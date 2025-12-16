Apa itu AI scraping?

AI memungkinkan model canggih untuk mengikis situs web dengan lebih cerdas, menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang berubah melalui alur kerja adaptif dan bahkan bekerja dengan cara yang lebih etis, menghindari perangkap alat pengikisan web yang lebih sederhana.

Pengikisan AI juga membuat prosesnya lebih mudah dan lebih hemat biaya. Kini startup e-commerce dapat menggunakannya untuk melakukan riset pasar dan Social Media Analytics. Akademisi dapat menganalisis artikel berita, daftar produk Amazon, atau posting pekerjaan di LinkedIn. Spesialis SEO dapat memantau peringkat kata kunci, tautan balik, dan situs web pesaing agar tetap unggul. Dan perusahaan AI dapat menggunakan data yang diekstraksi untuk melatih model mereka.

Antarmuka no-code seperti browse.ai mempermudah pembuatan scraper menggunakan templat, aksi seret dan lepas, serta pemicu otomatis. Alat AI ini bahkan dapat menangkap tangkapan layar dari setiap halaman untuk diaudit.

Meskipun tidak secara inheren ilegal atau tidak etis, web scraping dapat menjadi masalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak etis. Contoh penggunaan yang sah mencakup analisis data, riset, dan pemantauan harga kompetitif. Tugas scraping yang umumnya dianggap tidak etis mencakup scraping data pribadi, membebani server, atau menjiplak konten. Praktisi bertanggung jawab untuk mengumpulkan data secara etis dan sesuai dengan kerangka kerja yang relevan tentang pengumpulan data.