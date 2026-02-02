Apa itu AgentGPT?

Tidak seperti iterasi ChatGPT OpenAI saat ini, AgentGPT memungkinkan Anda membuat agen AI otonom yang dapat berpikir, merencanakan, bertindak, dan beradaptasi menuju tujuan yang ditentukan pengguna, dengan permintaan manual minimal. Salah satu fitur yang membuat AgentGPT istimewa adalah antarmuka yang ramah pengguna, yang membuat fungsionalitas agen AI dapat diakses untuk semua contoh penggunaan seperti riset dan pengumpulan data, pemecahan masalah eksplorasi, pembuatan ide, mengotomatiskan tugas berulang, membuat chatbot, dan banyak lagi.

AgentGPT adalah alat no-code, yang berarti pengguna tidak perlu menulis perangkat lunak atau mengatur lingkungan pengembangan untuk menentukan tujuan, memilih model, dan menerapkan agen. Templat disediakan untuk membantu pemula memahami cara membingkai tujuan yang efektif.

AgentGPT adalah proyek sumber terbuka yang terutama dikembangkan oleh tim di Reworkd AI. Startup yang berbasis di San Francisco meluncurkan alat ini pada April 2023 dan terus mempertahankannya. Dalam hal harga, Reworkd menawarkan versi gratis serta layanan yang dihosting dengan tingkatan berbayar. Proyek ini mendapat perhatian awal sebagian karena terbuka dan dapat diakses, dengan kode dan dokumentasi tersedia di Github.

Perlu dicatat bahwa “GPT” dalam AgentGPT adalah singkatan dari generative pretrained transformer, sebuah keluarga model bahasa besar (LLM) yang didasarkan pada arsitektur transformer dari pembelajaran mendalam. Ini disebut AgentGPT karena GPT bertindak sebagai agen otonom, bukan hanya chatbot, seperti di ChatGPT, meskipun keduanya mengandalkan model OpenAI yang sama tersembunyi, seperti GPT-3.5 dan GPT-4.

AgentGPT tidak boleh disamakan dengan alat AI agen lainnya seperti AutoGPT, yang merupakan alat serupa yang berjalan pada mesin pribadi pengguna daripada web. BabyAGI adalah platform agen lain yang merupakan platform berbasis Python yang lebih teknis, sering digunakan sebagai alat dasar bagi pengembang.