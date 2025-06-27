62% organisasi yang mengalami pelanggaran data pada tahun 2025 melaporkan bahwa mereka tidak memiliki kebijakan tata kelola AI, dan 97% organisasi yang mengalami pelanggaran terkait AI tidak memiliki kontrol akses AI yang memadai. Meskipun bisnis mengkhawatirkan kompleksitas dalam penerapan teknis tata kelola, mereka juga harus memperhatikan masalah privasi dan biaya kehilangan kepercayaan dengan pelanggan mereka.
Tata kelola AI dan keamanan adalah dua proses yang terkait erat yang terlalu sering terisolasi satu sama lain, dan dalam episode Akademi AI ini, Betsy Greytok dan Evelyn Anderson berbagi percakapan empat mata tentang mengapa sangat penting bagi tata kelola AI dan keamanan untuk bekerja bersama, bergandengan tangan.
Agen AI membawa titik balik dalam AI, tetapi bagaimana perusahaan mengadopsi dan mengeksekusi akan menentukan apakah mereka akan membuka nilai dalam skala besar. Temukan cara memaksimalkan ROI AI melalui tata kelola yang lebih cerdas.
Lihat mengapa Forrester mengakui IBM sebagai Pemimpin untuk solusi watsonx.governance —membantu perusahaan mengelola risiko, kepatuhan, dan kepercayaan AI dalam skala besar.
Adopsi AI melampaui pengawasan, membiarkan pintu terbuka bagi penyerang yang menargetkan teknologi ini untuk mencuri kekayaan intelektual perusahaan dan data kepemilikan pelanggan.
