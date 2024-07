Pendekatan hybrid cloud modern untuk akses cloud ke data yang berasal dari Db2 for z/OS.Menyinkronkan data Db2 for z/OS untuk hybrid cloud, analitik, dan inisiatif AI dengan biaya dan tenaga yang lebih rendah.Aplikasi dapat mengakses data salinan Db2 for z/OS yang konsisten dan tersinkronisasi secara transaksional, yang di-hosting oleh sistem terpisah.Hal ini memungkinkan penerapan berbagai platform target termasuk cloud publik, on-premise, dan cloud privat.

Membawa Db2 for z/OS ke watsonx.data.