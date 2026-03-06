LLM bisa sangat berguna, tetapi penggunaannya menimbulkan risiko etis dan sosial. Risiko-risiko ini tidak disebabkan oleh desain yang buruk atau kesalahan pengembang, melainkan merupakan konsekuensi mendasar dari sifat manusia dan cara kita melatih LLM.

LLM mendapatkan pengetahuan inti dan kemampuan linguistik melalui prapelatihan terawasi mandiri menggunakan sejumlah besar sampel teks tanpa label. Setelah “mempelajari” pola-pola yang ditemukan di miliaran kalimat dalam data pelatihannya, LLM dapat menghasilkan teks dengan tata bahasa koheren yang mengikuti pola-pola tersebut.

Namun, dengan melakukannya, output model juga dapat mereproduksi konten berbahaya yang ada di dalam kumpulan data pelatihan tersebut. Jika data pelatihan mengandung bias, ketidakakuratan, konten toksik, atau paham diskriminatif, demikian juga teks yang dihasilkan LLM. Jika data pelatihan yang dikumpulkan melalui scraping tanpa pandang bulu di internet berisi informasi pribadi atau sensitif, LLM dapat membocorkan informasi tersebut. Secara umum, sifat probabilistik dari cara LLM menghasilkan output dapat menyebabkan halusinasi AI yang berbahaya.

Risiko lebih lanjut ditimbulkan oleh potensi penyalahgunaan LLM. Jika data pelatihannya mencakup informasi tentang manufaktur senjata atau bahan kimia berbahaya, LLM dapat membantu seseorang membahayakan orang lain. Tanpa pengaman, LLM dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang salah dan berbahaya (tetapi meyakinkan). Dalam skenario hipotetis yang paling ekstrem, secara teoretis, ketidakselarasan model AI dapat memicu perang nuklir.

Masalah penyelarasan dapat muncul dengan cara yang tidak terduga. Skenario “pengoptimal penjepit kertas” oleh filsuf Nick Bostrom merupakan salah satu eksperimen pemikiran AI yang terkenal. Bostrom menggambarkan kecerdasan super buatan yang ditugasi untuk memproduksi penjepit kertas memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuannya adalah dengan mulai “mengubah seluruh bumi terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan porsi ruang angkasa menjadi fasilitas manufaktur penjepit kertas”.2

Penyelarasan LLM, sebagai disiplin, hadir sebagai upaya untuk mengurangi risiko ini sehingga LLM bersifat praktis untuk penggunaan di dunia nyata dan cukup aman bagi perkembangan berkelanjutan. Makin menyeluruh integrasi LLM dalam kehidupan kita sehari-hari, makin penting untuk memahami dan memperhitungkan potensi ketidakselarasan dengan kepentingan manusia.