Cara membangun agen AI

Agen yang digerakkan oleh LLM tidak hanya dapat memahami maksud input pengguna, tetapi juga membedakan tindakan yang harus diambil sebagai respons dan menghasilkan output yang membuat tindakan tersebut terjadi.

Pada tingkat yang paling mendasar, agen AI generatif hanyalah LLM yang beroperasi di lingkungan tempat kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP) digunakan untuk menghasilkan output teks yang dapat berfungsi sebagai input ke alat eksternal dan sumber data yang telah terhubung. Misalnya, LLM yang menggerakkan agen dapat menampilkan output SQL query untuk mengekstrak informasi dari basis data perusahaan, atau objek JSON terstruktur untuk membuat panggilan API yang memicu tindakan tertentu dalam aplikasi eksternal.

Output LLM tersebut bukanlah tindakan itu sendiri; output tersebut hanya memicu tindakan ketika dikirimkan ke alat eksternal tersebut. Jika LLM diberi seperangkat logika yang jelas mengenai tindakan mana yang harus dipicu sebagai respons terhadap masukan tertentu dari lingkungannya, LLM dapat secara mandiri merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara yang lebih dinamis daripada sistem lama berbasis aturan eksplisit, seperti otomatisasi proses robotik (RPA).

Salah satu cara untuk mengatur arsitektur agen—itu untuk menghubungkan LLM ke API bagi panggilan alat eksternal dan sumber data, menetapkan logika tentang output apa yang harus dihasilkannya dan kapan, dan seterusnya—adalah dengan mengodekannya dari awal dalam bahasa pemrograman umum apa pun, seperti Python atau JavaScript. Cara ini memungkinkan tingkat kontrol, penyesuaian, dan transparansi terbesar, tetapi juga membutuhkan pekerjaan manual dan pengetahuan teknis paling banyak.

Sebagai alternatif, ada banyak layanan yang dirancang untuk mempercepat proses membangun dan menerapkan agen AI Anda sendiri. Kerangka kerja agen AI memperlancar proses pengodean melalui blok bangunan yang telah ditentukan sebelumnya, sementara platform agen AI menyediakan solusi ujung ke ujung untuk membangun dan menerapkan agen. Pilihan optimal untuk agen pertama Anda akan bergantung pada tingkat keahlian dan pengalaman Anda, serta sifat contoh penggunaan yang Anda inginkan.

Apa pun pendekatan dan tingkat keahlian Anda, proses membangun agen AI Anda sendiri harus dimulai dengan cara yang sama: dengan mendefinisikan tujuan agen AI Anda secara hati-hati serta mengidentifikasi alat dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.