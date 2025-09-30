Meskipun sebagian besar konsumen memiliki gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan “data pribadi”, frasa tersebut dapat mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, dan jauh lebih banyak hal daripada yang dibayangkan sebelumnya.

Dalam konteks CCPA, data pribadi didefinisikan sebagai "informasi yang mengidentifikasi, berkaitan dengan, menjelaskan, secara wajar dapat dikaitkan dengan, atau secara wajar dapat dihubungkan, secara langsung atau tidak langsung, dengan konsumen atau rumah tangga tertentu."1

Pedoman CCPA mencakup contoh spesifik data pribadi berikut ini:

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Alamat email

Alamat IP

Tanggal lahir

Nomor Jaminan Sosial

Nomor Surat Izin Mengemudi

Nomor paspor

Informasi rekening perbankan

Nomor kartu kredit/kartu debit

Data pendidikan dan kredensial

Data pribadi menjadi semakin berharga bagi pemasar ketika setiap jenis informasi dapat digabungkan melalui analisis data dan digunakan untuk membuat pandangan gabungan dari konsumen atau kelompok konsumen tertentu dan membuat kesimpulan yang lebih luas tentang tren pemasaran konsumen, misalnya. Beberapa bentuk lain dari PI yang dikumpulkan secara rutin dapat mengungkapkan hal yang sama, termasuk:

Preferensi belanja konsumen

Riwayat penelusuran pribadi

Sikap pribadi yang diartikulasikan

Perilaku pribadi yang ditentukan

Area lain yang menjadi perhatian melibatkan cookie dan bagaimana cookie digunakan sebagai pengidentifikasi unik oleh situs web. Termasuk cookie pihak pertama (yang dirancang untuk terhapus dengan sendirinya setelah tujuan bisnis mereka selesai) serta cookie pihak ketiga (yang tidak secara otomatis terhapus sendiri dan memiliki fungsi untuk mengumpulkan berbagai jenis data pribadi, termasuk informasi pribadi yang sensitif).

Karena potensi penyalahgunaan cookie pihak ketiga oleh situs web, CCPA menganggap data yang dikumpulkan melalui situs web melalui penggunaan cookie sebagai PI dan oleh karena itu layak dilindungi.