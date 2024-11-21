Panggilan alat, atau dikenal sebagai panggilan fungsi, adalah antarmuka yang memungkinkan agen kecerdasan buatan (AI) untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu yang memerlukan informasi terkini. Jika tugas tersebut tidak dijalankan, informasi terkini tidak tersedia untuk model bahasa besar (LLM) yang terlatih. LLM seperti model IBM® Granite atau model GPT (generative pre-trained transformer) OpenAI hanya memiliki akses ke informasi yang digunakan dalam pelatihan. Ada banyak alat bawaan yang dapat diakses melalui LangChain, termasuk alat untuk menangani kueri SQL database, mengakses informasi di Wikipedia, dan banyak lagi. Sebaiknya Anda membaca dokumentasi LangChain untuk mendapatkan daftar lengkap alat yang telah dibuat sebelumnya.

Alat kustom dapat didefinisikan menggunakan berbagai metode, termasuk menggunakan dekorator @tool atau LangChain Runnables, yang akan kita bahas dalam tutorial ini. Alat Async dapat dibuat dengan menggunakan StructuredTool atau class BaseTool. Untuk perbedaan antara setiap pendekatan, harap baca dokumentasi resmi LangChain. Lihat tutorial pemanggilan fungsi IBM untuk contoh alat khusus.

Harap lihat dokumen penjelas Agen AI kami untuk ikhtisar mendalam tentang berbagai jenis agen AI dan perbedaannya dari chatbot LLM tradisional.