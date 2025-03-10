Apa saja komponen agen AI?

Penyusun

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Apa saja komponen agen AI?

Agen AI membuat keputusan cerdas dan berinteraksi dengan lancar dengan sistem digital, membutuhkan sedikit campur tangan manusia. Namun, apa yang membuat agen ini benar-benar cerdas? Pada intinya, agen AI bergantung pada serangkaian komponen yang saling berhubungan yang memungkinkannya untuk memahami lingkungan, memproses informasi, membuat keputusan, berkolaborasi, mengambil tindakan yang berarti dan belajar dari pengalaman.

Ada banyak jenis agen AI dengan kemampuan yang berbeda, dan perilaku agen diatur oleh arsitektur agen AI tempatnya beroperasi.

Di satu sisi, agen reaktif adalah agen sederhana yang merespons secara instan terhadap rangsangan, terkadang dilengkapi dengan aktuator yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Agen refleks berbasis model menggunakan model internal lingkungan untuk meningkatkan pengambilan keputusan mereka. Di ujung spektrum yang lain, agen kognitif proaktif mampu melakukan penalaran tingkat lanjut dan perencanaan jangka panjang. Beberapa agen mengkhususkan diri dalam tugas-tugas tertentu dan yang lain dirancang untuk memimpin agen lain sebagai semacam “konduktor” dalam orkestrasi AI.

Dengan catatan tersebut, ini adalah komponen utama dari agen kecerdasan buatan, yang masing-masing sangat penting untuk menciptakan sistem yang adaptif dan cerdas.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Persepsi dan penanganan input

AI agen harus mampu menyerap dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber. Input dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk pertanyaan pengguna, log sistem, data terstruktur dari API, atau pembacaan sensor. Agen harus dapat mengurai dan memahami informasi ini, sering menggunakan teknologi AI seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk input berbasis teks atau teknik ekstraksi data untuk sumber terstruktur. Kompleksitas modul persepsi bergantung pada tujuan agen; misalnya, chatbot seperti Alexa dari Amazon mengandalkan NLP untuk menafsirkan input manusia, sementara mobil swakemudi memproses umpan kamera, data LIDAR, dan sinyal radar untuk mengenali objek dan menavigasi jalan. Perpaduan multisensor yang tumpang tindih ini digabungkan dengan visi komputer memberi kendaraan otonom sebuah persepsi tentang lingkungan secara real time.

Setelah data mentah diterima, modul persepsi membersihkan, memproses, dan menyusunnya ke dalam format yang dapat digunakan. Solusi AI seperti speech to text, deteksi objek, analisis sentimen, pengenalan entitas, dan deteksi anomali sering digunakan. Dalam sistem AI waktu nyata, persepsi harus efisien dan adaptif, menyaring kebisingan dan memprioritaskan informasi yang relevan. Keakuratan dan ketahanan modul ini secara langsung berdampak pada efektivitas agen AI, karena kesalahan interpretasi dalam persepsi dapat menyebabkan keputusan dan tindakan yang salah.

Rekayasa prompt mungkin diperlukan untuk memandu perilaku agen dengan sukses dalam alur kerja tertentu.

Agen AI

5 Jenis Agen AI: Fungsi Otonom & Aplikasi Dunia Nyata

Pelajari bagaimana AI berbasis tujuan dan berbasis utilitas beradaptasi dengan alur kerja dan lingkungan yang kompleks.
Membangun, menerapkan, dan memantau agen AI

Perencanaan dan dekomposisi tugas

Tidak seperti agen reaktif yang merespons secara naluriah terhadap input langsung, agen perencanaan memetakan urutan tindakan sebelum eksekusi. Modul ini penting untuk aplikasi AI seperti robot otonom, pengoptimalan logistik, dan sistem penjadwalan berbasis AI.

Setelah AI memahami input, AI perlu memecah masalah kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Beberapa komponen utama adalah mengurutkan tindakan dan menentukan dependensi antar tugas. Agen AI mengandalkan logika, model machine learning atau heuristik yang telah ditentukan untuk menetapkan tindakan terbaik.

Dalam sistem multiagen, perencanaan menjadi semakin canggih karena agen harus berkoordinasi atau bernegosiasi untuk mendapatkan sumber daya. Perencanaan yang efektif juga menggabungkan ketidakpastian, memanfaatkan model AI probabilistik untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Tanpa modul perencanaan yang andal, agen mungkin akan kesulitan menangani tugas jangka panjang, gagal mengoptimalkan proses, atau menjadi tidak efisien saat menghadapi kondisi yang berubah-ubah.

Memori

Modul memori memungkinkan agen AI untuk menyimpan dan mengingat informasi, membantu memastikan bahwa agen AI dapat belajar dari interaksi sebelumnya dan mempertahankan konteks dari waktu ke waktu. Modul ini biasanya dibagi menjadi memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek menyimpan konteks berbasis sesi, yang memungkinkan asisten AI untuk mengingat pesan terbaru dalam percakapan dan menjaga koherensi. Hal ini memungkinkan pembelajaran dalam konteks. Sedangkan memori jangka panjang terdiri dari basis pengetahuan terstruktur, penanaman vektor, dan data historis yang dapat dijadikan rujukan oleh agen saat membuat keputusan.

Ketekunan dan pengorganisasian memori sangat penting untuk meningkatkan personalisasi dalam aplikasi seperti bot dukungan pelanggan, mesin rekomendasi, dan asisten virtual. Tanpa modul memori yang efisien, sebuah agen akan berfungsi tanpa status, memaksa pengguna untuk mengulang informasi dan mengurangi pengalaman pengguna. Memori juga berperan dalam sistem multiagen, di mana para agen berbagi dan memperbarui basis pengetahuan kolektif untuk meningkatkan kolaborasi.

Penalaran dan pengambilan keputusan

Chatbots sederhana dari dekade sebelumnya menggunakan aturan yang telah ditetapkan untuk memilih dari serangkaian keputusan yang sempit. Agen AI yang lebih canggih bekerja untuk mengevaluasi berbagai jalur solusi, menilai kinerja, dan menyempurnakan pendekatannya seiring waktu. Inti dari agen adalah modul penalaran. Modul ini menentukan cara agen bereaksi terhadap lingkungannya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mengevaluasi probabilitas, dan menerapkan aturan logis atau perilaku yang telah dipelajari. Bergantung pada kompleksitas AI, penalaran dapat berbasis aturan, probabilistik, didorong oleh heuristik atau didukung oleh model pembelajaran mendalam. Dua paradigma penalaran populer adalah ReAct (Reasoning and Action) dan ReWoO (Reasoning Without Observation).

Berbagai jenis agen melakukan pendekatan penalaran secara berbeda. Sebagai contoh, agen berbasis tujuan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tujuan yang telah ditetapkan dan memilih tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan spesifik tersebut. Agen ini berfokus pada apakah suatu hasil tercapai, daripada mengoptimalkan hasil terbaik. Sedangkan agen berbasis utilitas mengambil pengambilan keputusan selangkah lebih maju dengan mengevaluasi tidak hanya apakah suatu tujuan tercapai, tetapi juga seberapa optimal hasilnya, berdasarkan fungsi utilitas.

Sistem AI berbasis aturan yang sederhana mengikuti logika yang telah ditentukan sebelumnya, seperti "jika X terjadi, lakukan Y." Sistem yang lebih canggih menggunakan inferensi Bayesian, pembelajaran penguatan, atau neural network untuk beradaptasi secara dinamis dengan situasi baru. Modul ini juga dapat menerapkan penalaran rantai pemikiran dan teknik pemecahan masalah multilangkah yang penting untuk aplikasi AI seperti analisis keuangan otomatis atau peninjauan kontrak hukum. Kemampuan agen untuk bernalar secara efektif dan mengambil keputusan yang tepat menentukan tingkat kecerdasan dan keandalan agen dalam menangani tugas-tugas kompleks.

Tindakan dan pemanggilan alat

Modul tindakan mengimplementasikan keputusan agen di dunia nyata, yang memungkinkannya berinteraksi dengan pengguna, sistem digital, atau bahkan lingkungan fisik. Setelah modul penalaran dan perencanaan menentukan respons yang tepat, modul tindakan menjalankan langkah-langkah yang diperlukan, baik itu memanggil alat seperti API atau berinteraksi dengan lingkungan eksternal dengan menggerakkan lengan robot.

Alur kerja agen mungkin memerlukan akses ke alat eksternal, kumpulan data, API, dan sistem otomatisasi untuk menyelesaikan tugas. Pemanggilan alat adalah mekanisme yang digunakan dalam sistem AI agen di mana agen memanggil alat eksternal, API, atau fungsi untuk memperluas kemampuannya di luar penalaran dan pengetahuan aslinya. Hal ini memungkinkan AI untuk melakukan tindakan, mengakses data real-time, menjalankan perhitungan, dan berinteraksi dengan sistem eksternal secara dinamis.

Singkatnya, pemanggilan alat memungkinkan model bahasa besar (LLM) untuk berinteraksi dengan alat terstruktur, sehingga memberikan model akses ke informasi di luar data yang digunakan dalam pelatihan.

Komunikasi

Modul komunikasi memungkinkan agen untuk berinteraksi dengan manusia, agen lain, atau sistem perangkat lunak eksternal, membantu memastikan integrasi dan kolaborasi yang lancar. Modul ini menangani pembuatan bahasa alami (NLG) dan pesan berbasis protokol. Kecanggihan komunikasi bervariasi; agen sederhana dapat mengikuti skrip yang telah ditentukan sebelumnya, sementara agen tingkat lanjut menggunakan model AI generatif yang dilatih dengan sejumlah besar data untuk menghasilkan respons dinamis dan sesuai konteks.

Komponen komunikasi berperan penting untuk sistem multiagen (MAS) untuk berbagi pengetahuan, menegosiasikan tindakan, atau mengoordinasikan tugas. Misalnya, dalam bidang keuangan, beberapa agen dapat menganalisis tren pasar dan bertukar insight untuk mengoptimalkan strategi perdagangan. Demikian pula, jaringan rantai pasokan yang didukung AI bergantung pada agen perangkat lunak untuk menyinkronkan data persediaan, memprediksi kekurangan, dan mengoptimalkan logistik. Dalam contoh penggunaan yang berinteraksi dengan manusia, seperti asisten virtual atau chatbot, modul ini membantu memastikan bahwa respons terasa alami, informatif, dan menarik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan agen manusia meningkatkan kegunaan agen, sehingga menjadikannya lebih berharga di berbagai bidang.

Belajar dan beradaptasi

Fitur utama agen cerdas adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan meningkat seiring waktu. Algoritma pembelajaran memungkinkan agen untuk mengenali pola, memperbaiki prediksi, dan menyesuaikan proses pengambilan keputusan berdasarkan masukan. Hal ini dicapai melalui berbagai paradigma pembelajaran, termasuk pembelajaran yang diawasi, pembelajaran yang tidak diawasi, dan pembelajaran penguatan.

Misalnya, chatbot layanan pelanggan dengan modul pembelajaran dapat menganalisis interaksi masa lalu untuk meningkatkan nada, akurasi, dan efisiensi responsnya. Demikian pula, sistem rekomendasi dapat terus menyempurnakan sarannya berdasarkan preferensi pengguna. Agen pembelajaran penguatan, seperti yang digunakan dalam robotika dan game, mengoptimalkan tindakan mereka dengan memaksimalkan imbalan dan meminimalkan hukuman. Tanpa modul pembelajaran, sistem AI akan tetap statis dan tidak mampu beradaptasi dengan tren baru, ekspektasi pengguna, atau tantangan tak terduga seperti kegagalan akibat dependensi.

Di berbagai industri, mulai dari perawatan kesehatan hingga rantai pasokan hingga transportasi, akan ada lebih banyak lagi contoh penerapan agen, yang didukung oleh skalabilitas yang mengesankan. Para pemimpin perusahaan perlu mengikuti perkembangan teknologi agen saat ini untuk memanfaatkan alat-alat ini secara maksimal sambil tetap memikirkan berbagai pertimbangan etis.

Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bayangkan kembali produktivitas bisnis dengan agen AI dan asisten AI

Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Laporan Omdia tentang kecerdasan yang diberdayakan: Dampak agen AI

Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.

Mengantarkan perusahaan agentik: Memanfaatkan AI di seluruh kawasan teknologi Anda

Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Coba watsonx Orchestrate

Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Cara agen AI menemukan kembali produktivitas

Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Masa depan agen, konsumsi energi AI, penggunaan komputer Anthropic, dan penandaan teks yang dihasilkan AI oleh Google

Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.

Bagaimana Comparus menggunakan "asisten perbankan"

Comparus menggunakan solusi dari IBM® watsonx.ai™ dan secara mengesankan menunjukkan potensi perbankan percakapan sebagai model interaksi baru.
Solusi terkait
Agen AI untuk bisnis

Bangun, terapkan, dan kelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate
    Solusi agen AI IBM

    Bangun masa depan bisnis Anda dengan solusi AI yang dapat Anda percaya.

         Jelajahi solusi agen AI
    Layanan AI IBM Consulting

    Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.

         Jelajahi layanan kecerdasan buatan
    Ambil langkah selanjutnya

    Baik Anda memilih untuk menyesuaikan aplikasi dan keterampilan yang dibangun sebelumnya atau membangun dan menerapkan layanan agen khusus menggunakan studio AI, platform IBM watsonx siap membantu Anda.

         Menjelajahi watsonx Orchestrate Jelajahi watsonx.ai