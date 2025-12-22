Evolusi agen AI

Teks esoterik dan literatur fiksi ilmiah sejak ratusan tahun lalu telah merenungkan konsep kecerdasan buatan dan automata yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara otonom. Renungan awal ini meletakkan dasar untuk membayangkan mekanisme yang suatu hari akan disebut agen AI.

Bidang AI umumnya dianggap benar-benar dimulai pada pertengahan abad ke-20. Karya Norbert Wiener dalam sibernetika, yang berfokus pada komunikasi dan sistem kontrol pada makhluk hidup dan mesin, memperkenalkan gagasan loop masukan.1 Sistem ini memungkinkan entitas untuk merasakan lingkungan mereka, memproses informasi, dan menyesuaikan perilaku secara sesuai. Bahkan mekanisme yang sangat sederhana seperti termostat memiliki kemampuan ini: termostat merasakan suhu, membandingkannya dengan pengaturannya, dan mengaktifkan (atau tidak mengaktifkan) tungku sebagai respons. Bahkan ini pun dapat dianggap sebagai agen, meskipun hanya agen refleks sederhana. Termostat otomatis telah ada dalam bentuk yang belum sempurna setidaknya sejak tahun 1600-an, tetapi sekarang kita memiliki bahasa yang lebih baik untuk menggambarkannya.2

Pada tahun 1943, Warren S. McCulloch dan Walter Pitts menerbitkan “A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity” di Bulletin of Mathematical Biophysics.3 Dianggap sebagai salah satu karya penting di bidang ilmu saraf dan kecerdasan buatan (AI), makalah tersebut memperkenalkan gagasan bahwa otak dapat dianalisis sebagai sistem komputasi. Konsep neural networks yang kini umum digunakan berakar dari karya ini.

Pada tahun 1950, makalah penting Alan Turing “Computing Machinery and Intelligence” diterbitkan di Mind.4 Makalah ini menanyakan sifat mesin berpikir dan bagaimana kecerdasan mesin tersebut dapat diukur melalui proses yang kini dikenal sebagai “Uji Turing.”

Oliver Selfridge, dalam makalahnya tahun 1959 “Pandemonium—A Paradigm for Learning,” menetapkan struktur konseptual yang kemudian akan digaungkan oleh arsitektur agen.5 Pandemonium dibangun di sekitar “setan”: entitas komputasi kecil dan khusus. Setiap setan memiliki tanggung jawab yang sempit, dan mereka beroperasi secara paralel. Pandemonium menunjukkan bahwa kecerdasan dapat muncul dari persaingan dan kerja sama di antara entitas pengambilan keputusan yang sederhana.