Privasi data dan keamanan telah lama menjadi prioritas, tetapi tata kelola AI masih mengejar ketinggalan. Seiring meningkatnya pelanggaran dan AI agen menambah kompleksitas, kolaborasi antara keamanan dan tata kelola tidak lagi opsional.

Temukan mengapa pendekatan disiplin terhadap data dan AI yang menyatukan orang, proses, dan teknologi mempercepat adopsi, inovasi, dan ROI.