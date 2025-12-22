Evolusi agen AI

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Ketika model bahasa besar (LLM) pertama kali muncul, terutama dalam bentuk ChatGPT yang mudah diakses, para pengguna terpesona oleh kemampuannya untuk berpikir. Mereka memberikan prompt kepada model-model ini dengan pertanyaan, dan model menggunakan pemahaman yang diperoleh dari pelatihan pada banyak data, lalu merespons dengan cara yang sangat manusiawi.
Namun, manusia bisa melakukan lebih dari sekadar berpikir dan berbicara. Selama lebih dari setengah abad, para peneliti dan filsuf AI telah mengajukan pertanyaan yang jelas: bagaimana jika kecerdasan buatan tidak hanya mampu berpikir dan berbicara—bagaimana jika AI juga bisa “melakukan”? Bagaimana jika AI lebih dari sekadar otak buatan yang terisolasi, dan dapat secara mandiri merespons serta bertindak atas lingkungan mereka secara real time?
Alur pertanyaan ini menghasilkan era AI agen saat ini, tahap awal yang kini kita alami. Sejarah AI hanyalah satu aspek dari kisah agen, dengan jalur lain yang mencakup riset dalam robotika, komputasi, dan teori kognitif, semuanya berkembang secara paralel serta bergerak maju secara tersendat-sendat sepanjang abad terakhir.
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Teks esoterik dan literatur fiksi ilmiah sejak ratusan tahun lalu telah merenungkan konsep kecerdasan buatan dan automata yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara otonom. Renungan awal ini meletakkan dasar untuk membayangkan mekanisme yang suatu hari akan disebut agen AI.
Bidang AI umumnya dianggap benar-benar dimulai pada pertengahan abad ke-20. Karya Norbert Wiener dalam sibernetika, yang berfokus pada komunikasi dan sistem kontrol pada makhluk hidup dan mesin, memperkenalkan gagasan loop masukan.1 Sistem ini memungkinkan entitas untuk merasakan lingkungan mereka, memproses informasi, dan menyesuaikan perilaku secara sesuai. Bahkan mekanisme yang sangat sederhana seperti termostat memiliki kemampuan ini: termostat merasakan suhu, membandingkannya dengan pengaturannya, dan mengaktifkan (atau tidak mengaktifkan) tungku sebagai respons. Bahkan ini pun dapat dianggap sebagai agen, meskipun hanya agen refleks sederhana. Termostat otomatis telah ada dalam bentuk yang belum sempurna setidaknya sejak tahun 1600-an, tetapi sekarang kita memiliki bahasa yang lebih baik untuk menggambarkannya.2
Pada tahun 1943, Warren S. McCulloch dan Walter Pitts menerbitkan “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” di Bulletin of Mathematical Biophysics.3 Dianggap sebagai salah satu karya penting di bidang ilmu saraf dan kecerdasan buatan (AI), makalah tersebut memperkenalkan gagasan bahwa otak dapat dianalisis sebagai sistem komputasi. Konsep neural networks yang kini umum digunakan berakar dari karya ini.
Pada tahun 1950, makalah penting Alan Turing “Computing Machinery and Intelligence” diterbitkan di Mind.4 Makalah ini menanyakan sifat mesin berpikir dan bagaimana kecerdasan mesin tersebut dapat diukur melalui proses yang kini dikenal sebagai “Uji Turing.”
Oliver Selfridge, dalam makalahnya tahun 1959 “Pandemonium—A Paradigm for Learning,” menetapkan struktur konseptual yang kemudian akan digaungkan oleh arsitektur agen.5 Pandemonium dibangun di sekitar “setan”: entitas komputasi kecil dan khusus. Setiap setan memiliki tanggung jawab yang sempit, dan mereka beroperasi secara paralel. Pandemonium menunjukkan bahwa kecerdasan dapat muncul dari persaingan dan kerja sama di antara entitas pengambilan keputusan yang sederhana.
Meskipun dasar filosofis untuk mesin berpikir telah diletakkan, baru pada kelahiran komputasi digital pada 1950-an ide-ide ini dapat dieksekusi. Marvin Minsky dan Dean Edmunds membangun salah satu Neural Networks pertama pada tahun 1951, yaitu Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 Ini adalah upaya awal untuk memodelkan proses pembelajaran di otak manusia melalui pembelajaran penguatan. Perangkat keras tersebut membutuhkan jaringan 3.000 tabung vakum beserta bobot sinaptik untuk mensimulasikan 40 unit mirip neuron.
Pada tahun 1955, istilah “kecerdasan buatan” diciptakan dalam proposal lokakarya berjudul “Proposal untuk Proyek Riset Musim Panas Dartmouth tentang Kecerdasan Buatan.”7 Proposal tersebut, yang diajukan oleh John McCarthy dari Dartmouth College, Marvin Minsky dari Harvard University, Nathaniel Rochester dari IBM®, dan Claude Shannon dari Bell Telephone Laboratories, direalisasikan sebagai lokakarya yang berlangsung pada tahun berikutnya.
Pada tahun berikutnya juga, Allen Newell dan Herbert A. Simon mengembangkan Logic Theorist dan General Problem Solver, upaya awal untuk meniru kemampuan pemecahan masalah manusia.
Riset berlanjut sepanjang dekade, dengan para peneliti bahkan mengembangkan agen AI yang masih belum sempurna, meskipun agen-agen ini belum dapat “belajar” dalam pengertian kontemporer. Misalnya, agen dapat dirancang untuk memecahkan teka-teki dengan menganalisis keadaan teka-teki saat ini, membandingkannya dengan keadaan yang sudah terpecahkan, dan menerapkan urutan gerakan yang diketahui untuk mendekati keadaan terpecahkan tersebut. Agen-agen ini hanya mengeksekusi algoritma untuk menelusuri ruang kemungkinan. Namun, mereka membuktikan bahwa mesin dapat menunjukkan perilaku yang sebelumnya dianggap terbatas pada kognisi manusia.
Pada 1970-an, kelas baru proto-agen muncul yang menggunakan logika keputusan simbolis. “Sistem pakar” ini dibuat untuk menangkap pengetahuan dan kemampuan penalaran para ahli manusia dengan menggabungkan basis pengetahuan dengan mesin inferensi. MYCIN, yang dikembangkan di Stanford, adalah contoh awal dari sistem semacam itu.8 MYCIN dapat mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik, serta menemukan keberhasilan dalam domain yang sempit. Namun, setiap bagian data baru harus dikodekan dengan tangan oleh para pakar, dan sistem ini kesulitan ketika beroperasi di luar basis pengetahuan mereka yang kaku.
Keterbatasan ini dan keterbatasan lainnya menghasilkan periode yang kemudian dikenal sebagai “musim dingin AI,” ketika pendanaan dan, sebagai akibatnya, riset AI dibatasi.
Butuh beberapa dekade bagi musim dingin AI untuk sepenuhnya mencair, tetapi kemajuan tetap dibuat selama periode ini.
Pada tahun 1973, ilmuwan komputer Carl Hewitt mengembangkan model aktor, yang memperlakukan aktor sebagai blok bangunan dasar dalam komputasi bersamaan, suatu bentuk komputasi di mana perhitungan terjadi pada waktu yang sama daripada secara berurutan.
Aktor menerima dan mengirim pesan, menciptakan aktor baru, dan memutuskan cara merespons selanjutnya berdasarkan keadaan internalnya. Model aktor membantu mendefinisikan agen sebagai entitas aktif, bukan struktur data pasif—komputasi muncul dari perilaku mereka.9 Kerangka kerja teoretis ini sangat dekat dengan cara kita berpikir tentang fungsionalitas dan arsitektur agen AI saat ini.
Hal yang sama dapat dikatakan tentang pemrograman berorientasi objek (OOP). Pada 1970-an dan 1980-an, OOP mulai dikenal luas. Dalam paradigma pemrograman ini, setiap objek (blok bangunan fundamental program) memiliki keadaan internalnya sendiri dan mengelola dirinya sendiri. Objek berkomunikasi dengan memanggil perilaku satu sama lain, menetapkan harapan bahwa beberapa entitas perangkat lunak berkoordinasi melalui pesan, bukan dengan berbagi memori.
Sepanjang 1980-an dan 1990-an, para peneliti mulai secara resmi menggunakan kata “agen” untuk menggambarkan kecerdasan buatan yang bisa “melakukan.” Sejumlah kerangka kerja agen teoretis diperkenalkan selama periode ini. Model keyakinan–keinginan–niat (belief–desire–intention/BDI) menawarkan cara terstruktur untuk berpikir tentang sistem otonom yang mampu menavigasi lingkungan dinamis. AI terdistribusi mengeksplorasi jaringan proses yang bekerja sama, sementara bidang agen mobile memungkinkan perangkat lunak berpindah melintasi mesin untuk melakukan pekerjaan.
Robotika juga menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi para peneliti, meskipun belum untuk penggunaan praktis. Pada tahun 1966, robot sudah secara teknis berperilaku sebagai agen yang belum sempurna. “Shakey” adalah robot mobile pertama di dunia yang menggabungkan AI, penginderaan, dan penalaran logis untuk menavigasi serta menyelesaikan tugas di lingkungan dunia nyata.
Contoh lain adalah arsitektur subsumsi Rodney Brooks, sebuah arsitektur robot reaktif yang menekankan perilaku berlapis dan terdesentralisasi yang tidak bergantung pada model dunia yang lengkap.10 ’Agen’ subsumsi melakukan perilaku modular dalam loop persepsi-aksi reaktif, seperti agen AI saat ini.
Perkembangan dalam robotika ini secara kolektif membentuk landasan intelektual bagi agen modern: sistem yang mampu memiliki otonomi, reaktivitas, dan proaktivitas.
Terlepas dari kemajuan konseptual ini, agen tetap dibatasi oleh kemampuan AI secara lebih luas. Dibutuhkan beberapa dekade bagi machine learning untuk berkembang hingga titik di mana agen pembelajaran robotik dapat menjadi alat yang berguna.
Seiring meningkatnya kekuatan komputasi dan bertumbuhnya kumpulan data, kemajuan dalam machine learning membantu para peneliti mempraktikkan teori.
Pada tahun 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams menerbitkan “Mempelajari representasi dengan propagasi balik kesalahan,” yang menjelaskan algoritma propagasi balik.11 Propagasi balik memicu minat baru pada Neural Networks dengan menyediakan cara yang efisien untuk melatihnya. Singkatan dari “propagasi balik kesalahan,” propagasi balik adalah metode elegan untuk menghitung bagaimana perubahan pada bobot atau bias neural networks akan memengaruhi keakuratan prediksi model.
Pada tahun 1989, Yann LeCun dan tim peneliti di AT&T Bell Labs menerapkan propagasi balik pada pengenalan gambar menggunakan neural networks konvolusional (CNN), salah satu aplikasi pertama pembelajaran mendalam, yang disebut demikian karena banyaknya lapisan neuron yang digunakan dalam CNN. Model pembelajaran mendalam dapat mengekstrak fitur hierarkis dari data mentah, sehingga memungkinkan model untuk memahami dan menginterpretasikan data yang lebih kompleks. Pembelajaran mendalam terus berkembang sepanjang tahun 2000an dan 2010an.
Ketika internet berkembang, internet memainkan peran penting dalam kebangkitan AI. Semua data tersebut (gambar, teks, dan video) menjadi bahan bakar bagi algoritma machine learning yang semakin canggih.
Pada tahun 1995, Russell dan Norvig menulis dalam buku mereka yang sangat populer, Artificial Intelligence: A Modern Approach, bahwa agen “beroperasi secara mandiri, memahami lingkungannya, bertahan dalam jangka waktu yang lama, beradaptasi terhadap perubahan, serta menciptakan dan mengejar tujuan.”12 Pada tahun yang sama, Woolridge dan Jennings berkontribusi pada bidang ini dengan mendefinisikan agen sebagai entitas yang memiliki otonomi, kemampuan sosial, reaktivitas, dan proaktivitas.13
Pada 1980-an dan 1990-an, riset sistem multi-agen juga berkembang. Craig Reynolds mengembangkan “boids” pada tahun 1986, menunjukkan bahwa aturan agen sederhana dapat menghasilkan perilaku global yang muncul. Hal ini membentuk gagasan bahwa masyarakat agen dapat menghasilkan kecerdasan yang melebihi jumlah bagian-bagiannya.14 Protokol Jaringan Kontrak, Kueri Pengetahuan dan Bahasa Manipulasi, serta bahasa komunikasi agen awal muncul selama periode ini.
Arsitektur kognitif ACT-R (2004) dan Soar (2012) adalah contoh lain dari dasar-dasar teoretis yang muncul atau berevolusi selama periode ini, yang mengintegrasikan memori, penalaran, dan tindakan menuju kognisi multi-langkah.
Pada saat yang sama, pengenalan suara meningkat secara dramatis. Chatbot dan asisten virtual seperti Siri dan Alexa menjadi nama rumah tangga. Namun, sistem ini lebih menyerupai antarmuka daripada aktor independen. Mereka dapat melakukan tugas-tugas tertentu, tetapi tidak merencanakan, bernalar, atau mengoordinasikan perilaku mereka dalam beberapa langkah.
LLM membuka potensi agen dengan memberi mereka kemampuan penalaran tujuan umum. Sejak saat itu, semuanya bergerak sangat cepat.
Percikan paling penting yang memicu revolusi agen yang saat ini sedang berlangsung tidak muncul dari riset agen klasik, melainkan dari model bahasa besar (LLM) yang dilengkapi dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami (NLP). Dimulai dengan BERT pada tahun 2018 bersama GPT OpenAI, LLM menjadi semakin mampu bernalar dan berkomunikasi secara umum.
Model-model ini sendiri bukan agen, tetapi menyediakan inti kognitif tujuan umum. Untuk pertama kalinya, perangkat lunak dapat memahami instruksi dan rencana terbuka, serta memiliki kemampuan beradaptasi untuk menangani situasi baru. Seiring waktu, LLM dipandang bukan hanya sebagai generator teks dan pencocok pola (“pelengkapan otomatis yang dimuliakan”), tetapi sebagai pemecah masalah umum.
Teknologi machine learning utama lainnya yang memungkinkan era agen adalah pembelajaran penguatan, yang setidaknya sudah ada sejak tahun 1980-an. Sebelum teknologi ini, sistem AI belajar dari kumpulan data tetap. Dengan pembelajaran penguatan (reinforcement learning), agen dapat bertindak dalam suatu lingkungan, menerima masukan, dan menyesuaikan perilakunya untuk memaksimalkan imbalan atau meminimalkan hukuman. Ini membentuk arsitektur loop agen klasik, yang nantinya akan menginspirasi alur kerja berbasis agen modern. Pembelajaran penguatan memberi AI bahasa matematika untuk agensi, memberikan formalisme yang memungkinkan deskripsi perilaku agen yang ditunjukkan oleh robot fisik maupun agen penulisan kode bertenaga LLM.
Pada tahun 2017, pembelajaran penguatan dari masukan manusia (RLHF) muncul untuk meningkatkan penyelarasan dan pemodelan penghargaan. Dalam makalah tahun 2017, Paul F. Christiano dari OpenAI, bersama peneliti lain dari OpenAI dan DeepMind, merinci keberhasilan RLHF dalam melatih model AI untuk melakukan tugas-tugas rumit, seperti bermain game Atari dan mensimulasikan penggerak robot.15
Sebelum 2013, lingkungan dengan input berdimensi tinggi—seperti video game, robotika, atau persepsi dunia nyata—terlalu kompleks untuk metode tabular atau linier. Namun, dengan metode pembelajaran mendalam yang lebih baru, teknologi tersebut menjadi dominan. Google DeepMind meluncurkan versi pertama Deep Q-Network, yaitu Neural Networks yang dapat belajar memainkan game Atari langsung dari piksel mentah dan imbalan. Ini adalah momen pertama ketika agen kecerdasan buatan menggabungkan pembelajaran representasi dengan pembelajaran penguatan secara menyeluruh. Dekade ini melihat pendekatan yang lebih canggih dengan algoritme yang lebih maju seperti AlphaGo, yang menggabungkan Neural Networks dengan Monte Carlo Tree Search.
Sementara pembelajaran penguatan mendalam berkembang dalam contoh penggunaan digital seperti game dan simulasi, para peneliti robotika memajukan agen yang diwujudkan yang berinteraksi dengan lingkungan dunia nyata—bukan lagi piksel atau abstraksi, tetapi objek, kamera, motor, dan fisika. Pada awal 2010-an, robot PR2—yang dipasangkan dengan Sistem Operasi Robot (ROS) sumber terbuka—menjadi platform riset standar untuk manipulasi otonom, navigasi, dan eksekusi tugas multi-langkah. Sistem ini memelopori eksekusi aksi jangka panjang, perencanaan tugas, dan integrasi multi-sensor.
Kemajuan besar berikutnya datang dengan RT-1 (Robotics Transformer), yang menggunakan model transformer besar yang dilatih pada demonstrasi dari ratusan tugas robotika dunia nyata. RT-1 merupakan terobosan karena menunjukkan bahwa model dasar multimodal dapat bertindak sebagai agen robotika, menggeneralisasi keterampilan, objek, dan pengaturan baru.
Eksperimen awal dalam rekayasa prompt pada awal 2020-an mengisyaratkan perilaku agen yang muncul, serta kemungkinan manusia berinteraksi dengan agen melalui bahasa alami. Prompt seperti “pertama, pikirkan langkah demi langkah, lalu jawab pertanyaan” atau “jelaskan alasan Anda, lalu berikan jawaban akhir Anda” menunjukkan bahwa LLM dapat menyimulasikan penalaran prosedural.
Prompting Chain-of-Thought (CoT), khususnya, mengungkapkan dekomposisi tugas, di mana agen memecah tugas kompleks menjadi beberapa operasi yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kerangka kerja agen selanjutnya akan menggunakan langkah-langkah seperti berpikir, bertindak, mengamati, dan mengulang—urutan yang kemudian diformalkan dalam kerangka kerja ReAct. CoT pada dasarnya adalah versi loop agen yang digerakkan oleh manusia, yang nantinya akan berbasis AI.
Selama periode ini, para peneliti juga memperkenalkan terobosan dalam pemanggilan alat otonom dan penggunaan alat, di mana agen tidak lagi memerlukan prompt untuk bertindak. WebGPT OpenAI mendemonstrasikan bahwa LLM dapat menjelajahi internet, mengeklik tautan, dan mengambil informasi. Yang lebih menarik lagi, LLM dengan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dapat menggabungkan output yang didasarkan pada data pelatihan mereka sendiri dengan informasi baru yang bersumber secara eksternal. Terlebih lagi, penambahan penggunaan alat pada agen memungkinkan mereka untuk tidak hanya mengambil informasi eksternal, tetapi juga mengambil tindakan di lingkungan eksternal.
Antara 2022 dan 2024, kemampuan kognitif baru yang didukung AI ini memungkinkan era agen tempat kita berada sekarang. Pengembang mulai mengelilingi LLM dengan segala macam perancah, memberi mereka akses ke API, basis pengetahuan, dan perangkat lunak lainnya.
Pada tahun 2023, Meta AI memperkenalkan Toolformer, LLM pertama yang dapat secara mandiri memilih kapan dan bagaimana memanggil alat eksternal. Ini adalah demonstrasi paling awal bahwa LLM dapat menghasilkan dan menggunakan antarmuka tindakan mereka sendiri—prekursor bagi kerangka kerja agen yang lengkap.
Belakangan di tahun tersebut, OpenAI meluncurkan fitur pemanggilan fungsi. Untuk pertama kalinya, LLM dapat memanggil alat dalam format terstruktur dan dapat diprediksi, meneruskan parameter dalam JSON, serta berinteraksi dengan sistem eksternal melalui ruang tindakan eksplisit.
Pengembangan model AI generatif multimodal skala besar terjadi pada 2023-2024 dengan GPT-4 dan GPT-4o. Kini agen dapat “melihat” antarmuka, menafsirkan gambar, memahami tata letak spasial, berbicara secara real-time, dan mengintegrasikan sinyal multimodal ke dalam perencanaan.
Platform dan kerangka kerja membuat pembangunan agen menjadi lebih mudah, bahkan bagi pengguna dengan keterampilan pengembangan perangkat lunak yang terbatas. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen, dan AgentGPT menunjukkan bahwa LLM (model bahasa besar) dapat secara mandiri menghasilkan tujuan, merencanakan tindakan strategis, dan belajar dari hasil strategi tersebut, semuanya tanpa campur tangan manusia. Dengan memperlancar pengalaman pengguna melalui templat siap pakai, LangChain menjadi kerangka kerja orkestrasi agen utama pertama.
Pada akhir 2024, Anthropic memperkenalkan Model Context Protocol (MCP), kerangka kerja sumber terbuka yang dimaksudkan untuk menstandardisasi cara agen mengintegrasikan dan berbagi data dengan alat, sistem, dan sumber data eksternal. Tahun berikutnya, IBM® memperkenalkan Agent Communication Protocol (ACP), yang bertujuan untuk menstandardisasi cara agen berkomunikasi satu sama lain. ACP kemudian bergabung dengan protokol Agent2Agent (A2A) milik Google di bawah Linux Foundation. Protokol agen AI semacam itu telah membantu memfasilitasi ekosistem yang berkembang untuk pengembangan agen AI.
Pada tahun 2025, “AI agen” menjadi kata kunci industri, dan setiap pemain di ranah ini mengerjakan platform atau solusi dalam satu bentuk atau lainnya. Agen kini diluncurkan di hampir semua industri, mulai dari rantai pasokan hingga perawatan kesehatan. Masih harus dilihat apakah agen akan memenuhi besarnya hype di sekitar mereka. Kita tidak tahu apakah mereka akan merevolusi kehidupan seperti yang kita kenal, tetapi mereka tetap menjadi salah satu teknologi paling menjanjikan di planet ini.
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