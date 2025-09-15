Membangun kerangka kerja terpadu untuk data dan AI

Tata kelola dan keamanan bukan hanya pagar pembatas. Mereka adalah mesin yang mendorong AI dalam skala besar.

Inovasi dengan integritas

Privasi data dan keamanan telah lama menjadi prioritas, tetapi tata kelola AI masih mengejar ketinggalan. Seiring meningkatnya pelanggaran dan AI agen menambah kompleksitas, kolaborasi antara keamanan dan tata kelola tidak lagi opsional.

Temukan mengapa pendekatan disiplin terhadap data dan AI yang menyatukan orang, proses, dan teknologi mempercepat adopsi, inovasi, dan ROI.
AI yang dipercaya orang adalah AI yang digunakan orang.
Heather Gentile Direktur Eksekutif, watsonx.governance, Data dan AI, IBM®
Kesenjangan pengawasan AI 70% eksekutif

mengatakan bahwa inovasi lebih diutamakan daripadakeamanan1

 76% dari proyek gen AI

tidak memiliki elemen keamanan, meskipun 82% eksekutif mengatakan mereka penting

 87% organisasi

kurangnya kebijakan dan proses tata kelola untuk mengurangi risiko AI2
Membangun fondasi data yang kuat untuk AI yang dapat dipercaya

Keberhasilan AI tidak terjadi secara kebetulan. Ini dimulai dengan praktik data yang kuat dan tata kelola yang membersihkan jalur untuk skala. Baca buku elektronik untuk mengeksplorasi empat pilar kepercayaan.

Kisah klien Sistem kontrol dan kepercayaan AI

Banco do Brasil mengembangkan model tata kelola mereka untuk mendorong pengawasan etis dan AI yang bertanggung jawab.

 Jelajahi studi kasus

Akses dan satukan

Edward Calvesbert dan Fariya Syed-Ali dari IBM® menjelaskan bagaimana membuat data yang sulit dijangkau mudah digunakan.

 Hancurkan silo
Mempersiapkan dan mengelola

Scott Brokaw dari IBM® menguraikan cara meningkatkan kualitas data melalui kurasi dan pengayaan.

 Mengirim dengan data
Catatan kaki

1 Mengamankan AI generatif, IBM® Institute for Business Value, 2024.
2 Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025: Kesenjangan Pengawasan AI, IBM®, dan Ponemon Institute, 2025.