Apa itu bidang kontrol agen?

Setiap agen individu beroperasi di “bidang data,” di mana ia menjalankan tugas dan berinteraksi dengan alat. Bidang kontrol berada di atas lapisan ini sebagai pusat kendali terpusat, mengatur bagaimana agen diterapkan, bagaimana mereka bekerja bersama dan aturan yang memandu perilaku mereka. Alih-alih berfokus pada bagaimana satu agen berperilaku, bidang kontrol berfokus pada bagaimana beberapa agen berfungsi sebagai bagian dari sistem kecerdasan buatan yang lebih besar.

Dalam sebuah studi baru-baru ini oleh IBM® Institute for Business Value, 96% perusahaan melaporkan bahwa mereka sudah menggunakan agen AI dalam beberapa kapasitas. Karena agen AI diadopsi di seluruh tim dan contoh penggunaan, fragmentasi hadir sejak awal. Agen sering dibangun dengan kerangka kerja yang berbeda, terhubung ke sumber data terpisah dan diatur oleh aturan yang tidak konsisten. Bidang kontrol menyediakan cara bersama untuk mengoordinasikan dan mengawasi aktivitas ini, memungkinkan organisasi untuk mengelola agen secara konsisten seiring dengan pertumbuhannya.

Dalam praktiknya, bidang kontrol bertindak sebagai perantara antara agen dan sistem yang mereka andalkan. Sistem ini mengarahkan permintaan, menegakkan izin, dan menerapkan kebijakan sebelum tindakan dijalankan. Sistem ini juga memberikan visibilitas ke dalam bagaimana agen berperilaku dalam produksi, termasuk kinerja, penggunaan, dan hasil mereka.

Pendekatan ini memungkinkan agen dioperasikan sebagai sistem terkoordinasi daripada kumpulan komponen yang terisolasi. Tim dapat menerapkan kebijakan yang konsisten, mengontrol akses ke alat dan data, serta memantau perilaku agen dari waktu ke waktu. Dalam lingkungan AI perusahaan, struktur ini mendukung ekosistem AI agen yang lebih luas di mana beberapa sistem AI berinteraksi. Bidang kontrol juga mendukung iterasi dengan memungkinkan pembuatan versi, pengujian, dan penerapan agen yang terkendali saat mereka berkembang.

Hal ini berguna untuk membedakan bidang kontrol agen dari protokol konteks model (MCP) karena mereka beroperasi pada lapisan yang berbeda:

Bidang kontrol agen mengorkestrasi dan mengatur koordinasi, kontrol, dan manajemen siklus hidup di seluruh agen dan layanan.

mengorkestrasi dan mengatur koordinasi, kontrol, dan manajemen siklus hidup di seluruh agen dan layanan. MCP mendefinisikan bagaimana konteks, alat, dan data terstruktur dan diteruskan ke dalam model selama interaksi tunggal.

Bidang kontrol berfokus pada bagaimana agen beroperasi dalam sistem yang lebih luas, sementara MCP berfokus pada bagaimana model memproses permintaan tertentu.

Pengembang menggunakannya untuk membangun dan menguji alur kerja agen. Tim platform menggunakannya untuk mengelola infrastruktur dan menegakkan standar. Tim bisnis dan operasi menggunakannya untuk mendukung kepatuhan, keamanan, dan akuntabilitas.

Bidang kontrol agen memberikan dasar untuk mengoperasikan agen dengan cara yang terstruktur dan dapat diskalakan. Cara ini memungkinkan koordinasi lintas sistem, menetapkan kontrol yang konsisten dan membuat perilaku agen dapat diamati dan dikelola dari waktu ke waktu.