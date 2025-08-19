Apa itu Full Stack Observability?

Full Stack Observability dibangun di atas observabilitas, yang merupakan kemampuan untuk memahami status internal suatu sistem berdasarkan output eksternalnya, khususnya data telemetri, termasuk metrik, peristiwa, log, dan jejak (MELT).

Sementara observabilitas tradisional memberikan visibilitas ke dalam sistem atau aplikasi individual, Full Stack Observability menghubungkan telemetri di semua lapisan tumpukan teknologi, mulai dari infrastruktur dan aplikasi cloud native hingga pengalaman pengguna. Pendekatan ini memberi organisasi pandangan holistik dari seluruh lingkungan TI mereka.

Seiring dengan makin kompleksnya lingkungan TI, pendekatan komprehensif ini makin penting. Banyak organisasi sekarang mengelola ribuan layanan mikro di beberapa cloud, di mana satu transaksi pengguna dapat menyentuh lusinan layanan yang berbeda.

Satu layanan gagal dapat memicu kegagalan di seluruh sistem. Alat pemantauan tradisional dan solusi pengamatan yang terpisah sering kali melewatkan masalah berjenjang ini karena mereka tidak dapat melihat bagaimana layanan berinteraksi.

Full Stack Observability membantu menghilangkan silo ini dengan menyatukan telemetri menjadi sumber kebenaran tunggal untuk data observabilitas. Ketika masalah kinerja muncul, tim dapat melacak masalah melalui seluruh tumpukan, secara signifikan mengurangi waktu rata-rata perbaikan (MTTR), waktu rata-rata yang diperlukan untuk memulihkan layanan setelah insiden.

Dengan Full Stack Observability, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi, mengidentifikasi akar masalah lebih cepat, menyelesaikan masalah secara proaktif, dan meningkatkan keandalan sistem.