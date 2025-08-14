Apa itu AgentOps?

Tidak ada cara yang disepakati secara universal untuk melakukan AgentOps, mengingat tersedia banyak alat dan pendekatan. (Bahkan istilah pendahulunya yang jauh lebih mapan, DevOps, berarti memiliki makna sedikit berbeda bagi orang yang berbeda). Pada bulan Juni di konferensi IBM Think, IBM Research meluncurkan pendekatannya sendiri untuk AgentOps, menentukan tiga area fokus inti yang diyakini penting untuk mendukung observabilitas dengan contoh penggunaan AI agen perusahaan.
Pertama, IBM Research membangun solusi AgentOps miliknya di atas standar OpenTelemetry (OTEL), kit pengembangan perangkat lunak (SDK) sumber terbuka, yang memungkinkan instrumentasi otomatis dan manual di berbagai kerangka kerja agen. Kedua, mereka membangun platform analitik terbuka di atas OTEL, memberikan pengguna resolusi tingkat tinggi saat melihat perilaku agen mereka secara tersembunyi. Platform ini dapat diperluas, artinya metrik baru dapat dengan mudah ditambahkan. Dan ketiga, analitik ini sendiri didukung oleh AI yang memungkinkan perspektif unik termasuk tampilan alur kerja dengan banyak jejak dan eksplorasi lintasan.
IBM Research menggunakan pendekatan AgentOps miliknya untuk membantu membangun beberapa produk IBM® Automation, termasuk Instana, Concert, dan Apptio. Karena IBM telah menghadirkan solusi agen miliknya sendiri ke pasar, aspek AgentOps telah menjadi fitur dalam studio pengembang watsonx.ai dan toolkit watsonx.governance untuk menskalakan AI tepercaya.
Namun, ada banyak pendekatan pada AgentOps dan bidang ini berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan industri yang mengadopsi alur kerja agen dengan kecepatan yang sangat cepat.