Tata kelola dan keamanan bukan hanya pagar pembatas. Mereka adalah mesin yang mendorong AI dalam skala besar.
Privasi data dan keamanan telah lama menjadi prioritas, tetapi tata kelola AI masih mengejar ketinggalan. Seiring meningkatnya pelanggaran dan AI agen menambah kompleksitas, kolaborasi antara keamanan dan tata kelola tidak lagi opsional.
Temukan mengapa pendekatan disiplin terhadap data dan AI yang menyatukan orang, proses, dan teknologi mempercepat adopsi, inovasi, dan ROI.
mengatakan bahwa inovasi lebih diutamakan daripadakeamanan1
tidak memiliki elemen keamanan, meskipun 82% eksekutif mengatakan mereka penting
kurangnya kebijakan dan proses tata kelola untuk mengurangi risiko AI2
Banco do Brasil mengembangkan model tata kelola mereka untuk mendorong pengawasan etis dan AI yang bertanggung jawab.
Edward Calvesbert dan Fariya Syed-Ali dari IBM® menjelaskan bagaimana membuat data yang sulit dijangkau mudah digunakan.
Scott Brokaw dari IBM® menguraikan cara meningkatkan kualitas data melalui kurasi dan pengayaan.
Hub Data Matters kami menawarkan pakar insight tentang mengoptimalkan aset AI Anda yang paling berharga: data unik Anda.
Penawaran terbaru IBM® akan memungkinkan organisasi untuk menyerap, mengatur dan
mengambil data terstruktur dan tidak terstruktur sehingga mereka dapat mengukur secara akurat,
AI generatif yang berkinerja tinggi.
1 Mengamankan AI generatif, IBM® Institute for Business Value, 2024.
2 Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025: Kesenjangan Pengawasan AI, IBM®, dan Ponemon Institute, 2025.