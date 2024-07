IBM Db2 for z/OS

Perusahaan-perusahaan sedang memodernisasi dan membangun aplikasi-aplikasi baru di luar platform, di cloud. Mereka sekaligus memanfaatkan sistem pencatatannya yang hemat biaya dan tangguh pada IBM Z.Db2 for z/OS. Selanjutnya, ekosistem produknya menawarkan layanan data perusahaan yang tangkas, efisien, dan aman untuk hybrid cloud paling berat di dunia, serta aplikasi transaksional dan analitik.



Organisasi dapat dengan mudah mengakses data IBM Z dan Db2 for z/OS di tempat atau menyinkronkan data tersebut sebagai bagian dari data fabric atau data lakehouse.Menanamkan AI ke seluruh transaksi, aplikasi, dan operasi – dengan kecepatan dan skala.Data transaksional sangat penting untuk memahami kinerja bisnis dan perilaku pelanggan serta menawarkan nilai paling prediktif untuk aplikasi AI.Data transaksional Db2 for z/OS, dikirimkan lewat IBM Db2 Data Gate, dapat secara mudah digabungkan dengan data lakehouse di watsonx.data untuk meningkatkan insight analitis.