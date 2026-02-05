Agen AI dalam perawatan kesehatan adalah sistem perangkat lunak otonom yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memahami informasi dan alasan di seluruh data. Mereka menjalankan tugas yang mendukung perawatan klinis, operasional, dan keterlibatan pasien dengan intervensi manusia yang minimal.
Mereka menjadi teknologi yang semakin penting dalam industri perawatan kesehatan, karena organisasi mulai beralih ke sistem AI yang mampu merespons perubahan dengan lebih cepat dan lebih efisien.
Alat AI telah banyak digunakan di seluruh sektor perawatan kesehatan untuk menganalisis data serta mengoptimalkan alokasi staf, sumber daya, dan fasilitas. Sistem ini semakin sering menyertakan kemampuan AI generatif, seperti model bahasa besar (LLM), yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data dan sistem melalui bahasa alami.
AI Agen melangkah lebih jauh. Berbeda dengan AI tradisional atau otomatisasi berbasis aturan, agen AI dirancang untuk beroperasi dengan tingkat independensi (agensi) tertentu, sambil tetap bekerja dalam batasan yang ditetapkan oleh organisasi. Kemampuan ini mendorong adopsi yang semakin luas; Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2028, 33% aplikasi perangkat lunak perusahaan akan menyertakan AI agen, meningkat dari kurang dari 1% pada tahun 2024.¹
Agen AI menggabungkan berbagai kemampuan AI, termasuk kemampuan kognitif tingkat lanjut, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami (NLP), ke dalam sistem yang mampu memahami informasi, menalar, serta mendorong hasil. Kemajuan dalam model AI generatif, yang dipadukan dengan kerangka kerja agen untuk perencanaan dan eksekusi, telah mempercepat pengembangan agen AI dengan memungkinkan sistem ini memahami instruksi, menghasilkan insight, serta mengoordinasikan tugas-tugas multi-langkah.
Berbeda dengan AI tradisional atau algoritma berbasis aturan, agen AI mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan beroperasi dalam lingkungan kompleks, seperti sistem perawatan kesehatan. Dengan integrasi ke sistem perusahaan dan alat klinis, termasuk aplikasi mobile, agen ini membantu meningkatkan efisiensi operasional meski kondisi berubah dengan cepat.
Pada tingkat dasar, agen AI mengumpulkan informasi dari lingkungannya dan membangun pemahaman tentang konteks. Selanjutnya, agen mengevaluasi tindakan yang mungkin, merencanakan langkah berikutnya, dan memutuskan cara melanjutkan. Proses penalaran ini memungkinkan agen AI memecah tujuan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan menyesuaikan pendekatannya seiring munculnya informasi baru.
Ketika rencana dibuat, agen AI mengeksekusi tindakan melalui sistem yang terhubung atau berinteraksi dengan orang. Masukan dari tindakan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Kombinasi kemampuan ini memungkinkan agen AI berperan sebagai peserta aktif dalam alur kerja, bukan sekadar alat pasif yang hanya menghasilkan output.
Dalam perawatan kesehatan, agen AI menjadi teknologi yang semakin krusial. Agen-agen ini dirancang untuk menalar di atas data layanan kesehatan yang kompleks serta mengejar tujuan klinis atau operasional yang telah ditetapkan, sambil tetap mematuhi keselamatan, regulasi, dan batasan tata kelola.
Dalam praktiknya, agen AI telah diterapkan dalam berbagai aktivitas perawatan kesehatan. Agen-agen ini membantu dokter dalam dokumentasi, menampilkan informasi pasien yang relevan, serta mengelola tugas tindak lanjut. Di sisi operasional, agen AI perawatan kesehatan mengoordinasikan penjadwalan, penempatan staf, dan alokasi sumber daya, serta mampu menyesuaikan rencana ketika kondisi berubah. Sementara itu, agen AI yang berinteraksi langsung dengan pasien menangani manajemen janji temu, proses asupan, dan komunikasi berkelanjutan.
Agen AI beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh penyedia layanan kesehatan, standar klinis, dan regulasi, termasuk HIPAA. Pagar pembatas ini memungkinkan mereka merespons perubahan secara bertanggung jawab dengan lebih cepat dibandingkan sistem yang sepenuhnya bergantung pada intervensi manusia.
Seiring sistem ini berkembang, teknologi gen AI seperti model bahasa besar memungkinkan interaksi yang lebih alami dengan data dan alur kerja. Perkembangan ini membuka jalan bagi agen AI untuk semakin terintegrasi di seluruh ekosistem perawatan kesehatan, bukan sekadar terbatas pada contoh penggunaan individual.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Alih-alih hanya mendukung tugas-tugas yang terisolasi, agen AI mampu merencanakan, mengoordinasikan, dan bertindak di seluruh alur kerja klinis, operasional, maupun administratif. Alih-alih mendukung tugas-tugas yang terisolasi, mereka dapat merencanakan, mengoordinasikan, dan bertindak di seluruh alur kerja klinis, operasional, dan administratif. Transisi ini menggeser bagaimana nilai diciptakan dalam perawatan kesehatan, memindahkan organisasi dari proses yang terfragmentasi menuju sistem yang lebih terintegrasi dan adaptif.
Peran agen AI yang terus berkembang mencerminkan meningkatnya kompleksitas perawatan kesehatan modern. Sistem kesehatan dan kebugaran harus menghadapi pertumbuhan volume data, kekurangan tenaga kerja, serta meningkatnya ekspektasi terhadap akses dan kualitas layanan. Seiring AI dalam perawatan kesehatan semakin matang, agen AI membantu memperkuat pengambilan keputusan klinis dan eksekusi yang melampaui kapasitas manusia, sehingga menjadi semakin penting ketika permintaan layanan terus melampaui sumber daya yang tersedia.
Agen AI juga menantang asumsi lama mengenai peran profesional dan akuntabilitas. Ketika agen ini mengambil tanggung jawab yang semakin otonom, dokter dan administrator perlu memikirkan kembali cara mereka mengawasi, membangun kepercayaan, serta berkolaborasi dengan sistem perangkat lunak. Lebih dari separuh eksekutif layanan kesehatan (53%) menyatakan bahwa keamanan siber dan perlindungan data pasien merupakan tantangan terbesar mereka.2 Tindakan yang berbasis AI dapat memengaruhi hasil pasien, sehingga memunculkan pertanyaan penting terkait pengawasan dan tanggung jawab, sekaligus memengaruhi sejauh mana sistem ini akan diadopsi secara luas.
Agen AI juga mempercepat laju inovasi dalam perawatan kesehatan. Dengan menghasilkan insight, mengoordinasikan tugas, serta belajar seiring waktu, agen ini memperpendek jarak antara identifikasi masalah dan tindakan yang diambil. Meskipun dinamika ini dapat mempercepat peningkatan, hal tersebut juga meningkatkan risiko ketidaksesuaian dengan standar klinis atau kesiapan organisasi, sehingga tata kelola dan manajemen perubahan menjadi sangat penting.
Agen AI memberikan tekanan pada sistem perawatan kesehatan untuk berkembang. Mereka mengungkapkan kesenjangan dalam proses, keterampilan, dan kepemimpinan yang perlu diatasi agar adopsi berhasil. Keberlanjutan nilai yang dihasilkan oleh agen AI akan lebih bergantung pada bagaimana organisasi perawatan kesehatan menyesuaikan orang, struktur, dan norma mereka, daripada pada teknologi itu sendiri.
Agen AI berfungsi sebagai jaringan pengikat di seluruh sistem perawatan kesehatan. Berbeda dengan alat dengan tujuan tunggal, nilai agen ini berasal dari kemampuannya mengoordinasikan tindakan dan mempertahankan konteks di seluruh alur kerja yang biasanya memerlukan upaya manual signifikan. Contoh penggunaan berikut menggambarkan bagaimana organisasi perawatan kesehatan mulai menerapkan atau menguji agen AI:
Agen AI sering diterapkan dalam sistem multi-agen untuk mengelola jalur perawatan yang melibatkan berbagai tim dan sistem. Pendekatan ini kerap mencakup orkestrasi agen AI, di mana sejumlah agen mengoordinasikan tugas, berbagi konteks, serta mengelola dependensi di seluruh alur kerja klinis dan operasional.
Sebagai contoh, satu agen dapat mengelola rujukan. Agen lain memantau penyelesaian pengujian. Agen ketiga mengingatkan staf atau pasien ketika langkah selanjutnya diperlukan. Secara bersama-sama, agen-agen ini memastikan rencana perawatan tetap berjalan tanpa memerlukan intervensi manual pada setiap tahap.
Agen AI membantu dokter dengan menyusun ringkasan konsultasi, memperbarui catatan kesehatan elektronik (EHR), serta mengelola tugas administrasi tindak lanjut. Misalnya, agen AI dapat mendengarkan interaksi pasien, menyusun catatan klinis, dan meneruskannya untuk ditinjau, sekaligus memasukkan pesanan atau menjadwalkan tindak lanjut. Otomatisasi entri data rutin ini menyederhanakan alur kerja dokumentasi dan membantu dokter tetap berfokus pada perawatan pasien.
Beberapa agen yang didukung AI membantu dokter dengan mensintesis data pasien serta menganalisis pencitraan medis seperti MRI dan sinar-X, khususnya dalam spesialisasi seperti radiologi dan onkologi. Alih-alih mengambil keputusan secara mandiri, agen AI ini menyoroti risiko, pedoman, dan pola yang mendukung penilaian manusia, sehingga meningkatkan akurasi diagnostik serta memungkinkan keputusan perawatan yang lebih dipersonalisasi.
Agen AI mendukung penemuan dan pengembangan obat dengan mengoordinasikan alur kerja analisis data, simulasi, serta riset di seluruh kumpulan data yang besar dan kompleks. Agen-agen ini dapat membantu mengidentifikasi senyawa yang menjanjikan, mengelola uji klinis, serta menyesuaikan rencana riset seiring munculnya temuan baru. Seiring AI dalam kedokteran terus berkembang, agen ini memungkinkan iterasi yang lebih cepat serta peningkatan efisiensi dan kolaborasi di seluruh siklus pengembangan obat.
Rumah sakit menggunakan agen AI untuk mendukung penjadwalan, manajemen staf, dan pengelolaan kapasitas. Agen AI dapat menyesuaikan rencana penempatan staf berdasarkan prediksi volume pasien atau mengidentifikasi hambatan dalam jadwal ruang operasi. Kemampuan ini memungkinkan tenaga kesehatan dan organisasi merespons perubahan permintaan secara lebih dinamis.
Sebuah studi IBM® baru-baru ini menemukan bahwa 69% eksekutif perawatan kesehatan mengharapkan AI dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap tuntutan klinis yang terus berubah, termasuk memberikan respons yang lebih cepat selama krisis kesehatan masyarakat di masa depan. 2
Agen AI mendukung asisten virtual, chatbot, dan berbagai alat lain yang menangani penjadwalan janji temu, proses asupan, serta komunikasi dasar dengan pasien. Sistem ini sering memanfaatkan AI percakapan untuk berinteraksi secara alami dengan pasien, mengumpulkan informasi gejala, menjawab pertanyaan, dan mengelola tindak lanjut. Interaksi yang berkelanjutan ini meningkatkan akses layanan sekaligus memperbaiki pengalaman pasien secara keseluruhan.
Agen AI memantau populasi pasien untuk mengidentifikasi risiko yang muncul maupun kesenjangan dalam perawatan. Dengan memanfaatkan analisis prediktif, agen AI dapat secara berkelanjutan memindai catatan untuk menandai pasien yang menunjukkan tanda-tanda awal penurunan kondisi atau penyakit seperti gangguan ginjal. Insight real-time yang dihasilkan dari pemantauan pasien ini dapat memicu penjangkauan atau eskalasi kepada tim perawatan untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut.
Sebuah studi IBM® menemukan bahwa 4 dari 10 eksekutif perawatan kesehatan telah menggunakan AI untuk pemantauan rawat inap serta untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi masalah kesehatan pasien.2
Agen AI mendukung otomatisasi alur kerja administratif seperti penagihan, pengodean, dan proses otorisasi sebelumnya. Misalnya, agen AI dapat mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan, mengirimkan permintaan otorisasi, serta menindaklanjuti dengan pihak pembayar. Dengan mengelola proses administratif yang melibatkan banyak langkah ini, agen AI membantu mengurangi penundaan dan potensi kehilangan pendapatan.
Dalam studi IBM®, 34% eksekutif perawatan kesehatan melaporkan telah menerapkan AI dalam manajemen siklus pendapatan dan penganggaran. Sementara itu, 67% melihat peluang terbesar bagi AI dalam meningkatkan koordinasi antara pembayar dan penyedia layanan serta memperkuat integritas klaim.2
Agen AI menawarkan beragam manfaat yang melampaui sekadar contoh penggunaan. Dampaknya dirasakan di seluruh dimensi klinis, operasional, dan organisasi dalam perawatan kesehatan, membentuk cara pekerjaan dilakukan serta bagaimana nilai diciptakan.
Koordinasi yang lebih baik di seluruh sistem: Pekerjaan layanan kesehatan sering terfragmentasi di berbagai alat, tim, dan departemen. Agen AI mampu mempertahankan konteks serta mengoordinasikan tindakan melintasi batas-batas ini, sehingga mengurangi penundaan dan miskomunikasi. Sepertiga (34%) eksekutif layanan kesehatan mengharapkan AI dapat membantu meningkatkan produktivitas. Mereka melihat nilai tambahnya dalam mengoordinasikan tim perawatan kesehatan multidisiplin, baik di dalam departemen maupun antar rumah sakit.2
Peningkatan berkelanjutan dari waktu ke waktu: Dengan tata kelola yang tepat, agen AI dapat belajar dari hasil dan masukan. Kemampuan ini memungkinkan organisasi perawatan kesehatan menyempurnakan proses secara dinamis, alih-alih hanya bergantung pada alur kerja yang statis.
Respons yang lebih cepat terhadap perubahan: Agen AI memperpendek jeda antara identifikasi masalah dan tindakan tindak lanjut. Kemampuan mereka untuk merencanakan serta mengeksekusi tugas memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat terhadap kondisi klinis maupun operasional.
Kurangi beban administrasi: Dengan menangani dokumentasi, koordinasi, serta tugas-tugas rutin, agen AI mengurangi beban kerja non-klinis yang dibebankan kepada dokter dan staf. Hal ini mendukung fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi serta membantu mengurangi kelelahan.
Standar yang lebih konsisten: Agen AI dapat menerapkan pedoman, kebijakan, dan aturan secara andal dan konsisten. Pendekatan ini membantu mengurangi variasi yang tidak diinginkan sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas dan keselamatan dalam skala besar.
Keterlibatan pasien yang berkelanjutan: Agen AI memungkinkan dukungan bagi pasien di luar pengaturan perawatan tradisional. Interaksi yang berkelanjutan memungkinkan tindak lanjut, pemantauan, serta kepatuhan yang lebih baik di antara kunjungan.
Pengambilan keputusan yang dapat diskalakan: Agen AI memungkinkan organisasi perawatan kesehatan memperluas dukungan pengambilan keputusan di tengah volume data dan kompleksitas yang terus meningkat. Agen-agen ini membantu tim membuat keputusan yang terinformasi dalam skala besar tanpa bergantung sepenuhnya pada perhatian dan ketersediaan manusia.
Dukungan untuk transformasi jangka panjang: Agen AI tidak hanya mengoptimalkan alur kerja yang sudah ada. Agen-agen ini juga menyediakan fondasi untuk mendesain ulang peran, proses, dan struktur organisasi seiring sistem perawatan kesehatan terus berkembang.
Seiring agen AI semakin matang, dampaknya dalam perawatan kesehatan akan bergeser dari sekadar pelaksanaan tugas menuju koordinasi tingkat sistem. Alih-alih hanya mendukung alur kerja individual, agen di masa depan akan semakin berperan dalam mengelola bagaimana pekerjaan mengalir di seluruh domain klinis, operasional, dan administratif.
Dalam penemuan dan pengembangan obat, agen AI akan mengoordinasikan analisis data, simulasi, serta eksperimen di seluruh alur kerja riset. Agen-agen ini akan menyesuaikan rencana riset seiring munculnya hasil, sehingga membantu organisasi bergerak lebih cepat dari tahap insight menuju implementasi.
Agen AI di masa depan akan beroperasi secara berkelanjutan, bukan sekadar merespons prompt atau peristiwa. Agen-agen ini akan mempertahankan konteks jangka panjang terkait pasien, alur kerja, dan tujuan organisasi. Kesadaran tersebut memungkinkan mereka mengantisipasi kebutuhan, menyesuaikan rencana, serta melakukan intervensi lebih dini.
Agen AI akan diberi tanggung jawab yang semakin luas dalam perencanaan dan pelaksanaan. Namun, operasionalnya tetap akan dibatasi oleh aturan klinis, kebijakan tata kelola, serta pengawasan manusia. Keseimbangan antara otonomi dan kontrol ini akan membentuk ulang cara dokter dan administrator berinteraksi dengan teknologi.
Perawatan kesehatan akan semakin bergantung pada jaringan agen yang saling berkolaborasi di berbagai departemen, sistem, bahkan antarorganisasi. Lingkungan multi-agen ini memungkinkan tingkat koordinasi yang sulit dicapai hanya melalui upaya manusia, terutama ketika layanan kesehatan menjadi semakin terdistribusi.
Masa depan agen AI akan sangat bergantung pada kerangka kerja tata kelola yang kuat, yang mencakup aspek keamanan, transparansi, serta penerapan AI yang bertanggung jawab dalam perawatan kesehatan. Organisasi yang berinvestasi sejak awal pada fondasi-fondasi ini akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menskalakan sistem agen tanpa meningkatkan risiko.
Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.
Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.
Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.
Bangun, terapkan, dan kelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.
Bangun masa depan bisnis Anda dengan solusi AI yang dapat Anda percaya.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Baik Anda memilih untuk menyesuaikan aplikasi dan keterampilan yang dibangun sebelumnya atau membangun dan menerapkan layanan agen khusus menggunakan studio AI, platform IBM watsonx siap membantu Anda.
1 Tren teknologi strategis teratas untuk tahun 2025: AI agen, Gartner, Oktober 2024
2 Perawatan kesehatan di era AI, IBM® Institute for Business Value (IBV), awalnya diterbitkan pada 13 Agustus 2025