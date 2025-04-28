Tag
DevOps Keamanan

Apa itu keamanan DevOps?

Seorang programmer wanita sedang melakukan pengodean pada komputer dengan enam monitor di ruangan kantor yang temaram

Keamanan DevOps (atau DevSecOps) adalah pendekatan pengembangan di mana proses keamanan diprioritaskan dan dijalankan selama setiap tahap siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC).

DevSecOps mendistribusikan dan berbagi tanggung jawab keamanan di antara berbagai tim pengembangan, operasi, dan keamanan yang terlibat.

Kebutuhan akan keamanan DevOps yang lebih tinggi disebabkan oleh adanya ancaman siber aktif di mana-mana yang telah menjadi bagian dari kondisi saat ini. Pencurian dan sabotase bukanlah fenomena baru; yang berubah hanyalah barang yang dicuri dan cara melakukannya. Bajak laut modern mencari data cache yang menguntungkan, bukan harta emas dan menggunakan pencurian elektronik untuk melakukan kejahatan mereka.

Para penjahat semacam ini telah menjadi begitu mahir dalam mengeksploitasi kerentanan keamanan siber dalam sistem perangkat lunak—di semua tingkatan dan tahap pengembangannya—sehingga organisasi yang progresif kini mulai mengadopsi cara-cara untuk memperkuat dan meningkatkan posture keamanan mereka di setiap fase pengembangan. DevSecOps mendukung penuh misi ini untuk mengatasi tantangan keamanan seperti pelanggaran data dan kerentanan keamanan lainnya di mana pun ancaman tersebut mengintai dalam proses pengembangan.

Munculnya DevSecOps menandai pergeseran sikap perusahaan tentang masalah keamanan. Pada suatu waktu, keamanan DevOps diperlakukan oleh banyak organisasi sebagai pemikiran setelahnya. Pemeriksaan keamanan dilaksanakan bersama dengan pemeriksaan akhir lainnya yang dilakukan pada akhir SDLC. Hal ini sering menimbulkan situasi di mana silo dapat muncul dan menyembunyikan kerentanan, sehingga perbaikan yang akhirnya perlu dilakukan menjadi lebih mahal dibandingkan jika masalah tersebut ditandai dan diperbaiki lebih awal.

Sikap lama itu masih ada, tetapi bagi sebagian besar, keamanan DevOps telah bergerak secara signifikan. DevSecOps sepenuhnya menyadari tingkat kompleksitas tinggi dari berbagai jenis ancaman yang kini dihadapi tim pengembangan perangkat lunak dan berupaya menangani isu keamanan siber pada tahap pengembangan yang lebih awal, sekaligus menyebarkan tanggung jawab bersama untuk mengatasi risiko keamanan kepada lebih banyak, atau bahkan seluruh, anggota tim terkait.

Konsep memanggang keamanan yang ditingkatkan ke dalam proyek yang dimulai pada tahap sebelumnya dikenal sebagai “shift left.” Istilah ini mengandaikan pemirsa melihat garis waktu produksi dari kiri ke kanan. Terlibat dalam pengujian shift-left berarti mengintegrasikan pengujian yang lebih tinggi di ujung kiri grafik, di dekat awal aktivitas proyek.

Bagaimana cara kerja DevSecOps?

Menanamkan dan memastikan keamanan membutuhkan sejumlah bagian yang bergerak dan praktik berbeda yang beroperasi dalam koordinasi yang tepat.

Kontrol akses

Anggap saja sebagai bek di gerbang, menjauhkan penyusup yang tidak diinginkan. Kontrol akses mengatur bagaimana izin diberikan kepada entitas yang ingin mengakses sumber daya digital. Kontrol akses ini dilakukan melalui proses otentikasi yang mengonfirmasi identitas individu dan memberikan akses istimewa kepada pengguna yang berwenang secara khusus. Manajemen akses memainkan peran kunci dalam perusahaan yang mematuhi persyaratan peraturan seperti HIPAA, yang menjaga kerahasiaan data medis pasien.

Kerangka kerja

Perusahaan menentukan bagaimana perangkat lunak harus berperilaku jatuh ke kerangka kerja DevSecOps yang ada. Kerangka kerja menyediakan informasi terkait praktik terbaik, proses terkait, dan alat keamanan. Mereka juga menjelaskan bagaimana keamanan harus diintegrasikan ke dalam setiap tahap pengembangan, dan ketergantungan apa yang ada antara komponen atau sistem perangkat lunak yang berbeda. Ini membantu manajemen kerentanan dan melindungi lingkungan produksi.

Manajemen konfigurasi

Dalam proses rekayasa sistem manajemen konfigurasi , penekanannya adalah memastikan bahwa atribut produk tetap konsisten sepanjang siklus hidupnya. Tidak akan ada kebutuhan untuk manajemen konfigurasi jika bukan karena sejumlah besar perubahan yang harus diserap oleh sistem perangkat lunak secara rutin. Manajemen konfigurasi memastikan bahwa meskipun ada perubahan, sistem berfungsi seperti yang direncanakan.

Manajemen kerentanan

Daripada menganggap begitu saja bahwa perangkat lunak perusahaan sudah aman, manajemen kerentanan menganggap ada kemungkinan perangkat lunak tersebut tidak aman dan berpotensi memiliki berbagai kelemahan keamanan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat proaktif, dibangun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi potensi kerentanan melalui pemindaian kerentanan pada basis kode, kemudian melakukan remediasi untuk memperbaiki kerentanan tersebut sebelum dapat dieksploitasi oleh penjahat siber.

Manajemen rahasia

Manajemen rahasia adalah disiplin terkait lainnya yang mengatasi kebutuhan mendesak dan berkelanjutan akan informasi yang aman. Sesuai dengan namanya, manajemen rahasia berfungsi untuk menyimpan dan mengatur data sensitif seperti kata sandi, kunci enkripsi (kode rahasia untuk melindungi data), dan kunci API yang dipakai aplikasi saat berkomunikasi dengan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi (API).

Peningkatan keamanan cloud

Lingkungan cloud seringkali merupakan repositori data yang kaya, sehingga mereka membutuhkan perlindungan ekstra yang disediakan DevSecOps. Aplikasi cloud-native harus berputar dengan cepat, dan DevSecOps membantu dengan memastikannya beroperasi dengan lancar, bahkan dengan siklus pengembangannya yang cepat. Keamanan DevOps juga melindungi beban kerja dari kesalahan konfigurasi dan ancaman cyber lainnya.

Konsep panduan DevSecOps

Mengklaim bahwa keamanan telah diperketat memang mudah diucapkan, meski pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Namun, agar sebuah organisasi dapat sepenuhnya mencapai tujuan keamanannya, organisasi tersebut perlu menerapkan praktik terbaik keamanan selain proses DevOps yang efektif. Berikut adalah beberapa konsep kunci yang membuat DevSecOps membuahkan hasil.

Keamanan sebagai upaya tim

Pandangan lama tentang keamanan menyatakan bahwa keamanan hanyalah tugas tambahan lain yang ditugaskan untuk ditangani oleh tim DevOps. Pandangan kontemporer, bagaimanapun, menyatakan bahwa keamanan adalah proyek bersama yang dilakukan oleh tim operasi TI, tim keamanan, dan tim pengembangan. Kunci keberhasilan upaya bersama ini adalah komunikasi antartim yang efektif, sehingga ekspektasi dapat dikelola dengan baik dan hasil yang diinginkan dapat tercapai.
Memanfaatkan teknologi

Memastikan semua persyaratan keamanan terpenuhi bisa menjadi tugas yang menakutkan. Selain bakat strategis  para pakar keamanan, tim memiliki akses ke alat keamanan canggih. Lebih jauh lagi, DevSecOps mengambil manfaat luas dari efek perampingan otomatisasi dan alat bantu otomatisasi yang kuat untuk membebaskan alur kerja dan membuat pengujian keamanan berlangsung lebih efisien.
Keamanan, keamanan di mana-mana

Mengembangkan postur keamanan yang lebih kuat tidak dapat dicapai tanpa upaya tambahan yang signifikan. Hal ini menuntut agar kebijakan keamanan yang ditingkatkan diterapkan pada setiap titik yang memungkinkan. Itu termasuk langkah-langkah proyek awal seperti analisis kode (untuk deteksi kemungkinan kesalahan dalam kode sumber) sepanjang jalur pengembangan hingga langkah-langkah tahap selanjutnya seperti ulasan kode berbasis rekan dan pengujian keamanan.
Rilis perangkat lunak yang lebih cepat dan lebih baik

Di antara manfaat paling menguntungkan yang ditawarkan oleh DevSecOps adalah bagaimana solusi ini menambahkan kecepatan dan jaminan pada rilis perangkat lunak yang diterbitkan perusahaan. Dengan menerapkan pipeline pengiriman konstan (CD), aplikasi dan rilis perangkat lunak lain yang diperkenalkan perusahaan ke pasar akan menunjukkan kode aman dan akan lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan keamanan yang diperlukan.
Perjalanan pelatihan tanpa akhir

Pendekatan CD ke pipeline DevOps juga didasarkan pada prinsip panduan bahwa pekerjaan keamanan yang penting tidak pernah benar-benar berhenti, dan begitu pula pendidikan di sekitarnya. Ingat: Peretas tidak pernah berhenti bekerja untuk meningkatkan metodologi mereka, jadi selalu ada teknik baru yang perlu dideteksi dan kontrol keamanan yang muncul untuk diterapkan.

Jenis pengujian DevSecOps

Ada sedikit spesialisasi yang ada di antara berbagai skema pengujian DevSecOps, seperti yang dapat Anda lihat dari contoh-contoh ini:

  • Pengujian keamanan aplikasi (AST): Sesuai namanya, pengujian keamanan aplikasi (AST) berhubungan dengan menilai masalah keamanan yang mempengaruhi aplikasi. AST mencakup berbagai tes yang sangat unik, masing-masing dengan putaran mereka sendiri pada proses DevOps.    
    • Pengujian Keamanan Aplikasi Statis (SAST) memungkinkan penguji untuk menemukan kerentanan keamanan dalam aplikasi melalui analisis kode sumber, kode byte, atau kode biner.
    • Dynamic Application Security Testing (DAST) adalah proses keamanan siber di mana aplikasi dijalankan dan perilakunya diperiksa untuk anomali. DAST memungkinkan tim melihat bagaimana aplikasi akan bereaksi terhadap serangan cyber dunia nyata.
  • Pengujian penetrasi: Juga disebut “pengujian pena,” pengujian penetrasi mengambil bentuk serangan siber simulasi (dipicu oleh pakar keamanan yang menyamar sebagai peretas) pada aplikasi, jaringan atau sistem. Ini pada dasarnya adalah jenis latihan kebakaran di mana infrastruktur keamanan organisasi diadu melawan serangan yang mengganggu untuk melihat apakah sumber daya organisasi dapat menahan kerusakan dan masih beroperasi sesuai kebutuhan.
  • Analisis komposisi perangkat lunak: Analisis komposisi perangkat lunak mengevaluasi komponen-komponen perangkat lunak yang menyusun suatu aplikasi dan memeriksanya untuk mengetahui kemungkinan kerentanannya. Komponen tersebut termasuk kode pihak ketiga dan pustaka sumber terbuka. Analisis komposisi perangkat lunak juga membantu dalam mendukung kepatuhan lisensi.

Penggunaan keamanan DevOps tambahan

Metodologi DevSecOps serbaguna dan dapat diterapkan untuk berbagai tujuan pemrograman:

  • Kubernetes: Platform Kubernetes bekerja sangat selaras dengan praktik DevSecOps, terutama dalam menghadirkan keamanan yang lebih baik bagi aplikasi dan infrastruktur yang terkontainerisasi. Kubernetes mendorong kerangka kerja berbasis keamanan di mana ancaman dapat dideteksi, dianalisis, dan dinetralisasi secara efektif—mulai dari awal pengembangan hingga penerapan dan waktu proses (yaitu periode saat program komputer dijalankan).
  • Layanan mikro: Layanan mikro muncul dari gagasan bahwa sebuah aplikasi dapat dibangun dari sejumlah layanan yang lebih kecil dan digabungkan secara longgar yang bersifat independen. Walaupun layanan mikro memungkinkan aplikasi yang menyajikan lebih banyak skalabilitas, ketangkasan, dan lebih cepat dirilis, kompleksitas alaminya membuatnya memerlukan perlindungan keamanan tambahan dari praktik DevSecOps.   
  • Rantai pasokan: Rantai pasokan sangat mendapat manfaat dengan adanya DevSecOps. Rantai-rantai pasokan bisa sangat rumit, dan kerumitan seperti itu sering memberi peretas peluang untuk menyembunyikan malware. Manajemen rantai pasokan membutuhkan lingkungan produksi yang “bersih", dan DevSecOps membantu menumbuhkannya.
