IBM mengimplementasikan IBM Db2 Analytics Accelerator untuk z/OS untuk meningkatkan kecepatan akses informasi manajerial, sehingga membuka peluang bisnis baru. Dengan menggunakan IBM Db2 Analytics Accelerator, langkah dalam proses pinjaman ini dapat dikurangi menjadi beberapa menit saja—yang memperbaiki time to value untuk para pelanggan Banco do Brasil dan pengembalian modal bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Db2 Analytics Accelerator juga digunakan untuk membantu produktivitas berkelanjutan karyawan, karena memberi tim penjualan akses langsung ke pelaporan pencapaian kuota, membantu mereka mengalokasikan waktu mereka dengan lebih baik dalam aktivitas yang sesuai.

Db2 Analytics Accelerator juga berfokus pada pelaporan tingkat departemen, yang memungkinkan bank untuk mengonsolidasikan beberapa pasar data pelaporan tingkat produk individual, seperti kartu kredit, tabungan, giro, dan asuransi ke dalam satu pasar data. Dengan menggunakan Db2 Analytics Accelerator, bank dapat menghentikan beberapa platform perangkat keras dan perangkat lunak serta memusatkan pasar datanya dalam lingkungan mainframe.

Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Banco do Brasil juga terkena dampak positif, karena menggunakan Db2 Analytics Accelerator sebagai tempat penyimpanan tunggal untuk berbagai produk bank yang memberikan pandangan 360° tentang pelanggan mereka. Hal ini membantu bank untuk lebih memahami pelanggannya dan mengidentifikasi peluang untuk melakukan up-selling dan cross-selling produk. Pemusatan informasi memberikan tim keuangan dan akuntansi pandangan yang lebih akurat tentang status keuangan bank secara keseluruhan, yang meningkatkan upaya tingkat cabang menjadi pandangan perusahaan yang terkonsolidasi.

Manfaat dari Db2 Analytics Accelerator melampaui pelaporan bisnis untuk memberikan penyederhanaan operasional dan transparansi biaya, yang mengurangi upaya dan biaya di berbagai platform.

Untuk mengaktifkan semua beban kerja penting ini, Banco do Brasil menggunakan enam mesin IBM LinuxONE dengan lebih dari 1200 IBM Integrated Facilities for Linux (IFL), yang mendukung 14 Db2 Analytics Accelerators. Lingkungan analitik yang luas dan terus berkembang ini - dengan lebih dari satu petabyte data - menjalankan lebih dari seperempat juta kueri kompleks dan rata-rata 138 terabyte per hari.

Untuk mendukung ketersediaan tinggi/pemulihan bencana, sistem LinuxONE didistribusikan di dua pusat data yang berbeda dan terpisah secara geografis.