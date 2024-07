IBM Db2® Analytics Accelerator adalah komponen berkinerja tinggi yang terintegrasi erat dengan Db2 for z/OS®. Komponen ini menghasilkan pemrosesan kueri Db2 rumit dalam kecepatan tinggi untuk mendukung pelaporan penting bisnis dan beban kerja analitik. Db2 Analytics Accelerator telah membantu meningkatkan kinerja ribuan Db2 for z/OS dan sistem wawasan serta merupakan penggerak utama modernisasi akses data. Komponen ini dapat diterapkan pada IFL (IBM Integrated Facility for Linux) di zSystems atau LinuxONE.