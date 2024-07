IBM Db2 AI for z/OS mencakup otonomi untuk menyederhanakan upaya pengelolaan database melalui keahlian domain yang ada di dalamnya. Dengan memanfaatkan machine learning dan AI, solusi ini dapat membantu meningkatkan kinerja operasional dan menjaga efisiensi dan kesehatan Db2 for z/OS serta meningkatkan kinerja, keandalan, dan efektivitas biaya Db2 for z/OS, bahkan dalam kondisi yang paling berat sekalipun.