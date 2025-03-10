Apa saja komponen agen AI?

Agen AI membuat keputusan cerdas dan berinteraksi dengan lancar dengan sistem digital, membutuhkan sedikit campur tangan manusia. Namun, apa yang membuat agen ini benar-benar cerdas? Pada intinya, agen AI bergantung pada serangkaian komponen yang saling berhubungan yang memungkinkannya untuk memahami lingkungan, memproses informasi, membuat keputusan, berkolaborasi, mengambil tindakan yang berarti dan belajar dari pengalaman.

Ada banyak jenis agen AI dengan kemampuan yang berbeda, dan perilaku agen diatur oleh arsitektur agen AI tempatnya beroperasi.

Di satu sisi, agen reaktif adalah agen sederhana yang merespons secara instan terhadap rangsangan, terkadang dilengkapi dengan aktuator yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Agen refleks berbasis model menggunakan model internal lingkungan untuk meningkatkan pengambilan keputusan mereka. Di ujung spektrum yang lain, agen kognitif proaktif mampu melakukan penalaran tingkat lanjut dan perencanaan jangka panjang. Beberapa agen mengkhususkan diri dalam tugas-tugas tertentu dan yang lain dirancang untuk memimpin agen lain sebagai semacam “konduktor” dalam orkestrasi AI.

Dengan catatan tersebut, ini adalah komponen utama dari agen kecerdasan buatan, yang masing-masing sangat penting untuk menciptakan sistem yang adaptif dan cerdas.