Agen AI dalam pengadaan

Agen AI otonom yang didukung oleh model bahasa besar (LLM), dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, termasuk bahasa alami, mengenali gambar, dan membuat keputusan. Mereka tidak hanya mengotomatiskan proses bisnis yang sudah ada, tetapi juga bekerja berdampingan dengan manusia sekaligus mengembangkan mesin memori mereka sendiri dan belajar dari kesalahan.
Kemampuan agen AI berakar pada sejumlah besar data yang mereka serap. Mereka mampu berinteraksi dengan sumber data lain, mengimpor data, dan bahkan berkolaborasi dengan agen lain untuk selanjutnya mengambil keputusan yang tepat.
Dalam dunia operasi pengadaan dan rantai pasokan, agen AI dapat menangani berbagai tanggung jawab termasuk manajemen pemasok, penetapan harga, riwayat pesanan pembelian, manajemen rantai pasokan, dan analisis pasar.
Agen AI dapat diimplementasikan menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja, seperti Python, Java, dan TensorFlow. Mereka juga dapat diintegrasikan dengan sistem dan teknologi pengadaan lainnya, seperti basis data, API, sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), platform pengadaan, dan portal pemasok.
Misalnya, IBM watsonx Orchestrate terintegrasi dengan alat terbaik yang digunakan organisasi setiap hari untuk menyelesaikan berbagai tugas umum seperti pembuatan permintaan pemasok, pengambilan baris pesanan, dan manajemen kontrak.