Apa itu keamanan DevOps?

DevSecOps mendistribusikan dan berbagi tanggung jawab keamanan di antara berbagai tim pengembangan, operasi, dan keamanan yang terlibat.

Kebutuhan akan keamanan DevOps yang lebih tinggi disebabkan oleh adanya ancaman siber aktif di mana-mana yang telah menjadi bagian dari kondisi saat ini. Pencurian dan sabotase bukanlah fenomena baru; yang berubah hanyalah barang yang dicuri dan cara melakukannya. Bajak laut modern mencari data cache yang menguntungkan, bukan harta emas dan menggunakan pencurian elektronik untuk melakukan kejahatan mereka.

Para penjahat semacam ini telah menjadi begitu mahir dalam mengeksploitasi kerentanan keamanan siber dalam sistem perangkat lunak—di semua tingkatan dan tahap pengembangannya—sehingga organisasi yang progresif kini mulai mengadopsi cara-cara untuk memperkuat dan meningkatkan posture keamanan mereka di setiap fase pengembangan. DevSecOps mendukung penuh misi ini untuk mengatasi tantangan keamanan seperti pelanggaran data dan kerentanan keamanan lainnya di mana pun ancaman tersebut mengintai dalam proses pengembangan.

Munculnya DevSecOps menandai pergeseran sikap perusahaan tentang masalah keamanan. Pada suatu waktu, keamanan DevOps diperlakukan oleh banyak organisasi sebagai pemikiran setelahnya. Pemeriksaan keamanan dilaksanakan bersama dengan pemeriksaan akhir lainnya yang dilakukan pada akhir SDLC. Hal ini sering menimbulkan situasi di mana silo dapat muncul dan menyembunyikan kerentanan, sehingga perbaikan yang akhirnya perlu dilakukan menjadi lebih mahal dibandingkan jika masalah tersebut ditandai dan diperbaiki lebih awal.

Sikap lama itu masih ada, tetapi bagi sebagian besar, keamanan DevOps telah bergerak secara signifikan. DevSecOps sepenuhnya menyadari tingkat kompleksitas tinggi dari berbagai jenis ancaman yang kini dihadapi tim pengembangan perangkat lunak dan berupaya menangani isu keamanan siber pada tahap pengembangan yang lebih awal, sekaligus menyebarkan tanggung jawab bersama untuk mengatasi risiko keamanan kepada lebih banyak, atau bahkan seluruh, anggota tim terkait.

Konsep memanggang keamanan yang ditingkatkan ke dalam proyek yang dimulai pada tahap sebelumnya dikenal sebagai “shift left.” Istilah ini mengandaikan pemirsa melihat garis waktu produksi dari kiri ke kanan. Terlibat dalam pengujian shift-left berarti mengintegrasikan pengujian yang lebih tinggi di ujung kiri grafik, di dekat awal aktivitas proyek.