os membantu bekerja dengan sistem operasi.

io memungkinkan untuk bekerja dengan aliran data.

getpass menggunakan cara yang aman untuk menangkap informasi sensitif seperti kunci API dan tidak menampilkan input ke layar.

PyPDF2.PdfReader memungkinkan ekstraksi konten dari PDF.

langchain_ibm.WatsonxLLM memungkinkan kita untuk menggunakan IBM Watsonx Granite LLM dengan mudah dalam kerangka kerja LangChain.

langchain.embeddings.HuggingFaceEmbeddings mengambil model HuggingFace dan menghasilkan penanaman tekstual yang penting untuk pencarian semantik.

langchain.vectorstores.FAISS adalah sebuah pustaka untuk penyimpanan vektor yang efisien dan pencarian kemiripan yang memungkinkan kita untuk membuat indeks vektor dan mengajukan kueri.

langchain.text_splitter.RecursiveCharacterTextSplitter membantu membagi konstituen teks yang besar menjadi potongan kecil yang diperlukan untuk memproses dokumen yang tidak muat dalam memori.

langchain.schema.Document menunjukkan unit teks yang berubah-ubah dengan metadata terkait yang menjadikannya sebuah fondasi dalam langchain.

requests digunakan untuk membuat permintaan HTTP secara eksternal ke API.

botocore.client.Config adalah kelas konfigurasi yang digunakan untuk menentukan pengaturan konfigurasi untuk klien AWS/IBM Cloud Object Storage.

ibm_boto3 adalah IBM Cloud Object Storage SDK untuk Python yang membantu berinteraksi dengan cloud object storage.

langchain.prompts.PromptTemplate menawarkan cara untuk membuat prompt terstruktur yang dapat digunakan kembali untuk model bahasa.

langchain.tools.BaseTool adalah kelas dasar tempat Anda membuat alat khusus yang dapat diberikan kepada agen LangChain untuk digunakan.

Langkah ini menyiapkan semua alat dan modul yang kita butuhkan untuk memproses teks, membuat penanaman, menyimpannya dalam basis data vektor, dan berinteraksi dengan IBM watsonx LLM. Ini menetapkan semua bagian yang diperlukan untuk membuat sistem RAG dunia nyata, yang mampu mencari sumber, menanyakan, dan mencari berbagai jenis data.