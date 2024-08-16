Apa itu no-code?

Pendekatan ini menggunakan antarmuka visual dan alat seret dan lepas yang memungkinkan pengguna non-teknis untuk membangun perangkat lunak fungsional dengan sedikit atau tanpa pengetahuan pemrograman.

Kekuatan pengembangan tanpa kode terletak pada kemampuannya untuk membuat pengembangan perangkat lunak lebih aksesibel dan memberdayakan pengguna lini bisnis untuk mengembangkan solusi dengan cepat yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, bayangkan tim pemasaran yang ingin membangun aplikasi survei pelanggan. Dengan menggunakan platform no-code, mereka dapat membuat aplikasi dalam hitungan jam, bukan minggu, dengan menyeret dan melepaskan modul seperti kolom pertanyaan, tombol, dan alat pengumpulan data ke kanvas visual.

Platform no-code menggunakan antarmuka seret dan lepas, alur kerja visual, dan komponen yang dibangun sebelumnya untuk memungkinkan pengguna non-teknis (juga dikenal sebagai pengembang umum atau teknolog bisnis) merancang, membangun, menguji, dan meluncurkan solusi khusus tanpa melibatkan TI.

Pendekatan pengembangan aplikasi yang cepat ini mempercepat pembuatan prototipe dan penerapan aplikasi, memungkinkan perusahaan untuk menguji ide dan mengimplementasikan solusi dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini mendorong respons cepat terhadap kebutuhan pasar, mengurangi biaya pengembangan dan beban tim TI, serta membebaskan sumber daya teknis untuk proyek-proyek yang lebih kompleks. Akibatnya, bisnis dapat berinovasi lebih cepat dan beradaptasi lebih efisien dengan permintaan yang berubah.

Pengembangan no-code merevolusi lingkungan teknologi dengan menempatkan alat pengembangan di tangan pengguna bisnis dengan keterampilan teknis terbatas. Analis industri Gartner memperkirakan bahwa 70% aplikasi baru akan dikembangkan dengan teknologi kode rendah/no-code pada tahun 2025, bertambah dibandingkan di bawah 25% pada tahun 2020 (tautan berada di luar ibm.com).

Pergeseran ini menumbuhkan budaya inovasi di semua tingkat organisasi, dari pemasaran hingga operasi. Ketika perusahaan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mendigitalkan alur kerja dan mengotomatiskan proses, platform no-code menawarkan solusi yang dapat diskalakan dan hemat biaya. Alat-alat ini membantu para pemimpin bisnis memenuhi tujuan transformasi digital mereka tanpa perlu keahlian pengkodean yang ekstensif atau sumber daya teknis tambahan.