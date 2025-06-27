Akademi AI

Menyatukan keamanan dan tata kelola untuk masa depan AI

62% organisasi yang mengalami pelanggaran data pada tahun 2025 melaporkan bahwa mereka tidak memiliki kebijakan tata kelola AI, dan 97% organisasi yang mengalami pelanggaran terkait AI tidak memiliki kontrol akses AI yang memadai. Meskipun bisnis mengkhawatirkan kompleksitas dalam penerapan teknis tata kelola, mereka juga harus memperhatikan masalah privasi dan biaya kehilangan kepercayaan dengan pelanggan mereka.

Tata kelola AI dan keamanan adalah dua proses yang terkait erat yang terlalu sering terisolasi satu sama lain, dan dalam episode Akademi AI ini, Betsy Greytok dan Evelyn Anderson berbagi percakapan empat mata tentang mengapa sangat penting bagi tata kelola AI dan keamanan untuk bekerja bersama, bergandengan tangan.
Yang akan Anda pelajari
  • Perbedaan antara keamanan dan tata kelola, dan bagaimana mereka berinteraksi
  • Mengapa menghilangkan silo di antara dua proses sangat penting
  • Bagaimana mereka dapat memberikan dasar untuk penskalaan AI
Jika Anda menerapkan program tata kelola yang tepat dan berpikir untuk bertanggung jawab dengan penggunaan AI Anda, itu benar-benar akan meningkatkan tempat kerja, membuat hidup kita lebih mudah, dan mengarah pada inovasi yang kita kira tidak akan terjadi dalam kehidupan kita.
Betsy Greytok Wakil Presiden dan Petugas Teknologi yang Bertanggung Jawab IBM

Membangun data dan AI yang tepercaya

Agen AI membawa titik balik dalam AI, tetapi bagaimana perusahaan mengadopsi dan mengeksekusi akan menentukan apakah mereka akan membuka nilai dalam skala besar. Temukan cara memaksimalkan ROI AI melalui tata kelola yang lebih cerdas.

