi mereka dengan pelanggan dan mitra. Departemen TI perlu tahu cara mengalokasikan sumber daya mereka sebaik mungkin untuk mengatasi masalah yang muncul, meningkatkan uptime dan menjaga manajemen operasi TI (ITOM) organisasi berjalan dengan lancar.

Untungnya, sistem TI menghasilkan data mereka sendiri dan mengumpulkan lebih banyak lagi secara agregat dari pelanggan, mitra, dan karyawan. Organisasi dapat menggunakan semua data ini untuk memahami kesehatan keseluruhan sistem mereka melalui analisis operasional TI.