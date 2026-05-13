Transformasi bisnis dahulu berkembang melalui serangkaian kemenangan kecil. Sistem ditingkatkan secara bertahap, dan proses meningkatkan satu alur kerja pada satu waktu. Untuk sementara, tambalan dan program percontohan tersebut memberikan kemajuan nyata.
Era operasi AI‑native sekarang menguji seberapa cepat organisasi dapat pindah melampaui eksperimen tambahan.
Struktur tradisional tegang di bawah laju perubahan, menciptakan kemacetan dan memperlambat pertumbuhan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas, inovasi model bisnis telah menjadi tantangan yang menentukan bagi para CEO.
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan membentuk kembali operasi perusahaan—yang sudah ada. Tantangannya sekarang adalah bergerak cukup cepat untuk menangkap potensi penuhnya.
Selama tiga tahun ke depan, organisasi yang memanfaatkan peluang AI akan membuka insight, memasuki pasar baru, dan mempercepat inovasi.
Ketika organisasi-organisasi ini menskalakan AI di seluruh bisnis, AI menjadi struktur operasi itu sendiri, yang menghubungkan alur kerja, sistem, dan domain ke dalam perusahaan cerdas yang terintegrasi dengan lancar.
Sebagian besar maskapai penerbangan terikat pada sistem lama. Riyadh Air mengambil arah yang berbeda, mendefinisikan ulang perjalanan udara untuk dunia digital.
Riyadh Air bermitra dengan IBM® untuk menyatukan strategi, sistem, dan data di bawah satu model operasi asli AI.
Dengan mengorkestrasikan data, keputusan, dan perjalanan, Riyadh Air memberikan pengalaman pribadi yang dapat disesuaikan secara real time.
Riyadh Air mengubah kompleksitas menjadi momentum, menetapkan standar baru untuk maskapai modern dan operasi cerdas.
Di balik seluruh potensi operasional AI‑native, hanya sedikit industri yang memiliki kebutuhan evolusi seurgen industri penerbangan, di mana bahkan ketidakefisienan sekecil apa pun dapat menimbulkan biaya langsung dan terus bertambah.
Namun banyak maskapai penerbangan masih menggunakan arsitektur yang sudah lama tertunda untuk penemuan kembali. Sistem lama tetap menjadi penghalang utama untuk modernisasi, membatasi inovasi tepat ketika kecepatan dan kemampuan beradaptasi paling penting.1
Dan terlalu sering, perjalanan yang menjanjikan justru terhambat oleh gesekan operasional tersebut. Sistem usang menjadi macet, antrean membengkak dan fragmen informasi. Wisatawan merasakan setiap titik sakit, dan mau tidak mau, perjalanan mereka mulai kehilangan ketinggian jauh sebelum lepas landas.
Riyadh Air bertekad untuk mengubah itu.
Mohamad Ali
Wakil Presiden Senior, IBM® Consulting
Dalam industri yang didefinisikan oleh kendala, Riyadh Air melanggar konvensi untuk memberikan cara bepergian yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih intuitif.
Asli secara digital. Didukung AI. Terlahir dari cloud. Modular. Terbuka secara desain—maskapai yang dirancang sebagai perusahaan digital.
Teknologi bukanlah fungsi pendukung. Ini adalah fondasi, model operasional, dan mesin di balik setiap alur kerja serta interaksi dengan tamu.
Sejak hari pertama, Riyadh Air telah membangun platform yang dirancang untuk menskalakan, beradaptasi, dan berkembang sesuai permintaan. Arsitektur mempercepat inovasi, memungkinkan interoperabilitas yang mulus dan memperkuat efek jaringan saat nilai pindah melintasi ekosistem.
Bersama-sama, kekuatan-kekuatan ini membentuk pengalaman perjalanan yang terasa terhubung dan intuitif secara menyeluruh.
Riyadh Air merancang model operasi AI‑native dari bawah ke atas, bebas dari sistem lama dan dibangun untuk tuntutan era digital.
Setiap keputusan desain menantang asumsi lama yang telah membentuk industri penerbangan selama satu abad.
Menata ulang industri pada skala ini membutuhkan perspektif, pengenalan pola, dan kemampuan untuk menerjemahkan ambisi ke dalam eksekusi yang terkoordinasi.
Untuk melakukan itu, Riyadh Air beralih ke IBM®.
Kemitraan ini menyatukan keahlian industri dan teknis IBM® Consulting, ekosistem mitra yang luas, dan kekuatan orkestrasi IBM® watsonx Orchestrate.
Sebagai orkestrator dan integrator di balik visi AI Riyadh Air, IBM® Consulting mengoordinasikan 59 alur kerja di lebih dari 60 mitra—termasuk Adobe, Apple, FLYR dan Microsoft—menyelaraskan strategi, TI, dan pengiriman ke dalam satu model operasi.
IBM Institute for Business Value
Maskapai digital ini dibangun berbasis cloud dan AI‑native sejak awal. Fondasi operasionalnya adalah watsonx —platform yang menghubungkan bagaimana intelijen beroperasi di seluruh perusahaan.
Model, alur kerja, dan tata kelola menyatu, memungkinkan bisnis untuk menskalakan seiring perkembangannya sambil menjaga insight terkait erat dengan hasil.
Watsonx Orchestrate mengkoordinasikan agen AI khusus yang mendukung domain komersial, operasional, dan layanan di seluruh maskapai.
IBM® Consulting memungkinkan orkestrasi ini dengan menerapkan platform integrasi cloud hybrid yang dibangun di atas Azure Red Hat OpenShift dan didukung oleh IBM® Cloud Pak for Integration.
Dengan fondasi ini, beberapa agen dapat mengelola routing dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks bersama-sama, menerjemahkan wawasan ke dalam hasil dengan kecepatan operasional.
Data kontekstual sekarang bergerak terus menerus di lebih dari 75 sistem melalui lebih dari 1.800 integrasi, membawa setiap domain ke dalam aliran informasi yang terpadu.
Hasilnya adalah struktur integrasi yang memungkinkan Riyadh Air merasakan, memutuskan, dan merespons sebagai satu sistem, meningkatkan pengalaman tamu dan kinerja operasional.
Ketika operasi, data, dan keputusan pindah bersama dalam Concert, Riyadh Air merespons dengan presisi dan intuisi awak penerbangan terbaik di kelasnya.
Sistem mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya, alur kerja merespons secara harmonis dan setiap tindakan selaras dengan satu tujuan: memberikan pengalaman perjalanan yang terasa mulus, mudah, dan jelas pribadi untuk setiap tamu. Alih-alih memperlakukan pengalaman tamu sebagai serangkaian transaksi terisolasi, Offer & Order memungkinkan maskapai untuk mengelola perjalanan tamu sebagai pasar terpadu, di mana setiap pilihan dan penyesuaian dikoordinasikan secara menyeluruh.
Penerbangan, akomodasi, transportasi darat, dan makan menjadi satu pengalaman yang mengalir.
Mesin waktu nyata yang membuat, menentukan harga, dan memberikan penawaran secara dinamis saat perjalanan berlangsung. Wisatawan tidak lagi terpaku pada satu momen pembelian.
Asisten AI menangani pekerjaan rutin dengan pengawasan bawaan, membebaskan insinyur, tim operasi, dan layanan untuk fokus pada saat-saat yang membutuhkan penilaian dan perhatian.
Pramutamu digital mengurangi gesekan pada saat itu sambil menghubungkan alat karyawan, memastikan kru beroperasi dari sumber kebenaran bersama.
Di pusat kontak, agen AI berkoordinasi melalui watsonx Orchestrate menambah agen manusia untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan lebih andal.
IBM® membangun lapisan digital pelanggan maskapai—termasuk situs web, mobile, App Service, dan personalisasi—pada arsitektur AI‑native.
AI sekarang menginformasikan keputusan saat terjadi, mengubah insight menjadi tindakan yang sadar konteks. Penawaran beradaptasi pada saat ini. Layanan menyesuaikan dengan setiap wisatawan. Operasi merespons saat kondisi berubah.
Insight tidak lagi berdiam di dasbor. AI memanfaatkannya secara aktif dengan menghadirkan rekomendasi, solusi, dan interaksi yang dipersonalisasi tepat pada saat dibutuhkan.
Kecerdasan tersebut mendorong otomatisasi, menyelesaikan masalah sebelum muncul ke permukaan, dan mengoordinasikan operasi tanpa intervensi manual.
Dengan keputusan yang memandu intelijen dan otomatisasi yang memperkuat dampak, Riyadh Air mempertahankan inti bersih yang didukung oleh arsitektur modular—yang menyerap kemampuan baru dan tetap siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.
Riyadh Air lebih dari sekadar maskapai baru. Riyadh Air menunjukkan apa yang menjadi mungkin ketika sebuah perusahaan dirancang untuk beroperasi sebagai sistem cerdas tunggal di mana skala, kecepatan, dan koordinasi dibangun sejak awal.
Kompleksitas bukan lagi sesuatu yang harus dikelola. Hal ini diatur untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi bergerak dengan presisi, merespons dengan cepat sekaligus mempertahankan kontrol seiring pertumbuhannya.
Riyadh Air berada di jalur untuk menjadi operator layanan penuh pertama yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan Offer & Order, didukung oleh tumpukan digital native yang membuat inovasi dapat diulang.
Terinspirasi oleh yang terbaik dari e-commerce, model ini mendefinisikan kembali bagaimana perjalanan dibuat, dipersonalisasi, dan disampaikan, membawa kemudahan dan fleksibilitas yang diharapkan wisatawan dari platform digital terkemuka dunia ke dalam penerbangan layanan penuh.
Adam Boukadida
Chief Financial Officer, Riyadh Air
Saat maskapai berkembang, platform berkembang bersamanya. Mitra dan kemampuan baru terintegrasi tanpa mengganggu inti.
Karyawan diberdayakan untuk mengubah hasrat mereka untuk bepergian menjadi kerajinan. Perjalanan terungkap dengan tujuan. Mereka pribadi, lancar, dan terhubung dengan serius.
Seperti inilah rasanya ketika kecerdasan tertanam di intinya. Ketika arsitektur mendukung ambisi. Ketika teknologi tidak hanya memungkinkan operasi tetapi terus membentuknya kembali.
Dengan arsitektur modern, ekosistem yang berkembang, dan kecerdasan yang tertanam pada intinya, Riyadh Air tidak hanya mempersiapkan masa depan penerbangan.
Mereka mendefinisikannya — sebagai platform, sebagai pengalaman, dan sebagai standar baru untuk apa yang bisa menjadi maskapai layanan penuh.
1 Panduan CEO untuk AI Generatif. IBM® Institute for Business Value. Apa yang perlu Anda ketahui dan lakukan untuk menang dengan teknologi transformatif. Edisi kedua. Januari 2025. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/id-id/report/ceo-generative-ai-book
