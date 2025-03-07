Apa itu alur kerja agentik?

Penyusun

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Anna Gutowska

AI Engineer, Developer Advocate

IBM

Apa itu alur kerja agen?

Alur kerja agen merupakan proses berbasis AI di mana agen AI otonom membuat keputusan, mengambil tindakan, dan mengoordinasikan tugas dengan intervensi manusia minimal. Alur kerja ini memanfaatkan komponen inti agen cerdas seperti penalaran, perencanaan, dan penggunaan alat untuk melaksanakan berbagai tugas kompleks secara efisien. Otomatisasi tradisional seperti otomatisasi proses robot (RPA), mengikuti aturan dan pola desain yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan ini bisa memadai untuk tugas berulang yang mengikuti struktur standar. Alur kerja agen bersifat dinamis, menawarkan lebih banyak fleksibilitas dengan beradaptasi dengan data real-time dan kondisi yang tidak terduga. Alur kerja AI Agen mendekati masalah kompleks dalam banyak langkah secara berulang, sehingga agen AI dapat membagi proses bisnis, beradaptasi secara dinamis, dan menyempurnakan tindakan mereka dari waktu ke waktu.

Dengan memungkinkan AI generatif untuk menangani alur kerja yang rumit, organisasi mendapat manfaat dari peningkatan efisiensi operasional, skalabilitas, dan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan berbagai kemajuan dalam machine learning dan pemrosesan bahasa alami (NLP) yang terus berlangsung, teknologi AI menjadi semakin umum di berbagai industri yang ingin mengotomatiskan dan mengoptimalkan proses sekaligus mengurangi ketergantungan pada pengawasan manusia. Dampak dari model AI yang berkembang tidak hanya memengaruhi pengembangan perangkat lunak tetapi juga industri seperti perawatan kesehatan, keuangan, sumber daya manusia, dan banyak lagi.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Bagaimana cara kerja alur kerja agen?

Bayangkan sebuah perusahaan memiliki chatbot dukungan TI yang mengikuti sistem otomatisasi berbasis aturan. Ketika seorang karyawan melaporkan masalah (misalnya, "wifi saya tidak bekerja"), chatbot akan menjalankan decision trees dan memberikan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika masalah tidak teratasi, chatbot cukup mengeskalasinya ke dukungan manusia. Pendekatan ini efisien untuk masalah dasar yang jelas dan terdefinisi dengan baik, tetapi kesulitan dalam menangani pemecahan masalah yang kompleks dan bertahap yang memerlukan fleksibilitas.

Dengan alur kerja agen, asisten TI melakukan pendekatan pemecahan masalah sebagai proses yang berulang-ulang dan multilangkah. Jika seorang karyawan melaporkan masalah wifi, agen mengikuti proses langkah demi langkah yang dinamis untuk menguraikan alur kerja:

  1. Memahami masalah: Agen AI mengumpulkan informasi terperinci dari karyawan, mengajukan pertanyaan klarifikasi seperti, "Apakah perangkat lain terhubung ke jaringan?" atau "Apakah ini dimulai setelah pembaruan terbaru?"

  2. Melakukan langkah-langkah diagnostik: Berdasarkan respons pengguna, AI memilih dan menjalankan langkah-langkah pemecahan masalah yang berbeda. AI mungkin akan menguji koneksi router, memeriksa log jaringan, atau menyarankan perubahan pengaturan tertentu, kemudian mengambil dan merangkum informasi ini untuk pengguna.

  3. Penggunaan alat adaptif: Jika AI mendeteksi masalah sisi server, AI dapat memanggil API alat pemantauan internal untuk memeriksa pemadaman. Jika masalahnya spesifik pada perangkat, AI dapat mengambil saran pembaruan driver atau menjalankan skrip untuk mengatur ulang pengaturan jaringan.

  4. Iterasi berdasarkan hasil: Jika suatu tindakan tidak menyelesaikan masalah, AI menyesuaikan pendekatannya secara dinamis. Sistem ini mungkin akan memeriksa masalah terkait, mencoba kembali proses diagnostik, atau menyarankan solusi alternatif daripada langsung meneruskan masalah ke tingkat yang lebih tinggi.

  5. Penyelesaian dan pembelajaran: Jika masalah telah teratasi, AI mencatat solusi tersebut untuk kasus mendatang, sehingga meningkatkan efisiensi pemecahan masalah seiring waktu. Jika tidak dapat diselesaikan, AI akan melakukan eskalasi dengan laporan terperinci, menghemat waktu staf TI dengan meringkas upaya perbaikan.

Agen AI

5 Jenis Agen AI: Fungsi Otonom & Aplikasi Dunia Nyata

Pelajari bagaimana AI berbasis tujuan dan berbasis utilitas beradaptasi dengan alur kerja dan lingkungan yang kompleks.
Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Komponen alur kerja agen

Komponen inti alur kerja agen terdiri dari:

  • Agen AI - Dalam kecerdasan buatan (AI), alur kerja tidak bersifat agen jika tidak terdiri dari agen AI. Agen AI mengacu pada sistem atau program yang mampu melakukan tugas secara otonom atas nama pengguna atau sistem lain dengan merancang alur kerjanya dan memanfaatkan alat yang tersedia.

  • Model bahasa besar (LLM) - Inti dari agen AI adalah model bahasa besar. LLM sangat penting untuk memproses dan menghasilkan bahasa alami. Penyesuaian parameter LLM seperti suhu juga akan menghasilkan output yang bervariasi.

  • Alat - Untuk memungkinkan LLM memperoleh informasi di luar data yang digunakan dalam pelatihan model, kita harus menyediakan alat. Contoh alat yang umum digunakan termasuk kumpulan data eksternal, pencarian web dan antarmuka pemrograman aplikasi. Kita dapat menggunakan alat untuk menyesuaikan agen AI untuk contoh penggunaan tertentu di luar tugas rutin.

  • Mekanisme masukan - Mekanisme masukan seperti human-in-the-loop (HITL) atau bahkan agen lain dapat sangat berguna dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan agen AI dan mengarahkan output.

  • Rekayasa prompt - Kinerja alur kerja agen sangat bergantung pada kualitas prompt yang diberikan. Rekayasa prompt membantu model AI generatif memahami dan merespons berbagai kueri dengan lebih baik, dari yang sederhana hingga yang sangat teknis. Berbagai teknik umum dalam rekayasa prompt meliputi chain of thought (CoT), one-shot, zero-shot, dan self-reflection.

  • Kolaborasi multiagen - Komunikasi dan pemecahan masalah terdistribusi dalam sistem multiagen (MAS) merupakan kunci untuk contoh penggunaan yang kompleks. Setiap agen dalam sebuah MAS dapat ditugaskan seperangkat alat, algoritma, dan bidang keahlian sehingga agen-agen tersebut tidak perlu mempelajari kembali informasi yang sama. Sebaliknya, agen berbagi informasi yang mereka pelajari dengan MAS lainnya.

  • Integrasi - Untuk menyederhanakan proses yang ada, alur kerja agen perlu diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada. Sinergi ini tergantung pada persyaratan dan tujuan alur kerja agen. Integrasi data, proses penggabungan data ke dalam basis data pusat agar dapat diakses oleh agen, sering kali menjadi langkah pertama. Bentuk integrasi lainnya termasuk kerangka kerja agen seperti LangChain, LangGraph, crewAI , dan BeeAI IBM. Kerangka kerja orkestrasi agen ini dapat berfungsi sebagai penyedia untuk mencapai skala dan kinerja yang lebih besar. Integrasi alat khusus konteks juga merupakan kunci untuk mencapai output yang relevan.

Dampak alur kerja agen

Anekdot pribadi dari Andrew Ng, seorang pemimpin dalam bidang AI, menyoroti kemampuan beradaptasi alur kerja agen. Andrew mengingat demonstrasinya membangun agen AI, di mana salah satu dari banyak alat AI, API pencarian web, gagal. Sistem AI dapat dengan cepat menangani kegagalan dependensi dengan menggunakan alat pencarian Wikipedia yang tersedia. Sistem menyelesaikan tugas dan tetap beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Berkurangnya kebutuhan akan pengawasan manusia mungkin memungkinkan kita untuk mengalihkan upaya kita dari tugas-tugas rutin dan monoton ke pekerjaan yang lebih kompleks yang membutuhkan kecerdasan manusia.

Andrew juga menjelaskan bahwa alur kerja agen tidak hanya penting untuk eksekusi tugas, tetapi juga untuk melatih generasi model bahasa besar (LLM) berikutnya. Dalam alur kerja tradisional yang tidak menggunakan agen, penggunaan output dari satu LLM untuk melatih LLM lain belum terbukti menghasilkan hasil yang efektif. Namun, menggunakan alur kerja agen yang menghasilkan data berkualitas tinggi mengarah pada pelatihan yang berguna.

Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bayangkan kembali produktivitas bisnis dengan agen AI dan asisten AI

Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Laporan Omdia tentang kecerdasan yang diberdayakan: Dampak agen AI

Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.

Mengantarkan perusahaan agentik: Memanfaatkan AI di seluruh kawasan teknologi Anda

Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Coba watsonx Orchestrate

Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Cara agen AI menemukan kembali produktivitas

Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Masa depan agen, konsumsi energi AI, penggunaan komputer Anthropic, dan penandaan teks yang dihasilkan AI oleh Google

Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.

Bagaimana Comparus menggunakan "asisten perbankan"

Comparus menggunakan solusi dari IBM® watsonx.ai™ dan secara mengesankan menunjukkan potensi perbankan percakapan sebagai model interaksi baru.
Solusi terkait
Agen AI untuk bisnis

Bangun, terapkan, dan kelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate
    Solusi agen AI IBM

    Bangun masa depan bisnis Anda dengan solusi AI yang dapat Anda percaya.

         Jelajahi solusi agen AI
    Layanan AI IBM Consulting

    Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.

         Jelajahi layanan kecerdasan buatan
    Ambil langkah selanjutnya

    Baik Anda memilih untuk menyesuaikan aplikasi dan keterampilan yang dibangun sebelumnya atau membangun dan menerapkan layanan agen khusus menggunakan studio AI, platform IBM watsonx siap membantu Anda.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate Jelajahi watsonx.ai