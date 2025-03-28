Agen AI dalam pengadaan

Lingkungan pengadaan berada pada titik transisi, bergerak jauh melampaui proses otomatisasi sederhana. Laporan terbaru dari IBM Institute for Business Value1 tentang AI generatif dalam pengadaan menyoroti bagaimana organisasi telah mulai mengadopsi revolusi gen AI. Dari CSCO dan COO yang disurvei, 64% mengatakan gen AI sudah mengubah alur kerja operasi rantai pasokan mereka.

Agen AI yang berada di garis depan transisi ini sekarang dianggap sebagai masa depan pengadaan dan manajemen kontrak. Pengadaan membawa serta sejumlah besar data dari dalam organisasi dan pemasok atau basis data insight pasar. Organisasi perlu memanfaatkan data ini dan menindaklanjutinya untuk mencapai hasil dengan cara yang lebih cepat dan lebih baik.

Metode konvensional otomatisasi pengadaan berfokus pada digitalisasi dokumen sebagai cara untuk mengurangi tugas rutin dan juga merampingkan alur kerja untuk membantu tim bergerak dengan lebih efisien.

AI Agen mengubah pengadaan, menggunakan kekuatan analitik prediktif dan memanfaatkan machine learning (ML) dan pemrosesan bahasa alami (NLP). Hasilnya adalah agen AI yang berpikir strategis, belajar dari pengalaman, dan bertindak secara mandiri. Agen AI mampu bernegosiasi dengan pemasok, mengoptimalkan penghematan biaya dan menciptakan nilai strategis sebagai mitra pengambilan keputusan bagi karyawan manusia.