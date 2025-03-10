Apa saja komponen agen AI?

AI agen harus mampu menyerap dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber. Input dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk pertanyaan pengguna, log sistem, data terstruktur dari API, atau pembacaan sensor. Agen harus dapat mengurai dan memahami informasi ini, sering menggunakan teknologi AI seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk input berbasis teks atau teknik ekstraksi data untuk sumber terstruktur. Kompleksitas modul persepsi bergantung pada tujuan agen; misalnya, chatbot seperti Alexa dari Amazon mengandalkan NLP untuk menafsirkan input manusia, sementara mobil swakemudi memproses umpan kamera, data LIDAR, dan sinyal radar untuk mengenali objek dan menavigasi jalan. Perpaduan multisensor yang tumpang tindih ini digabungkan dengan visi komputer memberi kendaraan otonom sebuah persepsi tentang lingkungan secara real time.
Setelah data mentah diterima, modul persepsi membersihkan, memproses, dan menyusunnya ke dalam format yang dapat digunakan. Solusi AI seperti speech to text, deteksi objek, analisis sentimen, pengenalan entitas, dan deteksi anomali sering digunakan. Dalam sistem AI waktu nyata, persepsi harus efisien dan adaptif, menyaring kebisingan dan memprioritaskan informasi yang relevan. Keakuratan dan ketahanan modul ini secara langsung berdampak pada efektivitas agen AI, karena kesalahan interpretasi dalam persepsi dapat menyebabkan keputusan dan tindakan yang salah.
Rekayasa prompt mungkin diperlukan untuk memandu perilaku agen dengan sukses dalam alur kerja tertentu.