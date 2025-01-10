Apa itu LangGraph?

LangGraph menerangi proses dalam alur kerja AI, memungkinkan transparansi penuh dari status agen. Dalam LangGraph, fitur “state” berfungsi sebagai bank memori yang merekam dan melacak semua informasi berharga yang diproses oleh sistem AI. Ini mirip dengan notebook digital di mana sistem menangkap dan memperbarui data saat beralih ke berbagai tahap alur kerja atau analisis grafik.

Misalnya, jika Anda menjalankan agen untuk memantau cuaca, fitur ini dapat melacak berapa kali salju turun dan memberikan saran berdasarkan tren perubahan curah salju. Kemampuan untuk memantau cara kerja sistem dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks ini sangat berguna bagi pemula untuk lebih memahami manajemen status. Pengelolaan status sangat berguna dalam proses debugging karena memungkinkan status aplikasi disentralisasi, sehingga seringkali mempercepat proses secara keseluruhan.

Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif, peningkatan skalabilitas, dan peningkatan kinerja keseluruhan. Hal ini juga memungkinkan interaksi yang lebih intensif dengan individu yang mungkin baru mengenal proses-proses ini atau lebih menyukai gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di balik layar.