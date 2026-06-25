Cara menerapkan agen AI di seluruh perusahaan

Sementara membangun agen berfokus pada menciptakan kemampuannya, penerapan berfokus pada membuat kemampuan tersebut dapat diandalkan dan berguna dalam situasi sehari-hari. Tujuan penerapan agen AI adalah agar agen menyelesaikan tugas untuk pengguna aktual sekaligus berinteraksi dengan data dan sistem nyata.

Agen AI yang diterapkan sering bekerja dengan perangkat lunak lain, basis data, dan alat bisnis yang didukung AI. Agen ini mungkin mengambil informasi dari sistem perusahaan, memperbarui catatan atau mengoordinasikan tugas di berbagai aplikasi. Koneksi ini memungkinkan agen untuk mulai berkontribusi pada alur kerja nyata.

Penerapan juga melibatkan pemantauan bagaimana agen beroperasi setelah peluncuran. Tim melacak keandalan, akurasi, dan interaksi pengguna sehingga mereka dapat mengidentifikasi masalah dan meningkatkan hasil dari waktu ke waktu. Manajemen berkelanjutan ini membantu menjaga agen tetap berguna seiring dengan berkembangnya persyaratan.