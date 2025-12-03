Cara membangun agen AI

Agen AI adalah sistem yang dapat memanfaatkan alat dan sumber data eksternal untuk menjalankan tugas dengan sedikit campur tangan manusia. Meskipun agen AI juga dapat didukung oleh pembelajaran penguatan (RL) atau bahkan aturan eksplisit, dalam penggunaan modern istilah ini biasanya mengacu pada sistem dengan model bahasa besar (LLM) sebagai mesinnya. Meskipun ada banyak kerangka kerja dan platform untuk membangun agen AI dengan LLM, yang melayani hampir semua tingkat keahlian teknis, semuanya bergantung pada pemahaman mendalam tentang pengguna dan tujuan agen Anda agar berhasil.
Agen yang digerakkan oleh LLM tidak hanya dapat memahami maksud input pengguna, tetapi juga membedakan tindakan yang harus diambil sebagai respons dan menghasilkan output yang membuat tindakan tersebut terjadi.
Pada tingkat yang paling mendasar, agen AI generatif hanyalah LLM yang beroperasi di lingkungan tempat kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP) digunakan untuk menghasilkan output teks yang dapat berfungsi sebagai input ke alat eksternal dan sumber data yang telah terhubung. Misalnya, LLM yang menggerakkan agen dapat menampilkan output SQL query untuk mengekstrak informasi dari basis data perusahaan, atau objek JSON terstruktur untuk membuat panggilan API yang memicu tindakan tertentu dalam aplikasi eksternal.
Output LLM tersebut bukanlah tindakan itu sendiri; output tersebut hanya memicu tindakan ketika dikirimkan ke alat eksternal tersebut. Jika LLM diberi seperangkat logika yang jelas mengenai tindakan mana yang harus dipicu sebagai respons terhadap masukan tertentu dari lingkungannya, LLM dapat secara mandiri merencanakan dan menjalankan tugas dengan cara yang lebih dinamis daripada sistem lama berbasis aturan eksplisit, seperti otomatisasi proses robotik (RPA).
Salah satu cara untuk mengatur arsitektur agen—itu untuk menghubungkan LLM ke API bagi panggilan alat eksternal dan sumber data, menetapkan logika tentang output apa yang harus dihasilkannya dan kapan, dan seterusnya—adalah dengan mengodekannya dari awal dalam bahasa pemrograman umum apa pun, seperti Python atau JavaScript. Cara ini memungkinkan tingkat kontrol, penyesuaian, dan transparansi terbesar, tetapi juga membutuhkan pekerjaan manual dan pengetahuan teknis paling banyak.
Sebagai alternatif, ada banyak layanan yang dirancang untuk mempercepat proses membangun dan menerapkan agen AI Anda sendiri. Kerangka kerja agen AI memperlancar proses pengodean melalui blok bangunan yang telah ditentukan sebelumnya, sementara platform agen AI menyediakan solusi ujung ke ujung untuk membangun dan menerapkan agen. Pilihan optimal untuk agen pertama Anda akan bergantung pada tingkat keahlian dan pengalaman Anda, serta sifat contoh penggunaan yang Anda inginkan.
Apa pun pendekatan dan tingkat keahlian Anda, proses membangun agen AI Anda sendiri harus dimulai dengan cara yang sama: dengan mendefinisikan tujuan agen AI Anda secara hati-hati serta mengidentifikasi alat dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
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Langkah pertama dan terpenting dalam membangun agen AI adalah memahami kebutuhan Anda, bagaimana agen AI dapat mengatasinya, dan bagaimana Anda dapat mengukur kinerjanya secara objektif. Agen sederhana dengan masalah yang jelas untuk dipecahkan dan solusi yang dipetakan dengan baik untuk masalah tersebut lebih mungkin berhasil daripada agen yang sangat canggih yang alur kerjanya kurang cocok untuk tugas yang ada.
Masalah yang dimaksudkan untuk dipecahkan oleh agen AI Anda akan menentukan keputusan logis dan teknis dalam desainnya. Agen dukungan pelanggan memerlukan prompt, alat, dan lingkungan yang sama sekali berbeda dari agen peninjauan kode otomatis atau agen keuangan yang dirancang untuk menanyakan data pendapatan perusahaan dan memberikan insight intelijen bisnis. Masalah yang didefinisikan secara sempit dapat diatasi dengan satu agen, sementara masalah yang didefinisikan secara luas mungkin memerlukan sistem multi-agen.
Mulailah dengan pertanyaan langsung tentang agen Anda.
Siapa yang akan menggunakannya? Pengguna teknis dan pengguna nonteknis memiliki harapan yang berbeda, mulai dari seberapa aktif mereka perlu mengelola alur kerja hingga jenis antarmuka pengguna yang nyaman bagi mereka.
Apa saja tanggung jawabnya? Anda harus memutuskan apakah agen AI dimaksudkan untuk mengatasi seluruh masalah atau hanya mengotomatiskan beberapa subtugas yang lebih membosankan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
Jenis input apa yang akan diproses? Agen yang akan memproses beberapa modalitas data—teks, audio, gambar, video—mungkin memerlukan beberapa model. Model multimodal memang ada, tetapi terkadang satu model AI tidak akan memberikan akurasi yang memadai untuk semua kebutuhan spesifik Anda. Misalnya, jika agen Anda perlu mengekstrak teks dari gambar dan PDF, model pengenalan karakter optik (OCR) dapat mengungguli model visi-bahasa (VLM) yang bersifat umum. Jika PDF tersebut berisi tabel, bagan, dan persamaan yang rumit, Anda mungkin memerlukan model document conversion khusus. Jika agen Anda akan bekerja dengan contoh yang sangat khusus atau spesifik untuk domain tertentu, model konstituennya mungkin memerlukan penyempurnaan pada kumpulan data khusus.
Sumber data dan basis pengetahuan apa yang perlu diakses? Salah satu fungsi agen AI yang paling dasar dan penting adalah retrieval-augmented generation (RAG). Chatbot dukungan pelanggan, misalnya, mungkin perlu merujuk pada informasi dari platform CRM atau FAQ perusahaan Anda. Agen rekayasa perangkat lunak kemungkinan besar perlu merujuk pada basis kode Anda. Banyak agen membutuhkan akses ke informasi real-time melalui mesin pencari atau layanan web tertentu. Mengetahui bukan hanya informasi apa yang dibutuhkan agen AI, tetapi juga di mana informasi tersebut dapat ditemukan, sangat penting.
Alat apa saja yang perlu diakses? Salah satu manfaat mendasar dari agen AI adalah kemampuan untuk melengkapi kemampuan LLM melalui penggunaan alat eksternal. Agen yang bertindak sebagai “asisten AI” harus dapat menulis dan memodifikasi item kalender. Agen pengodean memerlukan lingkungan terisolasi (sandbox) untuk mengeksekusi skrip. Agen AI di lingkungan penjualan atau pemasaran mungkin memerlukan aplikasi eksternal untuk mengirim email dan komunikasi lainnya. Kalkulator eksternal atau mesin komputasi seperti Wolfram Alpha memastikan operasi matematika dapat dilakukan dengan andal dan cepat.
Bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan? Pengembangan agen AI adalah proses berulang yang mencakup pengujian, penerapan, evaluasi, dan pengoptimalan. Tergantung pada contoh penggunaan Anda, “keberhasilan” dapat diukur secara beragam sebagai fungsi dari berbagai hal, seperti waktu yang dihemat, kasus yang ditinjau, tingkat penyelesaian, akurasi, atau penilaian langsung dari pengguna.
Anda juga perlu mempertimbangkan pertimbangan praktis.
Akankah agen AI Anda beroperasi di lingkungan yang sensitif terhadap waktu, di mana kecepatan sangat penting? Atau apakah akurasi akan lebih penting? Prioritas yang berbeda sering kali membutuhkan model yang berbeda dan tingkat kompleksitas alur kerja yang berbeda.
Jenis perangkat keras dan anggaran seperti apa yang Anda miliki? LLM yang berbeda memiliki biaya dan persyaratan komputasi yang berbeda, baik melalui penetapan harga API (untuk model sumber tertutup) maupun biaya perangkat keras dan komputasi cloud.
Apakah input prompt yang direspons oleh agen AI Anda akan sangat bervariasi dan kompleks? Apakah input tersebut akan sederhana dan berulang?
Seperti yang sering terjadi di dunia LLM, agen “terbaik” belum tentu yang paling canggih: agen terbaik adalah agen yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan dan keterbatasan Anda. Sistem agen yang lebih sederhana lebih mudah dan lebih murah untuk dioperasikan, lebih mudah di debug, dan lebih mudah dijelaskan kepada orang-orang yang perlu menggunakannya.
Salah satu keputusan paling penting yang harus dibuat adalah model spesifik mana (atau beberapa model spesifik mana) yang akan berfungsi sebagai mesin pengambilan keputusan untuk agen otonom Anda.
Sebagai aturan umum, prioritas yang berbeda membutuhkan LLM yang berbeda. Untuk beberapa contoh penggunaan, kecepatan mungkin lebih diutamakan daripada akurasi tingkat tertinggi. Di lingkungan lain, presisi adalah yang terpenting. Skenario pertama membutuhkan LLM yang lebih kecil dan lebih cepat; skenario terakhir mendapat manfaat dari model yang lebih besar dan lebih berkinerja. Ketika alur kerja berbasis agen memerlukan detail yang sangat kompleks atau perencanaan multi-langkah, mungkin ada baiknya mempertimbangkan model penalaran. Jika alur kerja Anda memerlukan tugas yang mudah dan berulang, tugas tersebut mungkin tidak memerlukan latensi tambahan dan biaya komputasi.
Dalam banyak kasus, alur kerja Anda mungkin mendapat manfaat dari sistem multi-agen. Dalam pengaturan multi-agen yang khas, agen yang digerakkan oleh LLM yang lebih besar menerima permintaan awal dan memecahnya menjadi subtugas, yang kemudian didelegasikan kepada agen yang didorong oleh LLM yang lebih kecil untuk menjalankan tugas-tugas khusus dengan cepat.
Pertimbangan yang sama harus diperhitungkan dalam pilihan Anda untuk jenis model lainnya. Apakah contoh penggunaan Anda melibatkan tugas visi komputer seperti deteksi objek atau segmentasi gambar? Jika respons real-time sangat penting, model berbasis convolutional neural networks (CNN) yang cepat mungkin paling cocok. Jika akurasi maksimum adalah yang paling penting, vision transformer (ViT) yang lebih lambat tetapi lebih berkinerja mungkin lebih baik.
Dalam konteks AI agen, pengguna harus mempertimbangkan metrik kinerja LLM yang berbeda dari metrik yang akan mereka prioritaskan dalam konteks aplikasi yang digerakkan oleh chatbot. Misalnya, kinerja pada tolok ukur yang mencerminkan pengetahuan dunia dan penulisan kreatif mungkin berguna untuk chatbot, tetapi tidak terlalu penting bagi agen AI yang akan memiliki akses ke sumber data eksternal dan menghasilkan output singkat yang digerakkan oleh tujuan. Untuk AI agen, kemampuan pemanggilan fungsi dan kemampuan model mengikuti instruksi biasanya diutamakan.
Jika Anda belum siap untuk membuat kode agen AI Anda dari awal, Anda sebaiknya menjelajahi berbagai kerangka kerja agen AI atau platform agen AI yang berbeda.
Pada dasarnya, kerangka kerja agen AI adalah pustaka kode yang menyediakan komponen modular yang dirancang untuk dirakit bersama menjadi alur kerja berbasis agen. Daripada harus membuat kode setiap elemen dari awal, pengembang dapat menggunakan potongan kode, kelas, dan fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya dari kerangka kerja agen sebagai blok bangunan untuk menyederhanakan dan memperlancar proses. Idealnya, kerangka kerja menyediakan pendekatan yang lebih cepat dan lebih dapat diskalakan daripada kode mentah, namun tetap memungkinkan tingkat kontrol dan penyesuaian yang tinggi. komponen tersebut dirancang untuk dirakit bersama menjadi alur kerja berbasis agen. Daripada harus membuat kode setiap elemen dari awal, pengembang dapat menggunakan potongan kode, kelas, dan fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya dari kerangka kerja agen sebagai blok bangunan untuk menyederhanakan dan memperlancar proses. Idealnya, kerangka kerja menyediakan pendekatan yang lebih cepat dan lebih dapat diskalakan daripada kode mentah, namun tetap memungkinkan tingkat kontrol dan penyesuaian yang tinggi.
Platform agen AI, seperti IBM® watsonx Orchestrate, lebih komprehensif. Platform ini tidak hanya mencakup alat untuk membangun agen, tetapi juga infrastruktur untuk hosting, penerapan, pemantauan, dan pengelolaan agen tersebut dalam skala besar. Banyak platform agen AI menyediakan antarmuka pengguna (UI) low-code atau bahkan no-code, sehingga memungkinkan pengguna pemula dan nonteknis sekalipun untuk membangun dan menggunakan agen AI bagi aplikasi dunia nyata dengan pendekatan berbasis template.
Kerangka kerja dan platform sering kali tidak saling eksklusif. Meskipun beberapa platform membatasi pengguna pada alur kerja no-code atau dirancang khusus untuk kompatibilitas dengan model atau kerangka kerja tertentu, platform lainnya—termasuk watsonx Orchestrate—bersifat agnostik terhadap kerangka kerja dan cocok untuk berbagai tingkat keterampilan. Platform semacam itu biasanya menyertakan UI khusus untuk membangun agen, tetapi juga memberi pengguna opsi untuk membangun agen melalui kerangka kerja pilihan mereka dan hanya menggunakan platform untuk menerapkan serta mengelolanya.
Panduan IBM® untuk Agen AI menyediakan ikhtisar, panduan langkah demi langkah, dan tutorial untuk berbagai kerangka kerja sumber terbuka guna membangun agen AI. Berikut ini, dalam urutan abjad, adalah tautan ke penjelasan dan tutorial untuk sejumlah kerangka kerja terkenal.
Autogen adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dikelola oleh Microsoft dan dirancang untuk sistem AI multi-agen yang dapat diskalakan. Untuk membantu memulai, Anda dapat menjelajahi tutorial untuk RAG multi-agen dengan AutoGen.
BabyAgi adalah kerangka kerja agen sumber terbuka eksperimental yang dibangun dan dikelola oleh Yohei Nakajima.
ChatDev adalah kerangka kerja agen sumber terbuka yang dirancang untuk menyimulasikan perusahaan perangkat lunak virtual, di mana berbagai agen AI menjalankan peran yang berbeda dalam struktur organisasi tersebut. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai lingkungan yang ideal untuk mempelajari kecerdasan kolektif, dengan para agen saling mendorong untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu melalui permainan peran. Pelajari lebih lanjut melalui tutorial ini tentang pengembangan perangkat lunak kolaboratif di ChatDev.
CrewAI adalah kerangka kerja orkestrasi sumber terbuka berbasis Python terkemuka yang dioptimalkan untuk alur kerja multi-agen, dan dapat dikonfigurasi untuk digunakan dengan LLM atau API sumber terbuka apa pun. Untuk membiasakan diri dengannya, lihat tutorial tentang pengoptimalan rak retail dengan sistem multimodal dan multi-agen.
IBM® watsonx Orchestrate menawarkan serangkaian watsonx agents yang dioptimalkan untuk menjalankan banyak fungsi tempat kerja secara mandiri.
LangChain adalah salah satu kerangka kerja orkestrasi paling awal dan paling populer untuk agen AI sumber terbuka. Sementara LangChain dioptimalkan untuk “merangkai” tugas-tugas bersama dalam alur kerja linier, LangGraph adalah kerangka kerja berbasis grafik yang dirancang untuk alur kerja nonlinier yang lebih kompleks. Anda dapat bereksperimen dengan LangChain melalui tutorial pemanggilan alat ini atau mencoba LangGraph dengan tutorial untuk membangun agen SQL atau agen ReAct dukungan TI.
LangFlow adalah kerangka kerja sumber terbuka low-code dan no-code yang dibangun di atas antarmuka pengguna grafis (GUI) seret dan lepas.
MetaGPT adalah kerangka kerja multi-agen di mana setiap agen bertindak sebagai karyawan yang mengikuti alur kerja yang efisien dan khusus. Anda dapat bereksperimen dengannya menggunakan tutorial ini untuk otomatisasi multi-agen dalam pembuatan dokumen persyaratan produk (PRD).
AutoGPT adalah platform sumber terbuka yang awalnya dirancang untuk mengintegrasikan model GPT OpenAI ke dalam alur kerja berbasis agen. Kini, platform ini juga menawarkan integrasi dengan berbagai model terbuka, serta model eksklusif tambahan seperti Claude atau Gemini.
BeeAI adalah platform sumber terbuka pertama yang dibangun di atas Protokol Komunikasi Agen (ACP), standar terbuka yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi yang lancar antara agen AI yang dibangun di atas kerangka kerja apa pun. Awalnya dikembangkan oleh IBM® Research, BeeAI kini di host di Linux Foundation. Untuk membantu memulai, Anda dapat melihat tutorial ini untuk sistem manajemen kontrak multi-agen dengan BeeAI.
IBM® watsonx Orchestrate adalah platform menyeluruh yang agnostik terhadap kerangka kerja untuk membangun, menerapkan, dan mengoordinasikan agen di seluruh perusahaan. Platform ini menawarkan alur kerja mulai dari seret dan lepas, UI pembuat agen AI no-code, hingga kustomisasi pro-code penuh. Pengguna dapat memanfaatkan agen yang dibangun sebelumnya, mengembangkan agen mereka sendiri di dalam platform, atau mengimpor agen pihak ketiga dari tempat lain sesuai keinginan mereka.
Karena sistem multi-agen yang kompleks mulai berkembang biak di seluruh ekosistem AI, sejumlah protokol agen AI telah diusulkan untuk menstandardisasi komunikasi antara agen AI dan API sistem lain. Meskipun industri ini diharapkan pada akhirnya berkumpul di sekitar satu standar, saat ini ada beberapa protokol yang digunakan.
Sebagian besar kerangka kerja berusaha mengakomodasi semua protokol terkenal, tetapi dalam beberapa kasus, preferensi protokol Anda mungkin membatasi pilihan kerangka kerja Anda, dan sebaliknya. Beberapa protokol agen AI terkemuka meliputi:
Agent Communication Protocol (ACP): Awalnya diperkenalkan oleh BeeAI IBM®, ACP bertujuan untuk mendefinisikan dan menstandardisasi sarana yang digunakan agen AI untuk beroperasi dan berkomunikasi satu sama lain. ACP menggunakan komunikasi berbasis REST berdasarkan konvensi HTTP standar, sehingga mudah untuk mengintegrasikan agen AI ke dalam lingkungan produksi. Protokol ini dirancang untuk komunikasi asinkron secara default dan tidak memerlukan pustaka khusus. Anda dapat menjelajahinya melalui tutorial ini.
Agent2Agent (A2A): Awalnya diluncurkan oleh Google dan mitra lainnya di bawah Google Cloud Platform pada April 2025, kini dikelola oleh Linux Foundation sebagai proyek sumber terbuka. Protokol ini mengikuti pengaturan model klien-layanan dengan alur kerja tiga langkah: penemuan, autentikasi, dan komunikasi. Untuk pengalaman langsung dengan A2A, lihat tutorial ini. Perlu dicatat bahwa Linux Foundation, yang kini mengoperasikan ACP dan A2A, sedang berupaya menggabungkan kedua protokol tersebut dengan memigrasikan fungsionalitas ACP ke A2A.
Model Context Protocol (MCP): Diperkenalkan oleh Anthropic, MCP menstandardisasi komunikasi melalui sistem konversi ke dalam format JSON-RPC. MCP telah diadopsi oleh banyak penyedia teknologi terkemuka, termasuk Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Stripe, PayPal, dan Square. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang MCP, kunjungi tutorial ini untuk membangun MCP
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