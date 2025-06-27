62% organisasi yang mengalami pelanggaran data pada tahun 2025 melaporkan bahwa mereka tidak memiliki kebijakan tata kelola AI, dan 97% organisasi yang mengalami pelanggaran terkait AI tidak memiliki kontrol akses AI yang memadai. Meskipun bisnis mengkhawatirkan kompleksitas dalam penerapan teknis tata kelola, mereka juga harus memperhatikan masalah privasi dan biaya kehilangan kepercayaan dengan pelanggan mereka.

Tata kelola AI dan keamanan adalah dua proses yang terkait erat yang terlalu sering terisolasi satu sama lain, dan dalam episode Akademi AI ini, Betsy Greytok dan Evelyn Anderson berbagi percakapan empat mata tentang mengapa sangat penting bagi tata kelola AI dan keamanan untuk bekerja bersama, bergandengan tangan.