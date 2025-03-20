Apa itu penalaran agen?

Model machine learning lama mengikuti serangkaian aturan terprogram agar dapat mengambil keputusan. Kemajuan dalam AI berhasil menciptakan model AI dengan kemampuan penalaran yang lebih berkembang, tetapi tetap membutuhkan campur tangan manusia untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Penalaran agen telah selangkah lebih maju, karena memungkinkan agen AI mengubah pengetahuan menjadi tindakan.

"Mesin penalaran" mendukung fase perencanaan dan pemanggilan alat dari alur kerja agen. Perencanaan menguraikan tugas menjadi penalaran yang lebih mudah dikelola, sementara pemanggilan alat membantu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh agen AI melalui alat yang tersedia. Alat-alat ini dapat mencakup antarmuka pemrograman aplikasi (API), kumpulan data eksternal, dan sumber data seperti grafik pengetahuan.

Bagi bisnis, AI agen dapat lebih memperkuat proses penalaran berbasis bukti melalui generasi dengan dukungan pengambilan data (retrieval-augmented generation, RAG). Sistem RAG dapat mengambil data perusahaan dan informasi relevan lainnya yang dapat ditambahkan ke konteks agen AI untuk penalaran.