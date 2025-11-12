Apa itu agen berbasis utilitas?

Fungsi utilitas adalah persamaan matematis yang mewakili bagaimana agen harus menilai manfaat dari tindakan yang mungkin diambil. Fungsi ini pada dasarnya merupakan sistem nilai agen dan mewakili bagaimana agen memprioritaskan berbagai faktor yang relevan ketika membuat pilihan.

Fungsi utilitas menetapkan nilai numerik untuk setiap hasil dari tindakan potensial, mengukur preferensi yang harus dipertahankan agen. Agen berbasis utilitas menggunakan fungsi utilitas untuk menavigasi lingkungan yang kompleks, menimbang trade-off, dan memaksimalkan utilitas pilihan mereka.