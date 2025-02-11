"Kami memiliki pendapat yang jelas tentang bagaimana seharusnya multiagensi dilakukan, namun kami juga percaya bahwa hal ini paling baik dilakukan secara terbuka," kata Maximilien. "Ini mirip dengan bagaimana pemrograman berkembang dari bahasa prosedural ke bahasa berorientasi objek. Paradigma baru ini berhasil karena banyak bahasa, seperti Java, merangkul keterbukaan sehingga menumbuhkan kreativitas dan kemudahan penggunaan."

Banyak organisasi sudah menjelajahi cara menggunakan kerangka kerja multiagen untuk mencapai skala dan kinerja yang lebih besar—terutama ketika menyangkut pelaksanaan tugas yang lebih kompleks atau spesifik domain.

“Sebagian besar perusahaan perlu menyelesaikan masalah tertentu. Untuk memecahkan masalah dengan AI, mereka perlu membuat solusi agen dan mengodifikasi alur kerja menggunakan LLM dan alat,” kata Maximilien. “Mereka perlu menyelesaikan alur kerja sehari-hari, memberdayakan pengguna, dan meningkatkan operasi mereka.”

Dia meyakini bahwa organisasi tidak hanya memandang AI sebagai cara untuk mengotomatiskan alur kerja, tetapi juga untuk memberdayakan karyawan. Itulah nilai sebenarnya.

"Kami melihat ini sebagai sesuatu yang akan terus berkembang dengan penambahan multiagen karena pengguna individu akan menemukan lebih banyak nilai dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks," katanya, mengundang para pengembang untuk menggunakan BeeAI dan mengintegrasikannya ke dalam alat mereka.