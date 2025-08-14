Mengapa observabilitas sangat penting bagi agen AI

Seiring dengan antusiasme seputar kecerdasan buatan (AI) yang terus melanda dunia bisnis, perhatian beralih ke iterasi terbaru dari teknologi ini: Agen AI.

Tidak seperti model AI tradisional, agen AI dapat membuat keputusan tanpa pengawasan manusia yang konstan. Mereka bekerja secara mandiri untuk mencapai tujuan yang kompleks seperti menjawab pertanyaan pelanggan, mengoptimalkan rantai pasokan, atau menganalisis data layanan kesehatan untuk memberikan diagnosis.

Dalam praktiknya, ini berarti bahwa agen AI dapat menangani seluruh alur kerja dari awal hingga selesai—seperti secara otomatis memproses klaim asuransi atau mengelola tingkat inventaris—ketimbang hanya memberikan rekomendasi.

Perkiraan terbaru menunjukkan organisasi dengan cepat mengadopsi agen AI. Survei KPMG menemukan bahwa 88% organisasi sedang menjelajahi atau secara aktif mengujicobakan inisiatif agen AI1 Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2028, lebih dari sepertiga aplikasi perangkat lunak perusahaan akan menyertakan AI agen—teknologi yang mendasari agen AI.2

Namun, kemampuan yang membuat agen AI sangat berharga juga dapat membuat mereka sulit untuk dipantau, dipahami, dan dikendalikan.

Agen AI menggunakan model bahasa besar (LLM ) untuk menalar, membuat alur kerja, dan memecah tugas menjadi subtugas. Mereka mengakses alat eksternal—seperti database, mesin pencari, dan kalkulator—dan menggunakan memori untuk mengingat percakapan sebelumnya dan hasil tugas.

Kendati proses ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara independen, ini juga membuat mereka jauh lebih tidak transparan daripada aplikasi tradisional yang dibangun di atas aturan dan logika yang eksplisit dan sudah ditentukan sebelumnya.

Kompleksitas yang melekat dan kurangnya transparansi ini dapat menyulitkan pelacakan cara agen AI menghasilkan output tertentu. Bagi organisasi, ini dapat menimbulkan risiko serius, termasuk:

Pelanggaran kepatuhan: Ketika agen menangani data sensitif, organisasi tidak dapat menunjukkan proses pengambilan keputusan atau membuktikan kepatuhan terhadap peraturan.

Ketika agen menangani data sensitif, organisasi tidak dapat menunjukkan proses pengambilan keputusan atau membuktikan kepatuhan terhadap peraturan. Kegagalan operasional: Tanpa visibilitas ke dalam penalaran agen, tim dapat merasa kesulitan mengidentifikasi akar masalah atau mencegah kesalahan yang berulang.

Tanpa visibilitas ke dalam penalaran agen, tim dapat merasa kesulitan mengidentifikasi akar masalah atau mencegah kesalahan yang berulang. Kehancuran kepercayaan: Tindakan agen yang tidak dapat dijelaskan dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan, terutama ketika agen membuat keputusan bisnis penting atau berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Untuk mengurangi risiko ini, organisasi semakin beralih ke pengamatan agen AI untuk mendapatkan insight tentang perilaku dan kinerja agen AI.