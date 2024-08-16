Apa itu no-code?

Diterbitkan: 16 Agustus 2024
Kontributor: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
No-code adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi dan mengotomatiskan proses bisnis tanpa menulis kode.
Pendekatan ini menggunakan antarmuka visual dan alat seret dan lepas yang memungkinkan pengguna non-teknis untuk membangun perangkat lunak fungsional dengan sedikit atau tanpa pengetahuan pemrograman.
Kekuatan pengembangan tanpa kode terletak pada kemampuannya untuk membuat pengembangan perangkat lunak lebih aksesibel dan memberdayakan pengguna lini bisnis untuk mengembangkan solusi dengan cepat yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, bayangkan tim pemasaran yang ingin membangun aplikasi survei pelanggan. Dengan menggunakan platform no-code, mereka dapat membuat aplikasi dalam hitungan jam, bukan minggu, dengan menyeret dan melepaskan modul seperti kolom pertanyaan, tombol, dan alat pengumpulan data ke kanvas visual.
Platform no-code menggunakan antarmuka seret dan lepas, alur kerja visual, dan komponen yang dibangun sebelumnya untuk memungkinkan pengguna non-teknis (juga dikenal sebagai pengembang umum atau teknolog bisnis) merancang, membangun, menguji, dan meluncurkan solusi khusus tanpa melibatkan TI.
Pendekatan pengembangan aplikasi yang cepat ini mempercepat pembuatan prototipe dan penerapan aplikasi, memungkinkan perusahaan untuk menguji ide dan mengimplementasikan solusi dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini mendorong respons cepat terhadap kebutuhan pasar, mengurangi biaya pengembangan dan beban tim TI, serta membebaskan sumber daya teknis untuk proyek-proyek yang lebih kompleks. Akibatnya, bisnis dapat berinovasi lebih cepat dan beradaptasi lebih efisien dengan permintaan yang berubah.
Pengembangan no-code merevolusi lingkungan teknologi dengan menempatkan alat pengembangan di tangan pengguna bisnis dengan keterampilan teknis terbatas. Analis industri Gartner memperkirakan bahwa 70% aplikasi baru akan dikembangkan dengan teknologi kode rendah/no-code pada tahun 2025, bertambah dibandingkan di bawah 25% pada tahun 2020 (tautan berada di luar ibm.com).
Pergeseran ini menumbuhkan budaya inovasi di semua tingkat organisasi, dari pemasaran hingga operasi. Ketika perusahaan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mendigitalkan alur kerja dan mengotomatiskan proses, platform no-code menawarkan solusi yang dapat diskalakan dan hemat biaya. Alat-alat ini membantu para pemimpin bisnis memenuhi tujuan transformasi digital mereka tanpa perlu keahlian pengkodean yang ekstensif atau sumber daya teknis tambahan.
Pengembangan no-code berawal dari alat pemrograman visual dan bahasa pemrograman generasi keempat (4GL) pada tahun 1980-an dan 1990-an. Namun, gerakan no-code modern baru benar-benar meraih momentum pada akhir tahun 2000-an, didorong oleh kemajuan dalam komputasi cloud dan desain UI.
Pada awal 2010-an, pembuat aplikasi visual diperkenalkan yang meletakkan dasar-dasar bagi lingkungan no-code masa kini. Seiring berjalannya dekade, lonjakan alat no-code khusus terjadi, yang memenuhi beragam kebutuhan mulai dari pembuatan situs web hingga otomatisasi proses bisnis. Pertengahan tahun 2010-an menghadirkan peningkatan yang signifikan pada antarmuka seret dan lepas dan komponen yang dibangun sebelumnya, membuat platform ini semakin mudah diakses oleh pengguna non-teknis.
Pertumbuhan adopsi no-code telah mempercepat evolusi platform ini, menjadikannya lebih kuat dan serbaguna daripada sebelumnya. Akibatnya, bisnis dapat berinovasi lebih cepat dan lebih efisien, mendorong transformasi digital di berbagai sektor tanpa mengandalkan keahlian pengkodean tradisional saja.
Platform no-code merevolusi pengembangan perangkat lunak dengan membuat proses bahasa pengkodean, logika, dan sintaks lebih konkret serta memungkinkan pengguna non-teknis untuk membangun aplikasi melalui antarmuka seret dan lepas yang intuitif. "No-code" adalah istilah yang tidak sepenuhnya benar karena antarmuka dan komponen yang berinteraksi dengan pengguna pada platform no-code dibangun dengan baris kode.
Perbedaannya adalah bahwa pengguna tidak harus menulis kode—kode itu sudah dibangun sebelumnya ke dalam platform. Sebagai gantinya, pengguna merancang aplikasi dengan mengatur komponen visual seperti formulir, daftar, dan tombol ke kanvas. Tindakan ini menghasilkan kode yang diperlukan secara otomatis, menangani penyimpanan, pengambilan dan pemrosesan data di belakang layar.
Abstraksi ini memungkinkan pengguna untuk fokus pada fungsionalitas dan desain; sementara itu, platform mengubah konfigurasi mereka menjadi kode fungsional. Penanganan data dipermudah dengan model data terstruktur dan konektor yang dibangun sebelumnya, memfasilitasi integrasi tanpa batas dengan sistem eksternal dan API.
Penerapan disederhanakan dengan opsi sekali klik, memungkinkan aplikasi diluncurkan dengan cepat tanpa penyiapan yang rumit. Platform mengelola penyediaan, penskalaan, dan pembaruan server, menjaga aplikasi tetap aman dan mutakhir.
Meskipun platform no-code terus berkembang dan menawarkan fitur yang lebih canggih, kelebihan utamanya terletak pada caranya mendukung pengguna non-teknis untuk membangun aplikasi dan alur kerja yang relatif sederhana tanpa pengkodean.
Alat no-code melengkapi pengembangan perangkat lunak tradisional, bukan menggantikannya. Meskipun beberapa dapat menangani tugas yang lebih kompleks, pengembangan tradisional atau solusi kode rendah sering kali lebih unggul dan diperlukan untuk solusi yang lebih canggih.
Menurut sebuah laporan (tautan berada di luar ibm.com) oleh analis industri McKinsey, organisasi yang mengadopsi platform kode rendah dan no-code untuk memberdayakan pengembang warga menunjukkan skor inovasi 33% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kuartil bawah. Dampak signifikan ini didorong oleh beberapa fitur utama pengembangan no-code:
Platform no-code menawarkan alat desain aplikasi visual yang intuitif untuk pengembangan aplikasi yang efisien. Platform no-code menyediakan perpustakaan komprehensif berisi komponen yang sudah dibangun sebelumnya, seperti formulir, tombol, dan tabel data, yang memungkinkan pembuatan aplikasi fungsional dan apik yang cepat.
Platform no-code menawarkan alat otomatisasi alur kerja yang andal guna memudahkan operasi bisnis. Alat-alat ini memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan tugas dan proses yang berulang-ulang, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi. Dengan antarmuka seret dan lepas yang intuitif, bisnis bisa dengan mudah membuat alur kerja otomatis untuk fungsi-fungsi seperti proses persetujuan, notifikasi, dan penugasan tugas. Otomatisasi ini membantu melancarkan operasi, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Platform no-code menyediakan alat untuk membuat dasbor khusus dan laporan interaktif. Platform ini memungkinkan pengguna untuk merancang dasbor analitik dengan beberapa klik, menarik data dari berbagai sumber untuk memvisualisasikan metrik kinerja, dan melacak indikator kinerja utama (KPI). Ini menyederhanakan analisis data, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan berbasis data dengan cepat dan efisien.
Platform no-code menyediakan kemampuan dukungan API dan integrasi pihak ketiga, yang memungkinkan koneksi tanpa hambatan dengan sistem dan layanan eksternal. Platform ini mendukung konsumsi dan penerbitan API untuk memfasilitasi integrasi internal dan eksternal. Platform dilengkapi dengan konektor yang dibangun sebelumnya dan alat API yang intuitif, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan aplikasi mereka dengan sistem seperti database, platform CRM, gateway pembayaran, dan perangkat lunak lainnya.
Platform no-code tingkat perusahaan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) ke dalam penawaran mereka, memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan teknologi ini tanpa memerlukan keahlian khusus. Kemampuan AI/ML membuka fitur-fitur canggih seperti analisis prediktif, pemrosesan bahasa alami, klasifikasi data, dan personalisasi konteks.
Alat bantu AI/ML bawaan dapat membantu bisnis menemukan pola tersembunyi, memperkirakan tren, dan mengoptimalkan operasi secara otomatis. Integrasi ini meningkatkan analisis data sehingga mampu melakukan lebih dari sekadar mendeskripsikan kejadian masa lalu untuk memprediksi hasil di masa depan dan menyarankan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini membantu organisasi membuat prediksi dan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data serta memanfaatkan insight yang disediakan oleh AI dan ML.
Baik platform no-code dan kode rendah memiliki fitur yang sama, yang ditujukan untuk mempercepat proses pengembangan. Mereka menggunakan antarmuka visual, komponen yang dibangun sebelumnya, dan fungsionalitas seret dan lepas, yang memungkinkan pengguna membangun aplikasi dengan cepat dan efisien.
Meski platform no-code dan kode rendah sama-sama bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi, mereka menargetkan kelompok pengguna yang berbeda. Secara umum, platform no-code dirancang untuk pengguna bisnis non-teknis, yang memungkinkan mereka membangun aplikasi tanpa pengetahuan pengkodean.
Beberapa pengembang warga mungkin dapat bekerja dengan platform kode rendah. Namun, platform ini ditujukan untuk pengembang profesional dan pengguna bisnis yang lebih paham teknologi yang memiliki keterampilan pemrograman, tetapi ingin memanfaatkan kecepatan dan efisiensi yang ditawarkan oleh solusi kode rendah.
Platform pengembangan kode rendah menyediakan lingkungan pengembangan visual yang mengurangi jumlah pengkodean manual yang diperlukan, tetapi tetap memungkinkan pengembang untuk mengakses dan memodifikasi kode yang mendasarinya saat dibutuhkan. Kemampuan ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan opsi kustomisasi, membuat alat bantu kode rendah cocok untuk aplikasi yang lebih kompleks yang memerlukan kustomisasi khusus. Sebaliknya, platform no-code, meskipun lebih terbatas opsi kustomisasinya, unggul dalam pengembangan aplikasi yang cepat untuk proses bisnis standar.
Platform no-code memungkinkan pengembangan yang cepat dengan komponen plug-and-play, meminimalkan kesalahan pengkodean, dan mengurangi waktu rilis ke pasar. Platform kode rendah memerlukan lebih banyak pelatihan dan beberapa pengetahuan teknis mengingat pengguna masih harus menulis beberapa kode. Namun, aplikasi dengan kode rendah dapat diterapkan dengan lebih cepat daripada perangkat lunak yang dikembangkan melalui metode tradisional dan memberikan keseimbangan yang lebih besar antara kecepatan dan kustomisasi. Keseimbangan antara kecepatan dan fleksibilitas ini membuat kedua pendekatan berharga dalam pengembangan modern.
Dalam lingkungan teknologi perusahaan modern, kedua pendekatan ini bergerak berdampingan dan menawarkan serangkaian solusi untuk berbagai kebutuhan pengembangan. Perusahaan sering menggunakan solusi no-code untuk pembuatan prototipe yang cepat dan aplikasi departemen yang sederhana. Perusahaan ini menggunakan platform pengembangan kode rendah untuk aplikasi yang lebih kompleks dan skalabel yang memerlukan beberapa kustomisasi.
Untuk perbandingan yang lebih mendalam antara kode rendah dan no-code, baca "Kode Rendah vs. No-Code: Apa Perbedaannya?"
Platform no-code memungkinkan pengembangan aplikasi yang cepat di berbagai kebutuhan bisnis. Beberapa contoh penggunaan utama untuk pengembangan no-code meliputi:
Alat no-code sangat berguna untuk membuat prototipe fungsional dan minimum viable product (MVP) dengan cepat. Perusahaan startup dan tim inovasi dapat dengan cepat memvalidasi ide, menguji kecocokan pasar, dan mengulangi desain produk tanpa pengkodean yang ekstensif. Siklus pengembangan yang cepat ini mengurangi waktu rilis ke pasar dan memungkinkan eksperimen yang hemat biaya.
Platform no-code menawarkan kemampuan otomatisasi alur kerja yang kuat, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengoptimalkan, dan mengotomatiskan proses bisnis di berbagai fungsi perusahaan seperti SDM, keuangan, dan operasi. Dengan mendigitalkan proses back-office internal dan alur kerja yang berorientasi pada pelanggan, perusahaan dapat melancarkan operasi, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mencapai penghematan biaya yang signifikan.
Misalnya, perusahaan dapat menggunakan platform no-code untuk mengotomatiskan orientasi karyawan. Departemen SDM dapat mengatur alur kerja yang mengarahkan karyawan baru untuk mengisi formulir digital yang secara otomatis dikirimkan ke departemen terkait untuk disetujui dan diproses. Ini mengurangi upaya manual dan mempercepat proses orientasi.
Contoh lainnya adalah manajemen inventaris. Bisnis ritel dapat menggunakan platform no-code untuk mengotomatiskan pelacakan inventaris dan proses pengisian stok ulang. Ketika tingkat inventaris menurun di bawah ambang batas yang ditentukan, sistem dapat secara otomatis melakukan pemesanan dengan pemasok, memperbarui tingkat stok, dan memberi tahu staf terkait, sehingga produk selalu tersedia tanpa intervensi manual.
Platform no-code menawarkan kemampuan manajemen data yang komprehensif sehingga integrasi yang lancar dengan database dan sistem perusahaan yang ada dapat dilakukan. Dengan konektor yang dibangun sebelumnya dan opsi untuk membuat konektor khusus, aplikasi no-code dapat mengakses data perusahaan secara efektif.
Dalam konteks perusahaan, solusi no-code menyediakan fitur-fitur seperti validasi data, transformasi, dan penyimpanan aman, menjaga integritas data di berbagai alur kerja bisnis. Dengan menyederhanakan manajemen dan integrasi data, platform no-code membantu pengguna membuat aplikasi canggih berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi real-time. Hal ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh perusahaan.
Solusi no-code makin banyak digunakan untuk membangun aplikasi sisi pelanggan seperti aplikasi seluler, aplikasi web front-end, dan platform layanan mandiri. Alat-alat ini sangat populer di kalangan usaha kecil dengan sumber daya TI yang terbatas. Alat-alat memungkinkan bisnis untuk segera menerapkan dan beralih pada solusi yang berfokus pada pelanggan, meningkatkan pengalaman dan keterlibatan pengguna.
Solusi no-code digunakan untuk membangun chatbot yang didukung AI yang menangani pertanyaan pelanggan dan memberikan dukungan instan. Ini membantu agen manusia untuk berfokus pada masalah yang lebih kompleks. Penyedia layanan kesehatan dapat menggunakan alat ini untuk mengembangkan chatbot yang menjawab pertanyaan umum pasien, memberikan pengingat janji temu, dan menawarkan saran kesehatan.
Alat no-code juga dapat mengotomatiskan perolehan prospek dan tindak lanjut. Misalnya, tim pemasaran dapat mengatur alur kerja tempat asisten digital secara otomatis menindaklanjuti prospek dari kampanye. Otomatisasi semacam itu mempromosikan respons tepat waktu dan meningkatkan tingkat konversi.
Alat no-code menawarkan kemampuan yang kuat untuk mengekstraksi dan memproses data dari berbagai dokumen bisnis. Pengguna dapat membuat aplikasi yang mengotomatiskan ekstraksi informasi penting dari faktur, tanda terima, atau kontrak. Otomatisasi ini mengurangi entri data manual, meningkatkan akurasi, dan mempercepat alur kerja pemrosesan dokumen.
Platform no-code dapat melancarkan manajemen rantai pasokan dengan mengotomatiskan sinkronisasi data antara platform e-commerce dan sistem backend. Dengan menggunakan alat seret dan lepas visual, bisnis dapat mengotomatiskan proses rantai pasokan seperti membuat alur kerja yang secara otomatis memperbarui sistem manajemen inventaris saat pesanan dibuat secara online. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan tingkat stok, harga, dan informasi pengiriman yang akurat tanpa entri data manual. Akibatnya, ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan.
Otomatisasi proses bisnis (BPA) dengan alat perangkat lunak no-code lebih dari sekadar otomatisasi tugas sederhana untuk mengatasi proses lintas fungsi yang lebih berat. Organisasi dapat menggunakan alat bantu no-code untuk memetakan seluruh alur kerja, mengidentifikasi ketidakefisienan, dan menerapkan solusi otomatis di berbagai departemen.
Misalnya, perusahaan dapat melancarkan proses pengadaannya dengan mengotomatiskan alur kerja persetujuan dan mengintegrasikannya ke sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) . Ini memfasilitasi penempatan dan persetujuan pesanan secara tepat waktu dan membantu mengurangi penundaan dan meningkatkan koordinasi antar-departemen.
Contoh lain adalah otomatisasi proses pelaporan keuangan. Solusi no-code dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan, memvalidasi, dan melaporkan data secara otomatis dari berbagai sumber. Hal ini membantu meminimalkan beban kerja entri manual dan kesalahan terkait.
Platform no-code menyederhanakan desain, pengembangan, dan otomatisasi aplikasi perangkat lunak dan proses bisnis. Platform ini memungkinkan organisasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat transformasi digital. Keuntungan utama dari pengembangan no-code meliputi:
Platform no-code jauh mengurangi biaya pengembangan perangkat lunak dengan mengurangi kebutuhan akan keahlian pengkodean tradisional. Bisnis dapat memanfaatkan staf yang ada untuk membuat dan memodifikasi beberapa aplikasi, sehingga meminimalkan ketergantungan pada tim pengembangan. Dengan durasi proyek yang lebih pendek dan model langganan yang fleksibel, solusi no-code membuat perangkat lunak khusus dapat diakses oleh organisasi dari semua ukuran.
Platform no-code mengurangi kurva pembelajaran untuk pengembangan aplikasi, memungkinkan pengguna menjadi produktif dengan cepat. Kemampuan ini membantu organisasi meningkatkan keterampilan karyawan yang ada dengan cepat, mempercepat peluncuran proyek, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam inisiatif digital. Waktu pelatihan yang lebih cepat menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan dan inovasi di dalam perusahaan.
Platform no-code jauh mengurangi waktu pengembangan aplikasi dan membantu bisnis dengan cepat mengubah ide menjadi produk yang fungsional. Kecepatan ini memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menanggapi permintaan pasar dan memanfaatkan peluang. Organisasi dapat membuat prototipe, mengujinya, dan meluncurkan aplikasi dalam hitungan hari atau minggu. Kegesitan ini sangat penting dalam lingkungan digital masa kini, karena kecepatan inovasi dapat menjadi pembeda utama.
Platform no-code meningkatkan produktivitas organisasi dengan memberdayakan pengguna non-teknis untuk menciptakan solusi bagi kebutuhan spesifik mereka tanpa harus menunggu ketersediaan departemen TI. Pendekatan layanan mandiri untuk pengembangan aplikasi ini membantu pengguna bisnis mengotomatiskan alur kerja, melancarkan prosesnya, dan menyelesaikan masalah dengan cepat.
Platform no-code terkemuka memiliki rekam jejak kode yang konsisten dan berkualitas tinggi yang mematuhi praktik terbaik. Kode berkualitas tinggi membantu mengurangi risiko bug dan kerentanan keamanan, membutuhkan lebih sedikit pemeliharaan dan pemecahan masalah, serta dapat membantu organisasi mengurangi utang teknis. Platform no-code yang kuat dapat memberdayakan bisnis untuk menyesuaikan solusi perangkat lunak dengan kebutuhan yang terus berkembang tanpa mengkhawatirkan utang teknis.
Platform no-code modern menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang kuat sehingga bisnis dapat memulai dari yang kecil dan memperluas aplikasi mereka seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Kemampuan untuk dengan cepat memodifikasi dan mengadaptasi aplikasi no-code sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan bisnis membuat solusi no-code efektif dalam lingkungan bisnis yang dinamis.
Meskipun keuntungan dari platform pengembangan no-code sangat menarik bagi perusahaan, sangat penting untuk mempertimbangkan potensi kekurangan dan risiko tersembunyi. Apa yang tampaknya menjadi solusi hemat biaya pada awalnya dapat menyebabkan komplikasi yang tidak terduga di masa depan. Sangatlah penting untuk mengevaluasi total biaya kepemilikan sejak awal proyek perangkat lunak apa pun, termasuk yang menggunakan platform no-code.
Banyaknya platform no-code yang bermunculan secara tidak sengaja dapat berkontribusi pada TI bayangan dalam organisasi. Karena pengguna non-teknis membuat aplikasi tanpa pengawasan TI, hal ini dapat menyebabkan kurangnya standardisasi, potensi kerentanan keamanan, dan tantangan integrasi.
Pendekatan terdesentralisasi ini dapat menghasilkan silo data dan pengalaman pengguna yang tidak konsisten di seluruh organisasi. Menerapkan tata kelola yang tepat dan kebijakan yang jelas sangat penting untuk memitigasi risiko-risiko ini sekaligus memanfaatkan manfaat dari pengembangan no-code.
Meskipun platform no-code menawarkan fungsionalitas yang mengesankan, platform ini mungkin tidak memenuhi ekspektasi ketika muncul persyaratan yang sangat spesifik atau kompleks. Komponen dan templat yang dibangun sebelumnya yang membuat pengembangan no-code mudah dilakukan juga membatasi tingkat kustomisasi dan integrasi yang dapat dilakukan.
Untuk bisnis dengan proses yang unik atau kebutuhan khusus, kendala ini mungkin memerlukan kompromi dalam hal fungsionalitas atau pengalaman pengguna. Ketergantungan pada platform no-code tertentu juga dapat menyebabkan vendor lock-in, sehingga sulit untuk bermigrasi ke sistem atau platform lain di masa mendatang.
Platform no-code dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan tata kelola data dan protokol keamanan yang kuat. Kemudahan dalam membuat aplikasi dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan data, persyaratan kepatuhan, dan kontrol akses.
Tanpa pengawasan yang tepat, informasi sensitif mungkin terekspos atau salah ditangani, berpotensi menyebabkan pelanggaran peraturan atau pelanggaran data. Organisasi harus menerapkan kebijakan tata kelola data yang ketat dan memastikan bahwa pengembangan no-code selaras dengan standar keamanan TI secara keseluruhan untuk memitigasi risiko ini.
